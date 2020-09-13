بورصة وشركات

خسائر «الحديد والصلب» تتراجع 41.8% بدعم الأرباح الرأسمالية

رغم تراجع الإيرادات ونمو مجمل الخسارة
منى عبدالباري 5:46 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 5:46 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

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تراجع صافي خسائر شركة الحديد والصلب المصرية بنسبة 41.8% دٌفعة واحدة العام المالي المنتهي 2019 – 2020، مدعومة ببند الأرباح الرأسمالية فقط.

رغم تراجع الإيرادات ونمو مجمل الخسارة

وأظهرت القوائم المالية لشركة الحديد والصلب عن الفترة المذكورة صافي خسارة قيمتها 887.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.526 مليار جنيه العام المالي السابق.

وتحولت الحديد والصلب في بند الأرباح الرأسمالية للمكسب بنحو 563 مليون جنيه، العام المالي المنقضي، مقارنة بخسارة 96 مليون جنيه العام المالي السابق.

وارتفع إجمالي الخسائر خلال العام المالي المنقضي إلى 1.158 مليار جنيه، مقابل 1.443 مليار جنيه العام السابق.

يشار إلى أن الحديد والصلب يثار حولها تساؤلات عديدة بشأن احتمالية تصفيتها في ظل خسائرها المتراكمة، ومديونياتها الضخمة، وإخفاض محاولات عديدة للنهوض بها.

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بقلم منى عبدالباري

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