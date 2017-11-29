خسائر أوبر تقفز إلى 27% في الربع الثالث

خالد بدر الدينأعلنت شركة أوبر تيكنولوجيز الأمريكية لتطبيقات تشغيل التاكسيات، أن خسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي قفزت إلى 1.46 مليار دولار بزيادة أكثر من 27 %، أو ما يعادل 420 مليون دولار على خسائرها خلال الربع الثانى من هذا العام والتى بلغت 1.04 مليار دولار.وذكرت وكالة رويترز أن خسائر

خالد بدر الدين

أعلنت شركة أوبر تيكنولوجيز الأمريكية لتطبيقات تشغيل التاكسيات، أن خسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي قفزت إلى 1.46 مليار دولار بزيادة أكثر من 27 %، أو ما يعادل 420 مليون دولار على خسائرها خلال الربع الثانى من هذا العام والتى بلغت 1.04 مليار دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن خسائر أوبر ازدادت خلال الربع الماضى بسبب دعاوى قضائية ضدها ومراقبة هيئات القواعد التنظيمة لأعمالها، بعد أن واجهت عدة فضائح هذا العام منها أنها دفعت 100 ألف دولار لقراصنة الإنترنت للحفاظ على سرية انتهاكها الجسيم العام الماضى عندما كشفت عن بيانات شخصية لـ 57 مليون عميل.

وارتفع صافى إيرادات الشركة بحوالى 14% ليصل إلى مليارى دولار خلال الربع الماضى مع زيادة الحجوزات 11.5% لتتجاوز 9.7 مليار دولار بالمقارنة بالربع الثانى من العام الحالي.