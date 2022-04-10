«خزنة» تخطط لإصدار 500 ألف بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع 

تعتزم شركة «خزنة» للخدمات المالية الإلكترونية إصدار 500 ألف بطاقة (ميزة) المدفوعة مقدما ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالتعاون مع بنك أبو ظبى الإسلامى بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بنهاية العام الجارى.

قال عمر صالح، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن «خزنة» تلقت أكثر من 150 ألف طلب حتى الآن من العملاء على البطاقة المرتقبة، والتى تأتى فى إطار خطتها لطرح من 3 إلى 4 منتجات جديدة بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح صالح لـ«المال» أن «خزنة» تقدم حاليا للعملاء حزمة خدمات مالية، منها الصرف السريع لرواتب الموظفين، بالإضافة للشراء والتقسيط من التجار ودفع الفواتير.

وأضاف أن بطاقة «خزنة ميزة» ستتيح الخدمات المالية للشركة عبر تطبيق الهاتف المحمول، كما ستضم قاعدة كبيرة من العملاء غير الراغبين فى التعامل مباشرة مع القطاع المصرفى.

وتابع أن البطاقة ستمكن المستخدمين من تحويل واستلام المبالغ المالية لحظيا، علاوة على تسليم الرواتب فى أى وقت من الشهر بما يوفر لهم مزيدا من المرونة والأمان للعملاء فى مجال المدفوعات غير الرقمية.

على صعيد آخر، أكد أن التمويل الذى حصلت عليه الشركة منذ أيام والبالغة قيمته 38 مليون دولار سيتم توظيفه فى زيادة حجم أعمالها وعدد الخدمات المقدمة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى التطبيق، وتعيين مزيد من الموظفين.

كانت “خزنة” قد أعلنت منذ أيام عن حصولها على تمويل بقيمة 38 مليون دولار فى جولتها الاستثمارية ما قبل التأسيسية (Series A)، بقيادة صندوق الاستثمار الأمريكي (كونا كابيتال) لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ليرتفع بذلك حجم التمويلات التى حصلت عليها منذ تأسيسها فى 2020 إلى 47 مليون دولار.

ولفت إلى أن “خزنة” تحقق نموا سنويا تتجاوز نسبته %20 فى حجم أعمالها، تستهدف مضاعفة عدد عملائها من 75 ألفا إلى 150 ألفا خلال 3 أشهر.

فى سياق متصل، ألمح صالح إلى أن الشركة تعتزم التوسع فى إحدى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، على أن يتم الاستقرار على دولة بعينها قبل نهاية العام الجارى.

يشار إلى أن «خزنة» تهدف إلى تقديم خدمات مالية لمستخدمى أجهزة الهواتف الذكية ومحدودى التغطية المصرفية.