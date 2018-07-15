خسائر فادحة للمشاهير في أعداد المتابعين على تويتر

المال – خاصخسرت حسابات المشاهير من الأشخاص والكيانات على "تويتر" عددا كبيرا من المتابعين في ظل سياسة موقع التواصل الاجتماعي للقضاء على الحسابات الوهمية والمزيفة.وبحسب بيانات شركة socialblade و مؤسسة كيهول Keyhole اللتين اعتمد عليهما موقعي "سي ان ان موني" و"الحرة" تسببت سياسة تويتر في خ

المال – خاص

خسرت حسابات المشاهير من الأشخاص والكيانات على “تويتر” عددا كبيرا من المتابعين في ظل سياسة موقع التواصل الاجتماعي للقضاء على الحسابات الوهمية والمزيفة.

وبحسب بيانات شركة socialblade و مؤسسة كيهول Keyhole اللتين اعتمد عليهما موقعي “سي ان ان موني” و”الحرة” تسببت سياسة تويتر في خسارة أكبر 100 مستخدم للموقع لنحو 2% من متابعيهم في المتوسط في يوم الجمعة الماضي الذي كان عاصفا في عدد المتابعين الذين حذفوا.

وكان حساب “تويتر” نفسه الخاسر الأكبر بنحو 7.8 مليون متابع.

وإليكم قائمة بأهم المشاهير الأجانب والعرب:

بيل جيتس رئيس مايكروسوفت فقد 900 ألف متابع

كاتي بيري مغنية أمريكية ققدت 2.8 مليون متابع

دونالد ترامب رئيس أمريكا فقد 204 ألف متابع

جاستن بيبر مغني بوب كندي فقد 2.7 مليون متابع

باراك أوباما رئيس أمريكا السابق فقد 2.4 مليون متابع

سي إن إن للأخبار العاجلة فقد 1 مليون متابع

صحيفة نيويورك تايمز فقدت 730 ألف متابع

حساب تويتر على تويتر فقد 7.8 مليون متباع

جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر فقد 200 ألف متابع

أوبرا وينفري فقدت 1.4 مليون متابع

ريانا مغنية وممثلة فقدت 1 مليون متابع

آشتون كوشتر ممثل أمريكي فقد 1.1 مليون متابع

كريستيانو رونالدو لاعب كرة قدم برتغالي فقد 1.2 مليون متابع

نيمار لاعب كرة قدم برازيلي فقد 400 ألف متابع

محمد العريفي داعية إسلامي فقد 300 ألف متابع

عبد الله بن الحسين ملك الأردن فقد 150 ألف متابع

محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق فقد 100 الف متابع

أحمد الشقيري إعلامي سعودي فقد 230 ألف متابع

إليسا مطربة لبنانية فقدت 125 ألف متابع

ليبرون جيمس لاعب سلة أمريكي فقد 880 ألف متابع