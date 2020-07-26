«خسائر مادية ولا إصابات».. إخماد حريق في «هنجر» بالمنطقة الصناعية بأكتوبر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب في أحد مخازن مصنع للمنتجات الغذائية، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الدفع بـ 30 سيارة إطفاء.

حريق أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا عن نشوب حريق بمخزن منتجات غذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور أخطرت قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء لمكان الحادث.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا حول مكان الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة، بعدما غطت ألهبة الدخان سماء المنطقة، وسيطرت عليه.

المعاينة: شب في “هنجر” على مساحة 20 ألف متر

وأكدت المعاينة الأولية للحادث أنه لم يسفر عن إصابات بشرية، في ظل وجود خسائر مادية جارٍ حصرها بمعرفة الجهات المختصة.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب بمخزن في “هنجر” تابع لإحدى المصانع التابعة لشركة تصنيع البطاطس، على مساحة 20 ألف متر.

وأوضحت أن الهنجر مقسم إلى عدة أجزاء، ويحتوى على مجموعة من الأتوبيسات والمواتير والماكينات وخزانات الوقود، وكذا الذرة المعدة للتصنيع.

إنقاذ أتوبيسات وخزانات وقود.. وخسائر بالمعدات

وتمكنت قوات الحماية المدنية من منع امتداد النيران للأتوبيسات وخزانات الوقود، بعد السيطرة على الحريق، لكن امتد لعدد من معدات التصنيع.

وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد بالمخزن مكان الحريق لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية.