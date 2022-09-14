خسائر قياسية لبورصة «وول ستريت» بعد أرقام التضخم

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا في ختام تعاملات أمس الثلاثاء بعف عمليات بيع مكثة، وذلك في أعقاب نشر تقرير أظهر ارتفاعا غير متوقع في أرقام التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس المنصرم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأسهمت بيانات التضخم الصادرة مؤخرا في تبديد نسف أية آمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمركيي- وتيرة تشديد سياسته في المستقبل القريب.

وشهدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة انخفاضا حادا، لتوقف سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، وتتكبد أكبر خسارة في يوم واحد في أكثر من عامين.

وأدى تزايد العزوف عن المخاطرة إلى دفع كل القطاعات الرئيسية إلى التراجع، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بقيادة أبل ومايكروسوفت وأمازون أكبر الخاسرين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 % الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يوليو الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم هبوطا بنسبة 0.1%.

وأظهرت بيانات أولية أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هبط بواقع 177.72 نقطة أو بنسبة 4.32 % ليغلق عند 3932.69 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 631.41 نقطة، بنسبة 5.16 %، ليهبط إلى 11635.01 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1285.66 نقطة أو 3.97 % إلى 31095.68 نقطة.