“خزنة” تحصل على تمويل من صندوق الجيبرا فنشرز

المال – خاص

حصدت شركة خزنة المصرية الناشئة، والتي تقدم خدمات مالية عبر تطبيق الهاتف المحمول لمتوسطي ومحدودي الدخل، على تمويل من مجموعة من المستثمرين بقيادة صندوق رأسمال المخاطر الجيبرا فنشرز Algebra Ventures .

وشارك في التمويل أيضا Accion Venture Lab، وهو الصندوق المتخصص عالمياً في تمويل الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، في أول استثمار له في مصر.

وتقدم شركة خزنة حلولاً مصرفية ومالية بواسطة تطبيق المحمول كبديل للحلول النقدية غير الرسمية، وبالشراكة مع كبرى الشركات والمصانع أطلقت أول منتجاتها للموظفين لتوفير بدائل للحلول النقدية الغير رسمية.

وقال المدير التنفيذي للشركة عمر صالح قائلًا: “تركز خزنة على تقديم خدمات أعدت لتلبي إحتياجات الشريحة العريضة من المصريين بواسطة الهاتف المحمول كبديل للحلول النقدية الغير رسمية الشائع استخدمها. ولم يكن ذلك ممكنًا لولا الجهود المبذولة والإنجازات الثابتة للبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتحول الي الاقتصاد غير النقدي بهدف التيسير على العملاء في إجراء المعاملات المالية.”

وذكر طارق أسعد، الشريك الإداري لصندوق Algebra Ventures : “نشهد ظهور موجة جديدة من الشركات المصرية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.

“نحن متحمسون لقيادة هذا التمويل.. مضيفًا: “فريق خزنة هو فريق استثنائي في تميزه، ونعتقد أنه سيقودها لتكون واحدة من أكثر الشركات المحورية التي ستظهر في هذا المجال في مصر خلال السنوات المقبلة”.

وتابع فى بيان صحفي اليوم الأحد “لقد خطت مصر خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة نحو مزيد من االشمول المالي. إلا أن الملايين من المصريين لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى الخدمات المالية التي يحتاجونها لبناء حياة أفضل. إن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مثل “خزنة”، تتمتع بوضع فريد حيث يمكنها تطوير المنتجات والخدمات بطرق أفضل وأسرع وأكثر أمانًا لتلبية إحتياجات الفئة العريضة المستهدفة من تلك الخدمات.” حسب قول مايكل شلاين، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق Accion Venture Lab.

وأضافت آشلي لويس، مسئولة الاستثمار في إفريقيا لدى Accion Venture Lab: “إن أكسيون فينتشر لاب متحمسةً جداً للاستثمار في السوق المصرية من خلال خزنة، التي يعد تطبيقها المصرفي الرقمي الشامل وفريقها المؤسس المتميز إضافة قيمة إلى محفظة استثمارتنا.”