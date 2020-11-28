خسائر التأمين والإعادة تتجاوز 28 مليار دولار حتى الآن

كشفت شركات التأمين والإعادة العالمية عن خسائرها التى تسبب فيها فيروس كورونا covid 19 والتى بلغت 28.15 مليار دولار أمريكي حتى 20 نوفمبر الجارى

وأبلغت الشركات علنًا عن الخسائر المرتبطة بوباء COVID-19 واحتياطيات IBNR والتقديرات من شركات التأمين وإعادة التأمين.

وتم جمع البيانات في الأصل من قبل شركة PeriStrat LLC الاستشارية للخدمات المالية ومقرها زيورخ ، والتي يديرها Hans-Joachim Guenther ، نظرًا لأن شركات التأمين وإعادة التأمين أبلغت عن مجاميع جديدة لتقديراتها للخسائر الفعلية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا COVID-19 وإعداد احتياطي خسائرها

وأظهر الجدول التى تدوين به أشهر 60 شركة تأمين واعادة على مستوى العالم أن لويدز وسويس رى وميونخ رى وأكسا وأليانز أكبر 5 شركات حققت خسائر

وأعلنت شركات التأمين والإعادة المدونة بالجدول عن تحديثها لهذه الارقام الخاصة بالخسائر والاحتياطيات العام المقبل وذلك لوضوح الارقام الصادرة من يناير حتى ديسمبر 2020