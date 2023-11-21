خسائر «جنوب الوادي للأسمنت» تتراجع 24.7% خلال 9 شهور إلى 63.1 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت نتائج الأعمال والقوائم المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وتمكنت شركة جنوب الوادي للأسمنت من تقليص صافي خسائرها بنحو 24.7%، لتسجل 63.1 مليون جنيه خلال 9 شهور.

وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 83.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وتراجعت إيرادات جنوب الوادي للأسمنت بنحو 3.6%، لتسجل 592.5 مليون جنيه خلال ال 9 أشهر الأولي من العام الحالي.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 614.63 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

جدير بالذكر أن شركة جنوب الوادي للأسمنت، تمكنت خلال 2022، من تقليص صافي خسائرها بنسبة 18.2%، لتسجل 208.74 مليون جنيه مقابل 255.45 مليون جنيه خلال عام 2022.