خسائر 8 بورصات عربية بقيادة مسقط وارتفاع الدوحة

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب متواضعة بقيادة بورصة مسقط بسلطنة عمان و مصر بسبب ضعف الأسهم العالمية وأسعار البترول، بينما صعدت مؤشرات 4 بورصات بنسب ضعيفة أيضا وتصدرتها الدوحة.وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب متواضعة بقيادة بورصة مسقط بسلطنة عمان و مصر بسبب ضعف الأسهم العالمية وأسعار البترول، بينما صعدت مؤشرات 4 بورصات بنسب ضعيفة أيضا وتصدرتها الدوحة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 0.99 % ليتجاوز 8890 نقطة وزاد سعرا سهمى شركة صناعات قطر وبنك قطر الوطني الثقيلان في السوق 2.9 % و 1.8 % على الترتيب.

كما قفز سعر سهم شركة فودافون قطر 9.4 % وصعد أيضا سعر سهم شركة قطر للتأمين 7.8 %.

وصعد مؤشر بورصة تونس بأكثر من 0.7 % ليزداد إلى حوالى 6981 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.2 % ليرتفع إلى حوالى 4543 نقطة.

بينما كسب مؤشر بورصة بيروت اللبنانية نسبة طفيفة بلغت 0.15 % ليستقر عند حوالى 1174 نقطة.

أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة مسقط بسلطنة عمان بأكثر من 1.24 % لينزل مؤشرها إلى حوالى 4833 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.5 % لينخفض إلى حوالى 6725 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 0.6 % ليرتد إلى حوالى 17172 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة المصرية للاتصالات 3 % بسبب موجة بيع ضخمة بينما خسر مؤشر كازابلانكا المغربية بحوالى 0.33 % لينزل إلى حوالى 13165 نقطة .

وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.32 % ليصل إلى 1348 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.29 % لينخفض إلى حوالى 3183 نقطة ومؤشر بورصة عمان الأردنية بنسبة 0.27 % ليهبط إلى حوالى 2217 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.23 % ليستقر عند حوالى 7711 نقطة بسبب تراجع سعر سهم شركة الاتصالات السعودية 2.4 % وسعر سهم البنك السعودي الفرنسي 1.8 % .

