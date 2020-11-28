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خسائر التأمين والإعادة تتجاوز 28 مليار دولار حتى الآن

لويدز وميونخ رى وسويس رى وأكسا واليانز أكبر الشركات التى حققت خسائر
مروة عبد النبي 8:48 م, السبت, 28 نوفمبر 20 8:48 م, السبت, 28 نوفمبر 20

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 كشفت شركات التأمين والإعادة العالمية  عن خسائرها التى تسبب فيها فيروس كورونا covid 19  والتى بلغت 28.15 مليار دولار أمريكي حتى 20 نوفمبر الجارى

وأبلغت الشركات علنًا عن الخسائر المرتبطة بوباء COVID-19 واحتياطيات IBNR والتقديرات من شركات التأمين وإعادة التأمين.

وتم جمع البيانات في الأصل من قبل شركة PeriStrat LLC الاستشارية للخدمات المالية ومقرها زيورخ ، والتي يديرها Hans-Joachim Guenther ،  نظرًا لأن شركات التأمين وإعادة التأمين أبلغت عن مجاميع جديدة لتقديراتها للخسائر الفعلية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا COVID-19  وإعداد احتياطي خسائرها

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وأظهر الجدول التى تدوين به أشهر 60 شركة تأمين واعادة على مستوى العالم أن لويدز وسويس رى وميونخ رى وأكسا وأليانز أكبر 5 شركات حققت خسائر

وأعلنت شركات التأمين والإعادة المدونة بالجدول عن تحديثها لهذه الارقام الخاصة بالخسائر والاحتياطيات العام المقبل وذلك لوضوح الارقام الصادرة من يناير حتى ديسمبر 2020   

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last updated covid19 loss company
10/9/20203.905 loyds
30/10/20203.000 swiss re
5/10/20202.704 munich re
3/11/20201.755 AXA
6/11/20201.540 Allianze
27/10/20201.378 chubb
4/11/20201.006 Hanovar re
5/11/2020915 AIG
6/11/2020860 Berkshire Hathaway
12/11/2020750 Zurich
20/11/2020629 Insurance Australia groupe
6/11/2020601 score
13/8/2020600 QBE
5/11/2020560 Liberty mutual
29/10/2020535.6 Fairfax Financial Holding
29/10/2020435 Everest Re
19/10/2020430 ms&AD INC.MS AMLINE
2/11/2020387 Hiscox
28/10/2020373.9 markel
11/9/2020371.8 mobiliar
18/11/2020366 partener re
19/11/2020366 Tokio marine
6/11/2020340 Beazley
29/10/2020339 The Hartford
3/11/2020339 Alleghany tranc re
29/10/2020272 Arch Capital Groupe
30/10/2020270 Mapfre
28/10/2020235axis capital
12/11/2020234 Talanx excl.are
20/10/2020219 Travelers
12/11/2020215 GENARALI P&C only
6/8/2020214.6 AVIVA
2/11/2020195 CNA
4/9/2020187.3 Aspen
5/11/2020155.7 RSA
6/8/2020153 Sirius
10/7/2020150 W.R Berkely
20/11/2020142 suncorp
5/8/2020105 Legal&General
26/7/2020104 Qic GROUP
28/7/2020103.8 Renaissance RE
15/9/202097.7 Helvettia
28/10/202095 American Financial group
27/8/202068.4 Baloise
14/8/202065 cincinnati Financial
2/11/202060.5 ARGO GROUP
19/11/202058 SOMPO domestic
9/9/202056.6 CCR RE
10/8/202046.9 & Entsar star stone
15/11/202042 Lancashire Holdings
5/11/202035 third point re
29/7/202028.9 Selective insurance group
28/7/2020 19 the HANOVER
22/10/2020 15 RLI
6/11/2020 10 PROASSURANCE
29/7/2020 5.2 Watford
bn 28.15 total
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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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