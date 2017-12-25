خسائر فادحة تهدد المستثمرين فى العملات الرقمية

❐ أيمن أبو هند: توقعات باستخدامها فى سداد رسوم تأسيس الشركات «أونلاين» ❐ محمد عكاشة: يمكن استغلالها فى تمويل الإرهاب والتجارة غير المشروعة سمية كماللم تعد العملات الرقمية ضربا من الخيال، بل وصل استخدامها إلى إجراء صفقات تجارية بين الأفراد و الشركات أونلاين.وبدأت بعض الدول تعتم

❐ أيمن أبو هند: توقعات باستخدامها فى سداد رسوم تأسيس الشركات «أونلاين»

❐ محمد عكاشة: يمكن استغلالها فى تمويل الإرهاب والتجارة غير المشروعة



سمية كمال

لم تعد العملات الرقمية ضربا من الخيال، بل وصل استخدامها إلى إجراء صفقات تجارية بين الأفراد و الشركات أونلاين.

وبدأت بعض الدول تعتمد عليها فى مساعدة حكومات أخرى، ولعل أبرز الأمثلة قيام الولايات المتحدة منذ عدة أشهر، بإرسال مساعدات مالية إلى سوريا من خلال عملة «الأثريوم» الرقمية، التى تعتبر أكبر ثانى عملة رقمية بعد البيتكوين، من حيث الشعبية والانتشار، وكذلك القيمة السوقية، وقد بلغت قيمتها السوقية مؤخرا أكثر من 18 مليار دولار.

ووفقًا لمزود بيانات سوق البيتكوين CryptoCompare، فإن سوق تبادل البيتكوين الأوروبى، يعد رابع أكبر الأسواق العالمية، وقبل فرض الحظر على منصات تبادل البيتكوين من قبل الحكومة الصينية منذ أسابيع، كان سوق تداول البيتكوين الأوروبى يمثل من 2 إلى 3 % من صفقات البيتكوين العالمية.

«الإثريوم» عبارة عن نظام إلكترونى لامركزى، يتكون من مجموعة من حواسيب متصلة ببعضها البعض حول العالم، تستخدم مجموعة من التطبيقات يتم تنفيذ أوامر كثيرة عليها وفق مفهوم العقود الذكية smart contracts، وهذه الأخيرة هى بروتوكولات معلوماتية، تحاكى إبرام العقود التقليدية، وتتطلب شروط لتنفيذيها دون الحاجة إلى سلطة أو جهة معينة تتحكم فى عملياتها.

واعترفت الكثير من الجهات بتلك العملة، منها مايكروسوفت، وشركة إنتل، وبنك JPMorgan، وهناك حوالى 86 مؤسسة أخرى عقدت تفاهمات وشركات مع مجموعة Enterprise Ethereum Alliance.

وتعد الإيثريوم من العملات الأسرع نموا، بالنظر إلى أن قيمتها بدأت من 2.8 دولار أمريكى فى أغسطس 2015، ووصلت إلى أكثر من 200 دولار، ثم إلى 671 دولارا، وقد تكون الإيثريوم مناسبة للاستثمارات اليومية وطويلة الأجل ، ويسعى المتداولون عليها إلى تحقيق أرباح خلال أوقات التقلبات الحادة.

إلا أن الأسبوع الماضى، شهد تحذيرات شديدة اللهجة بشأن مخاطر الاستثمار فى العملات الإلكترونية، ومدى احتمالية انهيارها بشكل مفاجىء، بالإضافة إلى عمليات وقف أسهم إفلاس منصات وتلاعبات محتملة على صلة بالعملات الافتراضية، مع إعلان بورصة «بى تى سى» تشاينا الصينية، إيقاف عملية بيتكوين الخميس الماضى.

وهبطت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية من مستوى 654 مليار دولار خلال تعاملات الخميس الماضى، إلى 478.7 مليار دولار اليوم، لتفقد أكثر من 175 مليار دولار، وتراجعت قيمة البيكتوين نهاية الأسبوع الماضى للنصف تقريبا لتصل إلى 6 آلاف بدلا من 12 ألف دولار.

من جانبه أكد بنك الشعب الصينى، أنه سيفرض عقوبات صارمة على هذه الأنشطة فى المستقبل، ويعاقب كل من يثبت تعامله على «بيتكوين»، ما أدى لانهيار إجمالى قيمتها من 165 إلى 149 مليار دولار، وفقدت العملة الإليكترونية 400 دولار من سعرها فى ساعة واحدة.

كما انتهجت بريطانيا سلوكًا مشابهًا للصين، وحذرت سلطاتها المالية من الطروحات العامة للعملات الإلكترونية، معتبرة أنها خطرة للغاية، ومثيرة للشكوك.

علق محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، قائلا إن العملات الرقمية فكرة جيدة، ولها مزايا متعددة إلا أن لها عيوب أيضا، منها عدم إحكام السيطرة عليها، وإمكان استخدمها بأعمال التجارة غير المشروعة، والعمليات الإرهابية.

وأضاف أن أوربا وأمريكا والصين، الأكثر استخداما للعملات الإلكترونية، ومصر أمامها عامين إلى 3 أعوام على الأكثر لاستخدامها، موضحا أن الدول التى تقنن استخدام تلك العملات يتم التعامل مع متداوليها بشكل رسمى، من خلال تسجيل بياناتهم.

ويرى أيمن أبو هند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال الأمريكية للاستثمار المباشر بمصر، أن أى سعلة مالية لها مخاطر، وأن مايكروسوفت بدأت باستخدام العقود الذكية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة استخدام العملات الرقمية فى سداد رسوم تأسيس الشركات.

وأضاف أن دخول البيتكوين والأثريوم إلى مصر، يحتاج إلى مزيد من التفكير والدراسات من البنك المركزى، مما يتطلب مركزية شديدة ، موضحا أن العملات الإلكترونية أصبجت تعمل بتكنولوجيا سلسلة الكتل العابرة للحدود، وليس لسلطات الدول سيطرة عليها.