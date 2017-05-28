بورصة وشركات

خسائر راكتا ترتفع 6% خلال أبريل

مصطفى طلعت: إرتفعت خسائر شركة العامة لصناعة الورق – راكتا، خلال شهر أبريل الماضي، لتسجل 4.1 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون جنيه في مارس السابق، بنسبه نمو في الخسائر بلغت 6%. يشار إلى أن "راكتا" حقت خسائر مجمعة…

1:15 م, الأحد, 28 مايو 17 1:15 م, الأحد, 28 مايو 17

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مصطفى طلعت:

إرتفعت خسائر شركة العامة لصناعة الورق – راكتا، خلال شهر أبريل الماضي، لتسجل 4.1 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون جنيه في مارس السابق، بنسبه نمو في الخسائر بلغت 6%.

يشار إلى أن “راكتا” حقت خسائر مجمعة خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى أبريل 2017، بقيمة 56.2 مليون جنيه.

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