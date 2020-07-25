خريطة فروع «عمر أفندي» المشاركة في مبادرة «ما يغلاش عليك»

رئيس عمر أفندي يأمل أن تساهم في دفع المبيعات

حصلت “المال” على عناوين فروع عمر أفندي المشاركة في مبادرة “ما يغلاش عليك” التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإطلاقها لتحفيز الاستهلاك المحلي، من خلال تقديم خصومات تبدأ من 20 حتى 30% مع تسهيلات في السداد .

رئيس عمر أفندي: تجهيز الفروع بتعليمات واضحة للجمهور

اللواء أيمن سالم رئيس شركة عمر أفندي

وقال أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي في تصريحات لـ”المال” إنه جاري تجهيز الفروع التي ستشارك في المبادرة الرئيسية ” ما يغلاش عليك ” ومن المقرر وضع تعليمات واضحة للجمهور بكيفية الاستفادة منها .

وأضاف سالم أن الشركة ستشارك بحوالي 42 فرعا في القاهرة والجيزة والصعيد ومرسي مطروح والسويس وبورسعيد ونأمل أن تساهم المبادرة في دفع حركة المبيعات .

عناوين فروع عمر أفندي المشاركة في المبادرة

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المبادرة ستنطلق غدًا الاحد تحت شعار «ما يغلاش عليك».

ووأوضح وزير المالية أن الخصومات صل إلى ٢٠٪، إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ ٢٠٠ جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية ١٢,٢٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.

تشمل المبادرة الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها. محمد معيط وزير المالية

زير المالية: موقع إلكتروني لمبادرة “ما يغلاش عليك”

وأوضح أن المبادرة تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.

وأكد وزير المالية أن المبادرة ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.

وذلك بما يُسهم فى تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالى.

وزيرة التخطيط: المبادرة تستهدف الترويج لسلع بقيمة 100 مليار جنيه

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وقت سابق أن المبادرة تستهدف ترويج وبيع سلع بقيمة 100 مليار جنيه بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المجتمع .

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب اضافة بعض السلع والخدمات مثل ضم مواد التشطبيات وتجهيز المنازل لقائمة السلع التي تتمتع بالخصومات .