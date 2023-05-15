خسائر«ماريدايف» ترتفع لـ 106.34 مليون دولار خلال 2022

أعلنت شركة الخدمات الملاحية البترولية ” ماريدايف” مؤشرات نتائج الأعمال و القوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن عام 2022

وتضمنت القوائم المالية المجمعة تفاقم خسائر ”ماريدايف” بنحو 34%، لتصل إلي 106.34 مليون دولار مقابل خسائر بقيمة 79.12 مليون دولار خلال عام 2021.

وبلغت إجمالي إيرادات ماريدايف خلال عام 2022 نحو 102.44 مليون دولار ، مقابل 115.83 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة تراجع 12%.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة عن نفس الفترة تقليص صافي الخسارة بنسبة 69%، لتسجل 13.53 مليون دولار ، مقابل 43.26 مليون دولار خلال عام 2021.