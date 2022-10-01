«خسائر مادية تاريخية» تضرب أمريكا بسبب إعصار «إيان»

قالت قناة العربية إن الولايات المتحدة تواصل تقييم حجم الدمار الذي خلفه إعصار إيان والذي يتقدّم باتجاه كارولاينا الجنوبية ، وسط تأكيد وجود خسائر أمريكية “تاريخية”.

ويتوقّع أن يُسبّب رياحًا قويّة وسيولًا وأمطارًا غزيرة وارتفاعًا خطرًا في منسوب المياه بعدما دمّر مناطق عدّة في ولاية فلوريدا، وفق القناة.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن “صور المنازل المدمّرة في فورت مايرز بيتش مقلقة جدا، كانت مركز الإعصار فعلًا، لكنّها كانت عاصفة قويّة إلى درجة أنّ هناك أيضًا أضرارًا في الأراضي الداخليّة”.

وأضاف أنّه حتّى صباح الجمعة، ظلّ نحو 1.9 مليون شخص بدون كهرباء.، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وبحسب تقديرات أولية، قد يكلّف مرور إعصار إيان شركات التأمين ما يصل إلى 47 مليار دولار وسيؤثر في النمو الأمريكي خصوصا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يريد زيارة الولاية الجنوبية في أسرع وقت، لكنه يريد أيضا زيارة جزيرة بورتوريكو الأميركية التي دمرها الإعصار فيونا مؤخرا. وقال “قد يكون هذا أعنف إعصار في تاريخ فلوريدا”.

ولا تزال حصيلة الخسائر البشريّة الناجمة من مروره عبر فلوريدا ترتفع، وقد أبلغت السلطات عن 23 وفاة حتّى الآن.

أمّا حصيلة الخسائر المادّية فهي “تاريخيّة” في فلوريدا، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حدّ غير مسبوق، بحسب رون ديسانتيس، حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد، وفق ما ذكرت قناة العربية.

وقبل فلوريدا، ضرب إيان كوبا، وفق قناة العربية ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وعن أضرار مادّية جسيمة وحرمان كثير من المنازل الكهرباء.