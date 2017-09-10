خسائر ممفيس تتراجع بالسهم 9% نهاية تعاملات اليوم

أسماء السيد: تراجع سهم شركة "ممفيس" للأدوية والصناعات الكيماوية، بنحو 9.3% عند 14.01 جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم اﻷحد، أولى جلسات اﻷسبوع الجاري، وذلك عقب اﻹعلان عن نتائج أعمال الشركة الخاصة بالعام المالي المنتهي. وتصدر السهم بذلك قائمة اﻷسهم الأكثر…

أسماء السيد:

تراجع سهم شركة “ممفيس” للأدوية والصناعات الكيماوية، بنحو 9.3% عند 14.01 جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم اﻷحد، أولى جلسات اﻷسبوع الجاري، وذلك عقب اﻹعلان عن نتائج أعمال الشركة الخاصة بالعام المالي المنتهي.

وتصدر السهم بذلك قائمة اﻷسهم الأكثر تراجعًا، تلاه سهم شركة “الإسكندرية الوطنية للاستمارات المالية”، بنسبة 6.80% عند 4.11 جنيه.

وتحولت الشركة من الربحية للخسارة، حيث حققت خلال العام المالي 2016 – 2017 خسائر بقيمة 34 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 88 ألف جنيه خلال العام المالي المقارن.

وتعمل “ممفيس” في صناعة وتحضير جميع المستحضرات الطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة وما يتبعها من مستلزمات.