خسارة بورصة طوكيو بقيادة سهم الخطوط الجوية اليابانية بسبب أوميكرون

هبط سعر سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية بأكثر من 2.47% فى ختام تعاملات اليوم الخميس فى بورصة طوكيو بسبب المخاوف من تفشي السلالة الجديدة أوميكرون أحدث متحور من فيروس كورونا المميت والذي أدى إلى إغلاق الحدود بين العديد من الدول فى العالم وتوقف رحلات الكثير من شركات الطيران العالمية وإلغاء آلاف من المسافرين حجوزاتهم خلال شهر ديسمبر الحالى الذى يعد موسم إجازات الكريسماس و احتفالات رأس السنة الجديدة.

وقاد انخفاض سعر سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية خسائر الأسهم اليابانية اليوم الخميس 2 ديسمبر لمخاوف اقتصادية من فيروس أوميكرون الجديد.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ظهور فيروس أوميكرون بعدة دول أدى لإلغاء رحلات جوية وانخفاض سعر سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية.

New York City, New York – March 1, 2020: Different airplanes at New York airport (LEJ) in the United States.

وتأثرت شركات الطيران العالمية لمخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي أوميكورن المتحور الجديد من فيروس كورونا وانخفاض مؤشرى نيكي 225 وتوبيكس.

وتراجع مؤشرا نيكي 225 وتوبيكس الأوسع نطاقا فى بورصة طوكيو بقيادة شركة الخطوط الجوية اليابانية وتعليق رحلات الطيران لعدة دول.

وساعد موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي لتبني سياسة نقدية أكثر تشددا لانخفاض أسعار أسهم الشركات اليابانية لمخاوف المستثمرين من الأضرار الاقتصادية

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي المتحور أوميكرون بعد إعلان الولايات المتحدة رصد أول إصابة به.

هبوط سعر سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية يكبد بورصة طوكيو خسائر

وأغلق المؤشر نيكي 225 على انخفاض 0.65% مسجلا 27753.37 نقطة بعد هبوطه بنسبة 1.04% في وقت سابق من جلسة اليوم.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.54% إلى 1926.37 نقطة ويقترب لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر المسجل أمس عند 1914.93.

وأثار قلق المستثمرين قول جيروم باول رئيس مجلس الفدرالي الأميركي إن واضعي السياسيات سيبحثون إنهاء مبكرا لإجراءات التحفيز للمجلس الفدرالي.

و وتلقت أسهم شركات الطيران صفعة جديدة مع انخفاض سعر سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية بسبب انتشار فيروي أوميكرون الجديد.

وتراجع سعر سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية بعد تعليق الحجوزات الجديدة للرحلات الدولية لنهاية ديسمبر بناء على طلب حكومة طوكيو.

وهبط سعر سهم شركة ميتسوبيشي للكيماويات 8.18% لتصبح أكبر خاسر على مؤشر نيكي 225 مع انخفاض سهم الخطوط الجوية اليابانية.

وصعدت أسعار الأسهم اليابانية أمس وسط تداولات متقلبة بعد خسائر لثلاث جلسات متتالية ولكن المخاوف من المتحور أوميكرون قلصت المكاسب.

وتشهد أسعار أسهم شركات الطيران تقلبات مع حذر المستثمرين وسط الشكوك بشأن المتحور أوميكرون لظهور أول إصابة يوم الثلاثاء باليابان.

وجاء هبوط سعر سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية بعد إغلاق الحدود أمام جميع الوافدين الأجانب ضمن الإجراءات الاحترازية في العالم.