خسائر 4 بورصات بقيادة الدوحة فى أسبوع.. وصعود دبى

خالد بدر الدينتباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، وسط تعاملات متواضعة بصعود 4 بورصات بقيادة سوق دبى، وهبوط 4 أخرى، بقيادة الدوحة ليتكبد مؤشرها خسائر لعدة جلسات متتالية بسبب استمرار مقاطعة 4 دول عربية لها دبلوماسياً وتجارياً.وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر بورصة

خالد بدر الدين

تباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، وسط تعاملات متواضعة بصعود 4 بورصات بقيادة سوق دبى، وهبوط 4 أخرى، بقيادة الدوحة ليتكبد مؤشرها خسائر لعدة جلسات متتالية بسبب استمرار مقاطعة 4 دول عربية لها دبلوماسياً وتجارياً.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 1.7% ليسجل 9398 نقطة، وسط تعاملات هزيلة، لكن أسعار أسهم نصف البنوك الستة المدرجة فى البورصة ارتفعت مع نهاية الأسبوع.

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 1.55% ليصل إلى 13413 نقطة، وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية انخفض بأكثر من 1.3% ليسجل 7109 نقطة، وتراجع أيضاً مؤشر بورصة البحرين 0.9 % ليصل إلى 1323 نقطة.

وقفز مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1.9 % ليتجاوز 3675 نقطة، ليحقق مكاسب لخمس جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضى، بفضل سهم شركة إعمار العقارية التى كسب سعره 1.8%.

وزاد مؤشر سوق مال أبوظبى العام 0.6 % ليصل إلى 4596 نقطة، بينما صعد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.4 % ليتقدم إلى 5066 نقطة، فى حين ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليستقر عند 6826 نقطة.