«خزنة» تحصل على موافقة نهائية من البنك المركزي لإطلاق بطاقتها مسبقة الدفع

أعلنت شركة خزنة، الشركة المصرية المتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية للمستهلكين من خلال تطبيق خزنة الشامل، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB Egypt أحد البنوك المتخصصة في مجال التحول الرقمي في قطاع التجزئة المصرفية عن حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق “بطاقة خزنة”، بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة”، وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي ولتعزيز الشمول المالي.

وتتميز بطاقة خزنة بتمكين حامليها من ربط البطاقة بتطبيق خزنة للاستعلام عن رصيد البطاقة وكشف الحساب إضافة لتفعيل وإيقاف البطاقة، كما تسمح بطاقة خزنة بالسحب والإيداع والشراء من المحلات التجارية والشراء أونلاين.

كما يسمح تطبيق خزنة استلام الأجور لحظيًا في أي وقت خلال الشهر، إضافة لشراء الإلكترونيات والمنتجات المنزلية ودفع الفواتير من خلال التطبيق، مما يسهم بشكل كبير في الحد من المعاملات النقدية.

الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر: بطاقة “خزنة” تخاطب احتياجات المجتمع المصري من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي

وأعرب محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر عن سعادته بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري النهائية لإطلاق “بطاقة خزنة” والتي ستحدث نقلة في سوق التكنولوجيا المالية في مصر، كما تعزز هذه الشراكة استراتيجيته التوسعية في السوق المصرية كمصرف عالمي شامل يشهد تطورات في جميع القطاعات، ومن أهمها قطاع التجزئة المصرفية لريادة السوق المصرية بحلول بنكية رقمية ذكية وبمنتج يخاطب احتياجات المجتمع المصري من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وأضاف أنه على مدار السنوات السابقة تم بذل جهود حثيثة لتقديم حلول دفع مبتكرة تدعم الاستراتيجية طويلة المدى للبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي .

رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك أبو ظبي الإسلامي: الشراكة تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية

وأضاف أحمد عفت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، أن الشراكة بين مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB Egypt و”شركة خزنة” لإصدار بطاقة “خزنة” المدفوعة مقدماً هي شراكة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية لمواكبة إقبال العملاء باستخدام خدمات التكنولوجيا المالية Fintech بطريقة آمنة لدى البنك.

وتابع أن بنك أبو ظبي يسعى دائما لتوفير حلول دفع رقمية متطورة بكل سهولة وأمان للحد من التعامل النقدي، سعيا لتسهيل التعامل بالوسائل الإلكترونية التي يتيحها المصرف ودعما للتحول الرقمي الذي بدوره يهدف إلى تحسين خدمة العملاء والوصول لأكبر عدد من العملاء، خاصة غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، بما يتواكب مع مستحدثات السوق المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري.

الرئيس التنفيذي لخزنة: سعداء بشراكتنا مع مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر

وأعرب عمر صالح الرئيس التنفيذي لخزنة عن سعادته بالشراكة مع بنك أبو ظبي الإسلامي لإطلاق بطاقة خزنة لتطوير الخدمات للفئة المستهدفة من غير المتعاملين مع البنوك، فمن خلال استخدام بطاقة خزنة يمكن للمستخدمين استلام الأجور لحظيًا، إضافة إلى خدمات مالية أخرى بطريقة سهلة ورقمية من خلال التطبيق، وتعكس هذه الخدمات الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع رقمي ولتعزيز الشمول المالي بشكل غير مسبوق.

ويشار إلى أن شركة خزنة أعلنت مؤخراً عن حصولها على تمويل قدره 38 مليون دولار أمريكي في جولتها الاستثمارية (Series A)، وذلك بقيادة صندوق “كونا كابيتال”، أحد أكبر صناديق الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بالشراكة مع ليندابل “Lendable”، وشارك في التمويل أيضاً كلاً من”Nclude”، سبيد، الجيبرا فينتشر، أكسيون فينتشر لاب، ديسرابتك، خوارزمي فينتشرز، البنك العربي، وC فنتشرز وغيرهم، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركة 47 مليون دولار أمريكي منذ نشأتها في 2020.