خسائر البورصة المصرية فى أسبوع.. تعرف عليها (جراف)

بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم 697.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 701.7 مليار جنيه الأسبوع السابق له

تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.63%، ما يعادل 4.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، أن إجمالي القيمة السوقية للأسهم قد بلغ 697.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 701.7 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والمصريين، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير الذي وصل “المال” نسخة منه إلى هبوط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 13728 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% إلى 534 نقطة.

يذكر أن السوق قد أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي -نهاية الأسبوع- على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى 0.17 % عند مستوى 13728 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% عند 534 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.24% عند 1383 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 467 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 933 ألف جنيه و23.7 مليون جنيه و9.7 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 15.4 مليون و244 ألف جنيه و9.7 مليون جنيه على التوالى.

الجراف التالي يوضح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالمؤشرات الثلاثة الإسبوع الماضي: