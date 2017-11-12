خسائر 6 بورصات عربية فى بداية الأسبوع ومكاسب لدبى

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة مصر و الكويت، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى دبى ومسقط فقط. ويرجع الهبوط إلى المخاوف من حملة على الفساد تقوم بها حكومة السعودية…

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة مصر و الكويت، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى دبى ومسقط فقط.

ويرجع الهبوط إلى المخاوف من حملة على الفساد تقوم بها حكومة السعودية حيث قد تؤدي إلى تقليص تدفقات الأموال السعودية في المنطقة مع قيام السعوديين أثرياء ببيع أسهم في المملكة وأنحاء أخرى من المنطقة لتحويل الأموال إلى خارج منطقة الخليج.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجع بحولى 0.6 % ليصل إلى 14271 نقطة بعد أن خسر عدة جلسات الأسبوع الماضى بسبب مخاوف من تداعيات الحملة على الفساد التى انتشرت في المملكة السعودية.

وخسر مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.3 % لينزل إلى 6176 نقطة بعد أن هبطت جميع البورصات تقريبا خلال الأسبوع الماضى بسبب مخاوف من أن جملة الاعتقالات ستدفع الأثرياء إلى سحب أموالهم من الأسهم المحلية وأسواق العقارات فى منطقة الخليج.

وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3 % ليسجل 6933 نقطة بعد أن هوى بحوالى 1.5 % أثناء جلسة التداول و لكنه قلص خسائره بفضل صناديق مرتبطة بالحكومة قامت مجددا بشراء أسهم في أواخر التعاملات في تدخل متعمد لدعم السوق وتفادي حدوث انهيارليرتفع سهم البنك الأهلي التجاري 1.3 % .

وشهدت السوق تداولا نشطا، إلا أن إجمالي حجم التداول هبط لأدنى مستوياته منذ الإعلان عن التحقيق ع المعتقلين وهو ما يشير إلى أن الصناديق لم تعد في حاجة إلى العمل بصورة مكثفة لدعم السوق.

ومن بين الأسهم المرتبطة بأشخاص محتجزين ارتفع سهم المملكة القابضة 5.8 % لكنه لا يزال منخفضا 16 % عن مستواه قبل اعتقال رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال و لكن سهم مجموعة الطيار للسفر ومؤسسها من بين المحتجزين تراجع سعره 5 % في تداول مكثف.

وتراجع مؤشر بورصة البحرية بحوالى 0.3 % ليتجاوز 1264 نقطة ومؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.1 % لينخفض إلى 4374 نقطة و ومؤشر بورصة الدوحة بنفس النسبة ليستقر عند 7876 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت 5.9 % ليصل إلى 58.23 ريال ليسجل أدنى مستوياته منذ عام 2010..

وكسب مؤشر سوق مال دبي العام أكثر من 0.4 % ليرتفع إلى 3465 نقطة وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي حققت مكاسب بواقع 17 إلى 13 سهم و لكن سعر سهم شركة إعمار العقارية ارتفع 1 % قبل أن تعلن الشركة نتائجها المالية الفصلية بينما صعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 5067 نقطة.

