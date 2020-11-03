خسائر كبيرة لوثائق «صناديق الاستثمار» فى 9 شهور بضغوطات جائحة «كورونا»

تكبدت صناديق الاستثمار -عدا فئات النقدية والدخل الثابت- خسائر كبيرة فى الـ9 شهور الأولى من عام 2020 بضغط من تراجعات البورصة المصرية المتأثرة سلبًا بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ورغم الأداء الجيد نسبيًا فى الربع الثالث من العام الجارى عقب استقرار الأوضاع الصحية بمصر، فإن مجمل خسائر الصناديق لم يتحسن بدرجة كبيرة، بمتوسط خسائر قدره %16 للأسهم فى النصف الأول مقارنة بـ %13.4 عقب الـ9 شهور المنتهية من 2020، بينما تكبدت فئة الصناديق الإسلامية خسائر بمتوسط تراجع %10.9 مقارنة بـ%13 فى النصف الأول، ثم فئة الصناديق المتوازنة بنسبة %6 مقارنة بمتوسط خسائر قدره %10.

وكعادة الصناديق التى تستثمر فى أدوات الدين وهى فئتا الصناديق «النقدية – الدخل الثابت» اتجهت وثائقها نحو الارتفاع خلال الـ9 شهور المنتهية من 2020، إذ تحسن متوسط العائد إلى %8.14 للصناديق النقدية بنهاية سبتمبر مقارنة بـ%5.9 فى نهاية يونيو الماضى، كما ارتفع متوسط عائد صناديق الدخل الثابت من %6.9 إلى %9.9 بنهاية سبتمبر 2020.

وحل صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد» كأكثر الصناديق تراجعًا فى قيمة وثيقته، بنسبة هبوط %18.9 بسعر 164.5 جنيه للوثيقة.

فيما كان صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” المدرج بفئة الدخل الثابت، الأكثر صعودًا بنسبة ارتفاع %15.31 بقيمة 325.4 جنيه للوثيقة.

وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 بنسبة %21 خلال الـ9 شهور المنتهية من عام 2020 الجارى، نتيجة الأثار السلبية لانتشار جائحة كورونا.

مصر الخير الأكثر تراجعاً بالفئة فى 9 شهور

«الصناديق المتوازنة» تواصل رحلة «عدم الاتزان»

واصلت فئة الصناديق المتوازنة تحركاتها الهابطة الجماعية بنهاية الشهور الـ 9 الأولى من عام 2020، فى ظل تأثر الأوعية الاستثمارية المختلفة بجائحة كورونا، وأبزرها البورصة المصرية.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» كأقل الهابطين بتراجع قدره %3.14 بينما كان صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الثانى بقائمة الأقل هبوطًا بنسبة 4.02%.

وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر «الثقة» بنسبة هبوط فى سعر وثيقته %5.18 وتلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بتراجع قدره %6.52 وخامسًا ظهر صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة انخفاض %7.98.

وجاء صندوق مصر الخير كأكثر الصناديق هبوطًا بنسبة %11.5 تلاه صندوق بنك مصر الأول بنسبة %8.94 ومعهما صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل بنسبة %8.06.

وُتعرف الصناديق المتوازنة بأنها صناديق استثمارية تجمع فى أصولها بين الأسهم والسندات، وتخصص جزءا من استثماراتها للأدوات المالية قصيرة الأجل.

ABC الأقل هبوطًا وشيلد الأكثر

«الأسهم» تفقد نحو %13.5 من قيمتها فى 9 أشهر

استمرت فئة صناديق استثمار الأسهم فى رحلة الخسائر بنهاية سبتمبر الماضى، لتفقد نحو %13.5 من قيمتها فى 9 أشهر بالتوازى مع خسارة البورصة نحو %21 من مؤشرها الرئيسى EGX30.

وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC كأقل الصناديق هبوطًا فى فئة الأسهم بنسبة %5.64 بينما تلاه وصيفًا صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة تراجع %9.44 وثالثًا صندوق المجموعة العربية للتأمين بنسبة هبوط %10.58.

وفى المركز الرابع بقائمة الأقل هبوطًا، جاء صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة %10.64 وتلاه خامسًا صندوق بنك تنمية الصادرات “الخبير” بتراجع قدره %11.30 وسادسًا حل صندوق مصر المستقبل بنسبة هبوط %11.50 وخلفه صندوق بنك SAIB الأول بهبوط فى سعر وثيقته بلغ %11.72.

وثامنًا، حل صندوق بنك مصر إيران هابطًا بنسبة 12.42%، ومن خلفه تاسعًا صندوق فاروس 1 بنسبة هبوط %12.62 وعاشرًا حل صندوق البنك الأهلى الثانى بتراجع بسعر الوثيقة نسبته %12.68.

أما فى قائمة الأكثر تراجعًا، فقد جاء صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى “شيلد” بنسبة %18.99 وخلفه صندوق بنك بلوم مصر بنسبة انخفاض %17.07 وخلفهما صندوق بايونيرز بتراجع قدره %16.72.

مقارنة بالنصف الأول

تحسن نسبى بعوائد «النقدية» عقب الربع الثالث و«SAIB» فى الصدارة

سجلت الصناديق النقدية تحسنا نسبيا فى نسبة ارتفاع أسعار وثائقها بمتوسط يقترب من %8.14 خلال الفترة من مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بمتوسط ارتفاع قدره %5 بنهاية النصف الأول من 2020.

وتصدر صندوق بنك SAIB النقدى ترتيب فئة الصناديق النقدية بنسبة ارتفاع قدرها %8.39 تلاه وصيفًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بصعود قدره %8.34 وثالثًا حل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» بنسبة %8.33.

ورابعًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» بنسبة ارتفاع %8.33 وتلاه خامسًا صندوق البنك العربى الإفريقى «جمان» بنسبة %8.31 وبالمراكز الـ 6 والـ7 والـ 8 بنسبة صعود 8.3% حل كل من صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى وصندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» والبنك الأهلى المصرى الرابع.

وبالمركز التاسع، سجل بنك مصر النقدى حضوره بنسبة %8.29 تلاه عاشرًا صندوق بنك QNB الأهلى “ثمار” بنسبة %8.28.

وبقائمة الأقل صعودًا، حل صندوق أروب للتأمين كأقل الصاعدين بفئة النقدية بنسبة ارتفاع %7.76 وخلفه صندوق مصر للتأمين بنسبة %7.78.

الدخل الثابت تحقق أعلى العوائد

التجارى الدولى «ثبات» الأكثر صعودًا بين جميع الفئات

حققت فئة صناديق الدخل الثابت أعلى العوائد بين الفئات الأخرى، إذ حصد صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» لقب الأكثر صعودًا بين كافة الصناديق بنسبة %15.31 تلاه وصيفًا زميله بذات الفئة صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة ارتفاع %10.44 ليكون ثانى أكثر الصناديق ارتفاعًا بشكل عام.

وفى المركز الثالث بقائمة ارتفاعات صناديق الدخل الثابت، حل صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى «جذور» بنسبة ارتفاع %8.88 ورابعًا حل صندوق البنك العقارى المصرى بنسبة ارتفاع %8.56 وخامسًا وأخيرًا جاء صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %6.77. صناديق الاستثمار

«بشائر» الأقل و«أمان» الأكثر تأثراً أفول «الإسلامية»

سجلت فئة الصناديق الإسلامية تراجعات قوية خلال الـ9 شهور المنتهية من عام 2020، بمتوسط خسائر فى قيمة الوثائق بلغت نسبته نحو %10.6.

وحل صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» كأقل أعضاء الفئة هبوطًا بنسبة %6.62 وخلفه وصيفًا صندوق بنك البركة مصر بنسبة انخفاض بسعر الوثيقة %7.190 وثالثًا حل صندوق نعيم مصر بنسبة تراجع %7.750.

وبالمركز الرابع، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة هبوط 9.75%، وخلفه خامسًا حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة تراجع %11.61.

وسادسًا، سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» حضوره بنسبة انخفاض 12.25%، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بانخفاض قدره %13.09 وخلفه ثامنًا حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة هبوط %13.36.

فيما حل صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» كأكثر الصناديق الإسلامية تراجعًا بنسبة %14.59.

أما على صعيد الصناديق النقدية الإسلامية، فقد تصدر صندوق البنك المصرف المتحد «رخاء» ارتفاعات تلك الفئة بنسبة صعود لسعر الوثيقة بلغت %7.9 تلاه صندوق بنك البركة «البركات» بنسبة 7.46% وأخيرًا صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى بنسبة %6.74.