خسائر لمعظم البورصات بقيادة الدوحة وارتفاع أبوظبى

خالد بدر الدين:هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسب متواضعة بقيادة الدوحة التى هوى مؤشرها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات، بينما كسب مؤشر سوق مال أبوظبي العام فقط بحوالى 0.7 %، ليرتفع إلى 4470 نقطة. وذكرت وكالة رويترز أن &

خالد بدر الدين:



هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسب متواضعة بقيادة الدوحة التى هوى مؤشرها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات، بينما كسب مؤشر سوق مال أبوظبي العام فقط بحوالى 0.7 %، ليرتفع إلى 4470 نقطة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة انخفض بحوالى 0.7 % للجلسة السابعة على التوالى، بعد أن خسر أمس أكثر من 1.6 % ليهوى إلى 8472 نقطة، مع استمرار بيع المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات القطرية منذ أزمة مقاطعة 4 دول عربية دبلوماسيا وتجاريا لدولة قطر فى يونيو الماضى، وهبط سعر سهم الملاحة القطرية 5.6 %، وسعر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.8 % .

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 0.4 % ليسجل 13484 نقطة برغم ارتفاع سعر سهم شركة مصر للألمنيوم بحوالى 10 % بعد أن قالت الشركة إنها تدرس زيادة طاقة الإنتاج السنوية من المعدن بحوالى 250 ألف طن.

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 7400 نقطة مع هبوط سعر سهم البنك السعودي الفرنسي 4.2 % وكذلك مؤشر سوق مال دبي العام خسر نفس النسبة ليستقر عند 3648 نقطة.

وخسر مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.3 % ليصل إلى 6906 نقطة وكذلك مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6 % لينزل إلى 5011 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1308 نقطة.

