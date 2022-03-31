أعلنت خزنة، الشركة المصرية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية للمستهلكين والشركات الصغيرة حصولها على تمويل قدره 38 مليون دولار في جولتها الاستثمارية (Series A)، بقيادة صندوق “كونا كابيتال”، أحد أكبر صناديق الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بالشراكة مع ليندابل “Lendable”.

كما شارك في التمويل كل من”Nclude”، سبيد، الجيبرا فينشترز، أكسيون فينتشر لاب، ديسرابتك، خوارزمي فينتشرز، AB Accelerator من البنك العربي، وC فنتشرز وغيرها.

تأتي هذه الجولة في الوقت الذي تُكثف فيه شركة “خزنة” جهودها لتوفير حلول للبدائل النقدية غير الرسمية في جميع المحافظات المصرية، بالجمع بين حلول رقمية متطورة ونموذج أعمال مبتكر. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركة ٤٧ مليون دولار منذ نشأتها في ٢٠٢٠.

يهدف تطبيق خزنة الشامل إلى تقديم الخدمات المالية لحوالي 50٪ من المصريين مستخدمي الهواتف الذكية ومحدودي التغطية المصرفية للخدمات البنكية. كما يقدم التطبيق عدة خدمات على رأسها إمكانية صرف الجزء المستحق من المرتب، وخدمات الشراء من التجار، ودفع الفواتير، وذلك تماشياً مع رؤية شركة “خزنة” لنشر الثقافة المالية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية، تفعيلاً لاستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز آليات الشمول المالي وتشجيع المعاملات غير النقدية.

تم إطلاق تطبيق خزنة عام 2020 كوسيلة لزيادة كفاءة الأجور والمدفوعات، والذي تطور فيما بعد ليصبح تطبيق متعدد الخدمات، كما يضم فريق الإدارة في شركة خزنة مديرين تنفيذيين من Worldremit, Valeo, IBM, Match Group, Jumia, Uber, CIB and Arqaam Capital.

قال عمر صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خزنة: “إن التطور غير المسبوق للتكنولوجيا المالية الواعدة في مصر، يعد شهادة على الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري نحو تطبيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، كما أن استراتيجيتنا في خزنة تتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري، حيث تؤمن خزنة بأهمية إتاحة الخدمات المالية ذات المستوى العالمي للجميع”.

مضيفاً: “يجمع تطبيق “خزنة” أحدث التقنيات لبناء أفضل تجربة لمستخدمينا بالإضافة إلى إحداث تطوراً ملحوظاً في السوق المصري تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛ بما يدعم تنمية قطاع التكنولوجيا المالية. وما زلنا نشهد نمواً هائلاً في شبكة عملاء خزنة التي تضم أكثر من 150 ألف مستخدم نشط، وشركاء النجاح فضلاً عن أكبر التجار في مصر”.

وتعد الجولة التمويلية الخاصة بشركة “خزنة” الاستثمار الثاني لكونا كابيتال في مصر. وفي هذا الإطار، قالت مونيكا براند إنجل، الشريك المؤسس والإداري في كونا: “في خلال عامين فقط، تمكنت شركة خزنة من التوسع لتصبح شركة تكنولوجيا مالية رائدة في السوق. فهي تعزز آليات الشمول المالي للمساهمة في زيادة نطاق خدمات الشمول المالي لما يقرب من 35 مليون مواطن من محدودي التغطية البنكية.” وأضافت: نحن في “كونا” متحمسون للغاية بشأن خارطة طريق شركة خزنة لتصبح تطبيقًا رقميًا رائدًا في مجال الخدمات المالية التكنولوجية في مصر.”

وقال سوريش صمويل، نائب رئيس الاستثمار بصندوق Lendable: “لقد قمنا بمتابعة فريق شركة خزنة منذ إطلاق الشركة والتطبيق في مصر، وشهدنا توسعاً وازدهاراً واضحاً في تطور أعمال الشركة والتطبيق مما أدى إلى زيادة نطاق الخدمات المعروضة.”

وأضاف: “يأتي دعمنا من خلال تمويل شركات التكنولوجيا المالية متفقاً مع استراتيجيتنا لزيادة تواجدنا في مصر، ونحن متحمسون لدعم شركة خزنة وتمكينها للتوسع في الخدمات المالية المقدمة لمحدودي التغطية البنكية في مصر.”

كما تم تعيين البنك العربي ليكون وكيلاً ضامناً لأعمال خزنة لصندوق Lendable، حيث قال أحمد إسماعيل حسن، مدير منطقة و فروع مصرفي البنك العربي – مصر: “دعمنا لشركة خزنة يعد خطوة طبيعية للبنك العربي كمستثمر استراتيجي لتسهيل نمو الشركة”.