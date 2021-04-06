خريطة فاعليات الأطفال بـ«المركز القومي» ومكتبة مصر العامة طوال شهر رمضان

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف 100 فعالية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب في الفترة من 8 إلى 18 رمضان .

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل فاعليات طوال شهر رمضان إضافة إلى 120 فعالية أون لاين عبر قناته على اليوتيوب، كما ستنظم مكتبة مصر العامة فاعليات أخري وهي الفاعليات الموجهة للأطفال، ومنها مسرحيات وندوات وحكي وورش فنية … وغيرها من الفاعليات المتنوعة

المركز القومي لثقافة الطفل ينظم 100 فاعلية في رمضان

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف 100 فعالية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب في الفترة من 8 إلى 18 رمضان، تتضمن عرض مسرحية الاراجوز الكسلان ، برنامج حدوته رمضانية، ورش فنية، حكي ودمج ، دوري المواهب، المسرح الأسود، ومسابقات ثقافية وفنية وفوازير رمضانية، ومعرض كتاب، ومعرض فن تشكيلي للوحات الأطفال، ومعرض منتجات أطفال ذوي القدرات الخاصة .

وأيضًا عرض اوبريت أهلا رمضان، وكورال أطفال الحديقة، ومسرحية رمضان جانا، واستعراضات فنون شعبية ولآلات شعبية وفقرات للسيرك القومي .

وأيضا فرقة شباب لايف، و مسرحية على بابا إلى جانب عدد من الأنشطة التى تقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة .

كما ينظم المركز 120 فعالية اون لاين عبر قناته على اليوتيوب منها ” أوبريت أهلا رمضان، فوازير لولو ومورا، وورشتنا من بيتنا فانوس بالجوخ، عيشها لايت صيام رمضان بيزود المناعة، فوازير المسحراتي، لقاء الادباء، معلومة في رسمة شخصيات رمضانية،و الاراجوز في رمضان، إبداعات الشباب، معرض للفنان الصغير، الشاعر الصغير، حكايات صافي، عرائس، مائة حكاية وحكاية .

و حواديت مصرية للأطفال، حكايات جدو، عيشها لايت المذاكرة في رمضان، أنا وذوي الهمم، إبداعات، معرض عرائس، في بيتنا طفل، فيديو انتباه .

و يقوم المركز أيضا بتنظيم لعبة بالكوباية، برنامج من زمان، عباقرة ذوي الهمم وورش طباعة على القماش للأطفال.

مكتبة مصر العامة ينظم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية

وتنظم مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية منها إدارة مواسم الفرحة وإدارة الانفعالات في الصحة النفسية .

وحفل نشاط طلابي، ومعرض تطوير الحرف اليديوية، و صالون افتح قلبك، و الكتلة النسائية .

الأمسية الفلكية لرسم القمر، وإنشاد ديني، و معرض بالفن نهزم السرطان، والفنون اليدوية .

وعيد تحرير سيناء ، و ذكرى احتفال 39 عاما على تحرير سيناء .

وورش عمل عن كيفية صنع زينة رمضان، وورش حكي وقصص دينية للأطفال، و مسابقة لرواد المكتبة، و ورش تنمية بشرية .

وحلقات دينية بعنوان حياة محمد، و صوموا تصحوا، و فضل رمضان، و أمسيات شعرية .

و سرد قصص دينية، و تعليم الأطفال من ذوي الهمم المكفوفين على برنامج إبصار والقارئ الآلي .

ودوري ثقافي وعروض داتا شو عن قصص الأنبياء ، وأيضا المسابقة الرمضانية بالموقع الرسمي الالكتروني للمكتبة .

إضافة إلى عرض 30 فيديو من سلسلة مقتطفات رمضانية من الكتاب والسنة .

و نشر 30 فزوره ترفيهية بعنوان « سلي صيامك » ، و30 فزوره دينية عن الأنبياء .

وورش تعليم اللغتان العربية والانجليزية، وقراءة حرة، ورش صناعة زينة وفانوس رمضان .

وأيضا ندوة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية وأمسية دينية وابتهالات .

إلى جانب فيديو مجمع لنشاط ليالي الست من الليالي السابقة وعرضها على المنصة الاليكترونية للمكتبة.