خسائر الإسكندرية جراء نوة الفيضة الكبرى

غرق نادي المهندسين بسابا باشا.. الأعضاء: الإدارة تقاعست عن أداء واجبها في الاستعداد للشتاء مها يونس لا تزال محافظة الإسكندرية تشهد آثار نوات العام الجديد السلبية، فبعد أن أسقطت أجزاء من عقارات بمناطق متفرقة بأنحاء الثغر، أغرقت، اليوم، نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا، الذي يقع على ا

غرق نادي المهندسين بسابا باشا.. الأعضاء: الإدارة تقاعست عن أداء واجبها في الاستعداد للشتاء









مها يونس

لا تزال محافظة الإسكندرية تشهد آثار نوات العام الجديد السلبية، فبعد أن أسقطت أجزاء من عقارات بمناطق متفرقة بأنحاء الثغر، أغرقت، اليوم، نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا، الذي يقع على الشاطئ مباشرة ملاصقًا لعدة أندية تابعة لجهات مختلفة، جراء نوة الفيضة الكبرى، والمعروف عنها أن البحر يفيض خلالها بالمياه بارتفاع غير مسبوق طوال العام، ويستمر ستة أيام.

وشهد النادي، اليوم، اقتحام مياه البحر أروقته وتحطيم المقاعد والترابيزات بساحة النادي الخارجية، وارتفاع منسوب المياه بداخله لأكثر من 10 سنتيمترات.

في هذا الصدد اعترض الكثير من مهندسي الثغر على غرق ناديهم، مؤكدين أن الإدارة تقاعست عن أداء واجبها تجاه عمل الاستعدادات اللازمة لمواجهة نوات الشتاء على غرار كل عام، لافتين إلى أن هناك تقصيرًا في تأمين حواجز المياه التي تحيط بالشاطئ من قِبل الإدارة المؤقتة الحالية والسابقة برئاسة سمر شلبي، نقيب مهندسي الإسكندرية.

حاولت “المال” التواصل مع المهندسة سمر شلبي، نقيب المهندسين المتوقفة عن العمل؛ لمعرفة الاستعدادات المقرر اتباعها تفاديًا لما شهده النادي، اليوم، من كارثة، إلا أن هاتفها مشغول دائمًا، بينما أعلنت، خلال صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “على مدار 3 سنوات، أي 3 مواسم شتوية، كنت أقود فيها نادي المهندسين بسابا باشا تعرضنا لنوات شديدة ورياح عاصفة، والعام الذي غرقت فيه الإسكندرية بالكامل، خرج منه النادي سليمًا تمامًا، أما هذا العام فلأن النادي يدار بواسطة من كل هدفهم التدمير وليس الصالح العام، فلم يقوموا بأي تجهيزات لمواجهة النوات، فغرق النادي كما كان يغرق سابقًا، وتم تدمير كل الأعمال وحتى الترابيزات والكراسي التي اجتهدنا على مدار 3 سنوات لتغييرها وشراء أعداد تكفي رواد النادي”.

كان قد شهد نادي المهندسين خلافات بين سمر شلبي وأعضاء مجلس النقابة، وتبادلوا الاتهامات في مخالفات مالية صاحبت تقديم بلاغات متبادلة بالنيابة العامة، وتم على إثرها الدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب، إضافة لإصدار قرار بإيقافها عن العمل وإحالتها لمجلس تأديب بالنقابة العامة؛ وذلك لتقصيرها في الحفاظ على المال العام.