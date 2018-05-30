خسائر 7 بورصات عربية بقيادة الدوحة.. وارتفاع طفيف للسعودية

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الأربعاء- بقيادة الدوحة، وكسب مؤشر بورصة السعودية نسبة ضعيفة وسط تداولات متواضعة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين.وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 2.3 % ليصل إلى 8916

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الأربعاء- بقيادة الدوحة، وكسب مؤشر بورصة السعودية نسبة ضعيفة وسط تداولات متواضعة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 2.3 % ليصل إلى 8916 نقطة، مع هبوط سعر سهم بنك قطر الإسلامي 4.7 % في تداول مكثف، وتراجع سعر سهم بنك قطر الوطني 2.1 % في حجم تداول مرتفع، وانخفض سعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 4.1 %، وسعر سهم شركة صناعات قطر، ذو الثقل في السوق 3.9 %.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 1.4 % فى بورصة القاهرة ليصل إلى 16760 نقطة، مع هبوط سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 6.3 %، وسعر سهم المجموعة المالية هيرميس 4.0 %، رغم أنه كسب نفس النسبة غير أنه هبط بأكثر من 9 %، منذ أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً في 26 أبريل الماضى.

وانخفض مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.5 % ليصل إلى 2909 نقاط، بسبب خسائر أسهم بنكية وعقارية، مثل سهم شركة داماك الذي تراجع سعره 2.5 %، ولكن سعر سهم دي.إكس.بي إنرتينمنتس التي تملك وتدير حدائق ترفيهية في دبي خالف الاتجاه النزولي للسوق ليرتفع 4.1 %.

وكذلك مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام هبط 0.4 % ليرتد إلى 4557 نقطة، بسبب هبوط سعر سهم شركة الدار العقارية بأكثر من 1.9 %.

وتراجع مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليسجلا 4704 نقاط و1261 نقطة على الترتيب، بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة أقل بكثير توقفت عند 0.01 % ليستقر عند 4597 نقطة.

ولم يرتفع بين بورصات الخليج سوى مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية، وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % فقط ليستقر عند 8010 نقاط مع صعود سعر سهم مجموعة الطيار الذى كسب 1 %.