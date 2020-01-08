خسائر «أرامكو» تتفاقم.. وهبوط البورصات الخليجية بعد الهجوم الصاروخي الإيراني

تفاقمت خسائر أسهم أرامكو اليوم الأربعاء وتراجعت البورصات الخليجية الكبرى بعد أن شنّت إيران ضربات صاروخية على قواعد عسكرية للقوات الأمريكية في العراق.

الملاذات الآمنة

وشنّت إيران هجومًا انتقاميًّا ردًّا على الهجوم بطائرات الدرون الأمريكية الذي تسبّب في مقتل قائد عسكري إيراني الأسبوع الماضي.

وتسبّب الهجوم الأخير في تفاقم مخاوف اندلاع صراع شامل في الشرق الأوسط ودفع المستثمرين للهروب صوب أصول الملاذات الآمنة.

وحسب وكالة رويترز، قال مسئولون إيرانيون إن طهران لم تنفذ الهجوم الصاروخي الأخير سعيًا منها للدخول في حرب مع الولايات المتحدة.

لا ضربات أخرى

واستبعدوا توجيه إيران ضربات أخرى، مؤكدين أن الضربات الصاروخية الأخيرة لا تقصد سوى الرد على الهجوم الأمريكي. وبفضل هذا استقرت قفزات أسعار البترول والذهب.

أسهم السعودية

وهبط مؤشر السعودية الاسترشادي بنسبة 0.9%، وهبطت جميع أسهم البنوك المقيدة في المؤشر باستثناء بنك واحد.

وهبطت أسهم بنك الراجحي بنسبة 0.9%، كما تراجعت أسهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 2.2%.

أرامكو

وهبطت أسهم شركة أرامكو بنسبة 0.4% لتصل إلى 34.2 ريال (9.12 دولار) لتتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي.

وارتفعت أسهم أرامكو في بداية التعاملات إلى 34 ريالًا لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء التداول على أسهمها يوم 11 ديسمبر.

وهبطت أسهم شركة أرامكو بنسبة 12% نزولًا من ذروة بلغت 38.70 ريال، يوم 12 ديسمبر، لكنها تظل أعلى من سعر الطرح الأولى الذي بلغ 32 دولارًا ليصل تقييم الشركة إلى 1.7 تريليون دولار.

مؤشر دبي

وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.2% تحت ضغط من هبوط أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3%، وإعمار القابضة بنسبة 1.2%.

أبو ظبي

وتراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.7% تحت ضغط من تراجع أسهم بنك أبو ظبي الأول الأكبر في البلاد بنسبة 1.1%، وأسهم شركة الاتصالات بنسبة 0.6%.

المؤشر القطري

وهبط المؤشر القطري بنسبة 0.4% بدعم من تراجع أسهم بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة وقود قطر بنسبة 2.8% و1.1% على التوالي.

بورصات الخليج

وهبطت بورصة السعودية بنسبة 0.9% لتصل إلى 8,124 نقطة.

وهبطت بورصة أبو ظبي بنسبة 0.7% لتصل إلى 5,019 نقطة.

وهبطت بورصة دبي بنسبة 1.2% لتصل إلى 2,713 نقطة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.4% لتصل إلى 10,337 نقطة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.4% لتصل إلى 1,585 نقطة.

وهبطت بورصة عمان بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,944 نقطة.

وهبطت بورصة الكويت بنسبة 0.1% لتصل إلى 6,799 نقطة.