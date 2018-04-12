خسائر 6 بورصات عربية بقيادة مصر وصعود طفيف للسعودية

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر و الدوحة وسط تهديدات بعمل عسكري أمريكي ضد سوريا، بينما صعد مؤشرا بورصتى السعودية والبحرين فقط بنسبة ضعيفة.وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.8 % لينزل

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر و الدوحة وسط تهديدات بعمل عسكري أمريكي ضد سوريا، بينما صعد مؤشرا بورصتى السعودية والبحرين فقط بنسبة ضعيفة.

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.8 % لينزل إلى 17616 نقطة مع قيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح برغم مكاسبه 1.4 % أمس الأربعاء وجاءت أسهم البنوك والشركات العقارية بين الأكثر تضررا مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 3.3 % ونزل أيصا سعر سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 6.5 %.

وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.1 % ليصل إلى 8918 نقطة تحت ضغط خسائر لأسهم البنوك مع هبوط سعر سهم البنك التجاري القطري 4.3 % وكذلك مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.0 % لينخفض إلى 4766 نقطة.

وخسرمؤشر سوق مال دبي بحوالى 1.2 % ليسجل 3094 نقطة تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية وهبط سعر سهم شركة إعمار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارة، 2.0 % كما تراجع سعر سهم شركة دي.إكس.بي للحدائق الترفيهية بحوالى 1.6 %.

وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.8 % ليهبط إلى 4653 نقطة بسبب ضعف أسهم القطاعين المالي والعقاري وتراجع سعر سهم شركة الدار العقارية 1.9 % .

وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة ضعيفة بلغت 0.3 % ليتوقف عند 4777 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1291 نقطة..

أما مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فقد كسب نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.3 % ليصل إلى 7824 نقطة لتصل مكاسبه منذ بداية العام حوالى 8 % بفضل تدفقات أموال إلى السوق قبل إعلان فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق في أواخر مارس أنها سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.

وأغلق سعر سهم بنك الراجحي مرتفعا 0.9 % و لكن أسهم بنوك كثيرة أخرى تراجعت مع هبوط سعر سهم بنك ساب 2.6 % وانخفض أيضا سعر سهم شركة جرير للتسويق 0.1 % .

