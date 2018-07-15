خسائر فادحة للمشاهير في أعداد المتابعين على تويتر

المال – خاص
خسرت حسابات المشاهير من الأشخاص والكيانات على “تويتر” عددا كبيرا من المتابعين في ظل سياسة موقع التواصل الاجتماعي للقضاء على الحسابات الوهمية والمزيفة.
وبحسب بيانات شركة socialblade و مؤسسة كيهول Keyhole اللتين اعتمد عليهما موقعي “سي ان ان موني” و”الحرة” تسببت سياسة تويتر في خسارة أكبر 100 مستخدم للموقع لنحو 2% من متابعيهم في المتوسط في يوم الجمعة الماضي الذي كان عاصفا في عدد المتابعين الذين حذفوا.
وكان حساب “تويتر” نفسه الخاسر الأكبر بنحو 7.8 مليون متابع.
وإليكم قائمة بأهم المشاهير الأجانب والعرب:
بيل جيتس رئيس مايكروسوفت فقد 900 ألف متابع
كاتي بيري مغنية أمريكية ققدت 2.8 مليون متابع
دونالد ترامب رئيس أمريكا فقد 204 ألف متابع
جاستن بيبر مغني بوب كندي فقد 2.7 مليون متابع
باراك أوباما رئيس أمريكا السابق فقد 2.4 مليون متابع
سي إن إن للأخبار العاجلة فقد 1 مليون متابع
صحيفة نيويورك تايمز فقدت 730 ألف متابع
حساب تويتر على تويتر فقد 7.8 مليون متباع
جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر فقد 200 ألف متابع
أوبرا وينفري فقدت 1.4 مليون متابع
ريانا مغنية وممثلة فقدت 1 مليون متابع
آشتون كوشتر ممثل أمريكي فقد 1.1 مليون متابع
كريستيانو رونالدو لاعب كرة قدم برتغالي فقد 1.2 مليون متابع
نيمار لاعب كرة قدم برازيلي فقد 400 ألف متابع
محمد العريفي داعية إسلامي فقد 300 ألف متابع
عبد الله بن الحسين ملك الأردن فقد 150 ألف متابع
محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق فقد 100 الف متابع
أحمد الشقيري إعلامي سعودي فقد 230 ألف متابع
إليسا مطربة لبنانية فقدت 125 ألف متابع
ليبرون جيمس لاعب سلة أمريكي فقد 880 ألف متابع