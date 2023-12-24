خسائر «سبيد ميديكال» تتراجع 12% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وتمكنت سبيد ميديكال من تقليص نحو 12% من خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

إذ تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 74.57 مليون جنيه، مقابل 84.75 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتراجعت إجمالي إيرادات سبيد ميديكال بنحو 55.06، خلال 9 أشهر، لتصل إلي 46.86 مليون جنيه.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 104.29 مليون جنيه، التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتضمنت نتائج أعمال سبيد ميديكال المستقلة تكبدها خسائر بقيمة 66.89 مليون جنيه، مقابل 78.01 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

يذكر أن نتائج أعمال سبيد ميديكال خلال 2022، تضمنت تحولها للخسائر، إذ تكبدت 139.5 مليون جنيه صافي خسائر، مقابل أرباح بقيمة 173.48 مليون جنيه، خلال 2022.

وتراجع إجمالي إيرادات سبيد ميديكال بنحو 68%، خلال 2022، لتصل إلى 116.56 مليون جنيه، مقابل 365.19 مليون جنيه عام 2021.