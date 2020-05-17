خريطة واردات مصر من سيارات الركوب خلال 4 أشهر

«الأوروبية» على قمة العلامات الأعلى استيرادًا بحصة 55%

ارتفعت واردات سيارات الركوب خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى «يناير حتى نهاية أبريل»، بنسبة تصل إلى %30.9 مسجلة 42 ألفًا و173 سيارة، مقارنة بإجمالى السيارات المستوردة والمفرج عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 32 ألفًا و211 وحدة، طبقًا للبيانات الصادرة عن منفذ إسكندرية الجمركى.

كما نمت واردات السيارات خلال شهر أبريل بنسبة تصل إلى %7.4 بإجمالى 6949 سيارة، مقابل 6473 وحدة مباعة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

يأتى نمو واردات السيارات للسوق المحلية فى الوقت الذى يعانيه العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف غالبية مصانع السيارات العالمية عن الإنتاج بهدف تصنيع المهمات الطبية مثل الكمامات وأجهزة التنفس الصناعى والقفازات وغيرها.

قال كريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن فى مصر، إن واردات مصر من السيارات خلال شهر أبريل تراجعت وتيرتها مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، رغم إعفاء السيارات الأوروبية، والتركية المنشأ من الرسوم الجمركية.

توقع نجار المزيد من التراجع فى معدلات استيراد مصر من السيارات خلال الشهور المقبلة، نظرًا لتراجع معدلات الإنتاج العالمية، والطلب المحلى عليها، مع استمرار تفشى الوباء.

«الأوروبية» على قمة العلامات الأعلى استيرادًا بحصة 55%

أشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى إلى تربع العلامات الأوروبية المنشأ على قمة السيارات الأعلى استيرادًا خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى، بحصة تصل إلى %55.

أظهر التقرير نموًا فى واردات مصر من سيارات الركوب الأوروبية بنسبة %48.4 خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضى، بإجمالى 23 ألفًا و137 سيارة، مقابل 15 ألفًا و595 مركبة مستوردة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

حلت السيارات اليابانية المنشأ فى المركز الثانى بإفراجها عن 6589 سيارة، مقابل 6728 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بتراجع %2.1.

هبطت حصة العلامات اليابانية من إجمالى واردات السيارات خلال تلك الفترة لتسجل %15.6 مقابل حصتها خلال 2019، التى قدرت %20.9.

أشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى إلى حصد العلامات الكورية المركز الثالث فى القائمة بإفراجها عن 6001 سيارة مقابل 6489 مركبة خلال العام الماضى، بتراجع %7.5.

حصدت العلامات الكوروية حصه تصل إلى %14.2 من إجمالى سيارات الركوب المفرج عنها جمركيًا خلال الماضى، مقابل %20.1 فى 2019.

تمكنت العلامات الصينية من اقتناص المركز الرابع بإجمالى 4963 سيارة، مقابل 2433 وحدة خلال 2019، بنمو يصل إلى %104.

ارتفعت حصة العلامات الصينية من %7.6 إلى %11.8 خلال الفترة ذاتها من الماضى، وفقًا للتقرير.

حلت العلامات الأمريكية فى المركز الخامس فى قائمة العلامات الأعلى استيرادًا للسيارات خلال تلك الفترة، بعد إفراجها عن 1325 وحدة، مقابل 823 سيارة فى 2019، لترتفع حصتها الاسترادية إلى %3 مقابل %2.6 خلال العام الماضى.

استطاعت العلامات الماليزية، والمقتصرة على سيارات بروتون فقط، حصد المركز السادس فى القائمة بعد أن نمت وارداتها بنسبة تصل إلى %10.5 لتسجل 158 سيارة، مقابل 143 وحدة خلال العام الماضى، لتستقر حصتها عند مستوى %0.4 دون تغير.

«رينو» و«فيات» و«أوبل» تقود الصعود

قادت رينو وفيات وأوبل واردات مصر من السيارات الأوروبية المنشأ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، طبقًا للتقرير الصادر عن منفذ إسكندرية الجمركى.

حلت رينو فى المركز الأول بإجمالى 5566 سيارة، مقابل 3048 وحدة مفرج عنها خلال 2019.

ارتفعت حصة رينو الاسترادية من إجمالى سيارات الركوب الأوروبية المنشأ خلال الماضى، لتصل إلى %24.1 مقابل %19.5 خلال العام الماضى.

جاءت فيات فى المركز الثانى بعد أن أفرجت عن 4748 سيارة هذا العام، مقابل 1017 وحدة خلال 2019، بنمو %366.9 لترتفع حصتها من %6.5 إلى %20.5 خلال العام.

حصدت أوبل المركز الثالث فى القائمة باستيرادها 2747 سيارة مقابل 2220 وحدة خلال العام الماضى بنمو %23.7.

تراجعت حصة أوبل الاسترادية من إجمالى السيارات الأوروبية المستوردة خلال تلك الفترة لتصل إلى %11.9 مقابل %14.2 خلال العام الماضى.

جاءت سكودا فى المركز الرابع فى القائمة بعد أن أظهر التقرير نموًا فى وارداتها خلال العام الحالى بنسبة %325.7 إلى 2056 سيارة، مقابل 483 وحدة خلال 2019، لترتفع حصتها الاسترادية إلى %8.9 مقابل %3.1 العام الماضى.

تمكنت مرسيدس من اقتناص المركز الخامس فى قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات بإفراجها عن 1824 سيارة، مقابل 1798 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنمو %1.4.

وأشار التقرير إلى أنه رغم نمو واردات العلامة الفاخرة مرسيدس، إلا أن حصتها الاسترادية تراجعت لتسجل %7.9 خلال العام الحالى، مقابل %11.5 خلال الماضى.

استطاعت بيجو اقتناص المركز السادس فى القائمة، بإفراجها عن 1740 سيارة خلال هذا العام، مقابل 3091 وحدة فى 2019، بتراجع %43.7 لتهبط حصتها الاسترادية من %19.8 إلى %7.5.

جاءت ستروين فى المركز السابع بعد نمو وارداتها بنسبة %178.4 إلى 1389 سيارة، مقابل 499 وحدة مستوردة خلال نفس الفترة فى 2019.

ارتفعت حصة ستروين الاسترادية من إجمالى السيارات الملاكى الأوروبية المنشأ والمفرج عنها حتى نهاية أبريل الماضى إلى %6 بعد أن كانت تقدر فى العام الماضى %3.2.

فى المركز الثامن جاءت سيات، التى تمكنت من استيراد 725 سيارة خلال تلك الفترة من العام الحالى، مقابل 1792 وحدة فى 2019، بتراجع %59.5 لتهبط حصتها الاسترادية إلى %3.1 بعد أن كانت تقدر فى 2019، بـ%11.5.

ساهم نمو معدلات استيراد فولكس فاجن %16.5 فى حصدها للمركز التاسع بإجمالى 657 سيارة خلال الماضى، مقابل 564 وحدة خلال العام الماضى.

رغم نمو واردات فولكس فاجن إلا أن حصتها الاسترادية تراجعت إلى %2.8 مقابل %3.6 خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الماضى.

المركز العاشر جاء من نصيب بى إم دبليو، التى حققت أعلى معدل نمو بين واردات السيارات الأوروبية، بنسبة %1166.7 إلى 456 سيارة، مقابل 36 وحدة مفرج عنها خلال العام الماضى.

ارتفعت حصة بى إم دبليو الاسترادية من إجمالى سيارات الركوب الأوروبية المفرج عنها خلال العام الحالى إلى %2 مقابل %0.2 خلال العام الماضى.

هيونداى تعود لصدارة «الكورية» بعد إزاحة كيا

عادت هيونداى لصدارة العلامات الكورية المنشأ الأعلى استيرادًا للسيارات بعد أن تمكنت من إزاحة كيا بإفراجها عن 3200 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

أشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى الصادر عن الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضى إلى تراجع واردات هيونداى بنسبة %23.7 مقارنة بالعام الماضى، التى سجلت 4192 سيارة.

تراجعت حصة هيونداى من إجمالى واردات سيارات الركوب ذات المنشأ الكورى خلال الماضى لتسجل %53.3 مقابل %64.6 خلال العام الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات منفذ إسكندرية الجمركى أظهرت تربع كيا على قمة واردات السيارات الكورية المنشأ خلال الربع الأول من العام الحالى.

جاءت كيا فى المركز الثانى بإجمالى 2327 سيارة، مقابل 2215 وحدة مستوردة ومفرج عنها خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019، بنمو %5.1.

صعدت حصة كيا الاسترادية من إجمالى سيارات الركوب الكورية خلال تلك الفترة من هذا العام لتسجل %38.8 مقابل %34.1 خلال العام الماضى.

تمكنت سانج يونج من اقتناص المركز الثالث فى قائمة العلامات الكورية الأعلى استيرادًا لسيارات الركوب بإفراجها عن 474 سيارة، مقابل 82 وحدة مستوردة خلال العام الماضى، بنمو %47 وارتفعت حصة سانج يونج خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى لتصل إلى %7.9 من إجمالى سيارات الركوب الكورية المفرج عنها، مقابل %1.3 خلال العام الماضى.

تويوتا تستحوذ على 74% من إجمالى «اليابانية»

أظهر بيانات منفذ إسكندرية الجمركى استحواذ تويوتا على حصة تصل إلى %74.2 من إجمالى السيارات اليابانية المستوردة والمفرج عنها جمركياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى مقارنة بحصتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، التى سجلت %50.8.

تابع التقرير: “إجمالى السيارات المستوردة والمفرج عنها جمركيًا من تويوتا خلال تلك الفترة من العام الحالى بلغ 4891 سيارة، مقابل 3419 وحدة خلال العام الماضى، بنمو %43.1.

يرجع السبب فى ذلك إلى إعلان الجمارك فى الأول من يناير الماضى تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية المنطقة الحرة التركية، التى تنص على إعفاء السيارات التركية المنشأ من الرسوم الجمركية، الأمر الذى ساهم فى هبوط أسعار فئة تويوتا كورولا، فى ظل اعتماد الوكيل فى مصر على مصانع الشركة الأم بتركيا فى سد الطلب المحلى عليها.

جاءت نيسان فى المركز الثانى فى قائمة العلامات اليابانية الأعلى استيرادًا للسيارات بإفراجها عن 767 سيارة، مقابل 652 وحدة خلال العام الماضى، بنمو %17.6.

ارتفعت حصة نيسان الاسترادية من إجمالى سيارات الركوب اليابانية المنشأ المفرج عنها من يناير حتى نهاية مارس الماضى، إلى %11.6 بعد أن كانت تقدر %9.7 خلال 2019.

حصدت سوزوكى المركز الثالث للمرة الأولى فى تاريخها بعد أن قفزت وارداتها %222 لتسجل 474 سيارة خلال العام الحالى، مقابل 147 وحدة مستوردة خلال العام الماضى، لتستحوذ على حصة تصل إلى %7.2 منن إجمالى سيارات الركوب اليابانية الواردة للسوق المحلية.

أما المركز الرابع، فجاء من نصيب ميتسوبيشى، التى تراجعت وارداتها %86.9 خلال العام الحالى، لتكتفى باستيراد 217 سيارة فقط، مقابل 1658 وحدة مفرج عنها خلال العام الماضى، لتهبط حصتها الاسترادية إلى %3.3 بعد أن كانت تقدر فى 2019، بـ%24.6.

ولفت التقرير إلى اقتناص هوندا المركز الخامس بإجمالى 140 سيارة، مقابل 141 وحدة مستوردة خلال العام الماضى، بتراجع %0.7.

حافظت هوندا على حصتها البالغة %2.1 دون تغير عن العام الماضى.

فى المركز السادس جاءت سوبارو التى تمكنت من استيراد 100 سيارة، مقابل 611 وحدة مفرج عنها خلال 2019، بتراجع %83.6

تراجعت حصة سوبارو الاسترادية لتسجل %1.5 العام الحالى، مقابل %9.1 خلال العام الماضى.

فورد تتربع على عرش «الأمريكية»

تربعت فورد على عرش العلامات الأمريكية الأعلى استيرادًا للسيارات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بعد أن قفزت وارداتها بنسبة %216.1 لتسجل 806 سيارات، مقابل 255 وحدة مفرج عنها الفترة ذاتها من العام الماضى، بحسب بيانات منفذ إسكندرية الجمركى.

تمكنت فورد من اقتناص حصة استيرادية بلغت %60.8 من إجمالى سيارات الركوب الأمريكية المستوردة خلال تلك الفترة، مقابل 31% خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، طبقًا لبيانات وإحصاءات منفذ إسكندرية الجمركى.

أما المركز الثانى فجاء من نصيب العلامة شيفروليه، التى صعدت وارداتها إلى %61.6 بعد أن تمكنت من استيراد 278 سيارة، مقابل 172 سيارات مفرج عنها خلال العام الماضى.

ارتفعت حصة شيفروليه الاستيرادية من إجمالى سيارات الركوب الأمريكية المنشأ المستوردة لتسجل %21 مقابل %20.9 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

حلت جيب فى المركز الثالث فى القائمة بعد ان تمكنت من الإفراج عن 241 سيارة، مقابل 396 وحدة مفرج عنها خلال العام الماضى، بتراجع %39.1.

تراجعت حصة جيب الرائدة فى صناعة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، إلى %18.2 من إجمالى السيارات الأمريكية المستوردة خلال تلك الفترة، مقابل %48.1 خلال العام الماضى.

«إم جى» ترتفع %207 وتحتل المركز الأول بين «الصينية»

ارتفعت واردات إم جى من سيارات الركوب %207 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، لتسجل 3691 سيارة، مقابل 1204 وحدات مستوردة خلال نفس الفترة من العام الماضى، طبقًا لبيانات وأرقام منفذ إسكندرية الجمركى.

أشار التقرير إلى أن إم جى استحوذت على حصة تصل إلى %74.4 من إجمالى السيارات الصينية المستوردة، والمفرج عنها خلال تلك الفترة، مقابل حصتها التى بلغت %49.5 خلال 2019.

جاءت إيجل فى المركز الثانى فى قائمة العلامات الصينية الأعلى استيرادًا للسيارات خلال تلك الفترة من العام الحالى، بإفراجها عن 636 سيارة، لتستحوذ على حصة %12.8 مع العلم أنها لم تسجل أى سيارة تم استيرادها خلال 2019.

حلت شنجان فى المركز الثالث فى القائمة بإفراجها عن 250 سيارة خلال العام الحالى، مقابل 198 مركبة مستوردة خلال العام الماضى، بنمو %26.3.

هبطت حصة شنجان الاسترادية من إجمالى سيارات الركوب الصينية المفرج عنها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى إلى %5 بعد أن بلغت خلال 2019، ما يقرب من %8.

أما المركز الرابع فجاء من نصيب العلامة بريليانس، باستيرادها 196 سيارة بحصة استيرادية %3.9 مع العلم أنها لم تستورد أى مركبة خلال الفترة ذاتها من 2019.

أشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى إلى احتلال جاك المركز الخامس بإجمالى 100 سيارة، مقابل 152 وحدة مفرج عنها خلال 2019.

تراجعت حصة جاك من إجمالى السيارات الصينية المستوردة والمفرج عنها خلال العام الحالى إلى %2 مقابل %6.2 خلال العام الماضى.

حصدت بايك المركز السادس فى القائمة بعد إفراجها عن 90 سيارة خلال الماضى، مقابل 250 وحدة فى 2019، بتراجع %64 لتهبط حصتها الاسترادية من %10.3 خلال العام الماضى، إلى %1.8 نهاية أبريل الماضى.