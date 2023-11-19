خسائر المشاجرات.. قتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في القليوبية ومطروح والقاهرة (تفاصيل)

شهدت محافظات القليوبية ومطروح والقاهرة ، حدوث 3 مشاجرات تسببت في قتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، لخلافات متنوعة بين أطرافها على أراض زراعية وخفرة حراسة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الأحداث وضبط الجناة، ضمن أخبار جرائم القتل اليوم الأحد.

مشاجرة على خفرة حراسة

في القليوبية، تسببت مشاجرة في قتل شخص وإصابة 4 آخرين، وتمكن رجال الشرطة في مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بعدما تلقوا بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم.

وبالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم و3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر، وذلك أثناء تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، اعتدى خلالها الطرف الثاني عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة، فرد محلي، سلاح أبيض “مطواة”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة.

مشاجرة على أرض زراعية

والقضية الثانية بمطروح، قتل شحص وأصيب 2 آخرين خلال مشاجرة مع مزارع على قطعة أرض زراعية، وأطلقت فيها الأعيرة النارية.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة برانى بمديرية أمن مطروح بوجود مشاجرة بإحدى القرى، بسبب خلاف على زراعة قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر، بطلقات نارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة مزارع -مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة- وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة.

جريمة عين شمس

وفي القاهرة الواقعة الثالثة، والتي تسببت مشاجرة في قتل شخص وإصابة 3 آخرين لخلافات سابقة بين الأطراف في منطقة عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين.

وبالفحص اتضح حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول: 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثرًا بإصابته، طرف ثانٍ: 5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم، بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة اعتدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، باستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها، والتي أودت بحياة المتوفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني 3 سلاح أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.