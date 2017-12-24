خسائر جديدة بعد تأجيل فتح باب توثيق عقود العمرة

دعاء محمودحالة من الغضب انتابت أصحاب شركات السياحة الدينية بعد قرار اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، بإرجاء فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لشهر يناير المقبل بدلا من غد الإثنين.وأكد أصحاب الشركات على تكبدهم الخسائر والأضرار نتيجة تأخر بدء رحلات مو

دعاء محمود

حالة من الغضب انتابت أصحاب شركات السياحة الدينية بعد قرار اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، بإرجاء فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لشهر يناير المقبل بدلا من غد الإثنين.

وأكد أصحاب الشركات على تكبدهم الخسائر والأضرار نتيجة تأخر بدء رحلات موسم العمرة، كاشفين عن اعتزامهم تقليص حجم العمالة الموجودة لديهم أو منحهم إجازات لتخفيف الأعباء المالية.

وقال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إن هذا القرار دليل علي استمرار تلاعب وزارة السياحة بالشركات، مشيراً إلي أن اي خطوة خاصة بموسم العمرة تعلن عنها الوزارة لا تحقق ويتم تأجيلها.

وأضاف السيسي لـ”المال”، أن هناك ضبابية وحالة من عدم إدراك للمسئولية، منوهاً عن توجه الشركات العاملة في السياحة الدينية لتخفيض حجم العمالة الموجودة لديها ومنح بعض العاملين إجازات وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات.

ولفت إلي أن غرفة شركات السياحة لم تتلق اي ردود أفعال من وزير السياحة يحيي راشد علي مطالب الجمعية العمومية والتي عقدت الاسبوع الماضي.

وكانت عمومية غرفة شركات السياحة والتي عقدت يوم الأحد الماضي، انتقدت أداء وزارة السياحة خلال الفترة الماضية وسوء التعامل مع الملفات المتعلقة بالقطاع، وأبرزها الفشل في إدارة الحملات التسويقية، وإيقاف منظومة التدريب، وعدم إعلان خطة موسم العمرة.

وأسفرت نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة عن مد أعمال الاجتماع حتي يوم 3 يناير المقبل، للحصول علي ردود وحلول من قبل وزارة السياحة فيما يتعلق بمطالب الغرفة.

من جانبه، أكد محمد فتحي رئيس شركة أروي للسياحة، أن قرار التأجيل كان متوقع وذلك بسبب عدم وجود خطة محددة لموسم العمرة، مؤكداً أن أصحاب الشركات العاملة في السياحة الدينية تضرروا كثيراً خلال الفترات الماضية.

وتابع أن تقليص الموسم في 3 أشهر كما حدث العام الماضي سيؤدي إلي مزيد من تسريح العمالة لتخفيف الأعباء المالية وعدم زيادة الرواتب، مشيراً إلي أن عدداً من العاملين في الحج والعمرة بدأوا في البحث عن وظائف أخرى.



