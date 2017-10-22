خسارة مذلة لليفربول.. وهدف شرفي لصلاح

وكالات:اكتسح توتنهام ضيفه ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد حمل توقيع المصري المتألق محمد صلاح، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البريميرليغ.وأمام 80 ألف مشجع، وهو العدد الأكبر لمباراة في تاريخ الدوري الممتاز، رفع كين رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم بتسجيل الهدفين الأول والرابع لتوتنهام.

وكالات:

اكتسح توتنهام ضيفه ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد حمل توقيع المصري المتألق محمد صلاح، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البريميرليغ.

وأمام 80 ألف مشجع، وهو العدد الأكبر لمباراة في تاريخ الدوري الممتاز، رفع كين رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم بتسجيل الهدفين الأول والرابع لتوتنهام.

وأضاف سون هيونغ-مين وديلي آلي هدفين لتوتنهام المتألق الذي تقدم 3-1 بنهاية الشوط الأول المثير، بعدما قلص محمد صلاح الفارق لفريق المدرب يورغن كلوب.

وهذا رابع فوز على التوالي لتوتنهام والأول على ليفربول في الدوري الممتاز في خمس سنوات، ليتساوى برصيد 20 نقطة مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وتراجع ليفربول إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة.