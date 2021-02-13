خسائر التأمين والإعادة تتجاوز تقديرات لويدز بسبب فيروس كورونا

قال معيد التأمين بيريت فى تقرير له إن شركات التأمين والإعادة الخاصة قد تتجاوز تقدير المطالبات التى تنبأت بها لويدز والبالغة 107 مليارات دولار العام الماضى بسبب كورونا.

وأشار بيريت الى أن تعليقات المحللين فى شركات التأمين والإعادة متناقضة مع وجهة نظر آخرين، مثل أولئك في Berenberg ، الذين خفضوا مؤخرًا تقديرات خسائرهم الصناعية من 50-70 مليار دولار إلى 40-60 مليار دولارمن كورونا.

والجدير بالذكر أن تقدير Berenberg الآن أقل من نطاق Swiss Re البالغ 50-80 مليار دولار وأقل بكثيرمن رقم لويدز البالغ 107 مليارات دولار، مما يجعل نظرة بريطانيا متشائمة بشكل خاص.

كورونا ساهم فى زيادة الأسعار

وقدم بريت التوقعات جنبًا إلى جنب مع إصدار نتائجه لعام 2020، والتي أدت إلى دفع الوباء إلى خسارة الاكتتاب بقيمة 215 مليون دولار ونسبة مجمعة قدرها 112.6٪.

أدى COVID إلى زيادة 15.9 نقطة في النسبة المجمعة على مدار العام، مما أثر في المقام الأول على اتفاقيات إلغاء الأحداث، وكتب اتفاقيات إصابات كورونا.

ولاحظت شركة التأمين أن COVID-19 هو حدث تأمين غير عادي للغاية، وهو محقق لمكاسب على مدى فترة طويلة.

ولفت إلى أن تقدير التكلفة الإجمالية أمر ذاتي للغاية ويعتمد على عوامل مثل طول فترة الإغلاق والتباعد الاجتماعي والقدرة على إعادة جدولة الأحداث وإمكانية تقليل التكلفة عن طريق الإلغاء أو التأجيل المبكر للأحداث أو إبقائها خلف الأبواب المغلقة لذا كل هذه العوامل تلعب دورًا في تقديراتنا للخسارة”.

وتواصل بريت أيضًا مراقبة تأثير المطالبات على أعمالها الأوسع نطاقًا والتأثير المحتمل للركود العالمي الناجم عن الوباء، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المخاطر الأخلاقية والاحتيال وبيئة أكثر تقاضيًا بشكل عام.

الحكم لصالح حملة الوثائق فى انقطاع الأعمال ذو تأثير مالى سلبى

وفيما يتعلق بحكم المحكمة العليا بشأن مطالبات انقطاع الأعمال في المملكة المتحدة ، يقول بريت إن النتيجة لن يكون لها تأثير مادي على مواردها المالية.

ولفتت الى انه ظل عائد استثمار بريت لعام 2020 إيجابيًا عند 45.5 مليون دولار على الرغم من تأثير الوباء.

وأوضحت الشركة في الربع الأول من عام 2020 ، عانت الأسواق أسوأ ربع لها منذ الأزمة المالية ، حيث قام المستثمرون بتسعير التأثير قصير المدى لـ COVID-19 والتأثير المحتمل على المدى الطويل للركود العالمي.

وانتعشت الأسواق لاحقًا بعد التحفيز المالي والنقدي وتعافت أكثر في الربع الرابع بعد أنباء اللقاحات الإيجابية، مع أداء أسهم القيمة بشكل جيد بشكل خاص.