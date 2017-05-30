خريطة عروض شركات المحمول في رمضان‎

اتصالات تمنح العميل10 أضعاف الشحن أورنج تطلق باقة فوكس.. وفودافون تراهن على كارت الفرحة محمود جمال: تشهد السوق المحلية منافسة قوية بين شركات المحمول الثلاث (أورنج – فودافون – اتصالات) بشأن العروض الرمضانية على دقائق المكالمات وباقات الإنترنت. فى حين…

اتصالات تمنح العميل10 أضعاف الشحن

أورنج تطلق باقة فوكس.. وفودافون تراهن على كارت الفرحة



محمود جمال:

تشهد السوق المحلية منافسة قوية بين شركات المحمول الثلاث (أورنج – فودافون – اتصالات) بشأن العروض الرمضانية على دقائق المكالمات وباقات الإنترنت.

فى حين طرحت شركة اتصالات مصر عرض شحن الكارت 10 مرات للأهل والأصدقاء من خلالتها حملتها الإعلانية “أمسك فى حلمك” عبر أغنية دويتو بصوت الفنانة أصالة والفنان محمد حماقى، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بدء عمل الشركة بمصر فى عام 2007.



استعانت شركة أورنج مصر فى حملتها الأعلانية بالفنان الكوميدى محمد هنيدى والتى حملت عنوان ” مفيش حاجة بتروح عليا ” ، وأطلقت خلالها باقة أورنج فوكس باشتراك باقة أورنج فوكس باشتراك جنيهين تمنح للعميل 90 وحدة أساسية و 30 وحدة هدية ، مع استمرار تقديم الباقات الأخرى مثل اورنج بارتنر وأورنج فوكس.

أما شركة فودافون مصر، فأطلقت الشركة حملتها الإعلانية الجديدة تحت عنوان ” مفيش زى فرحة أول مرة .. خلى رمضان فرحة ليك واللى حواليك”.



واستعانت الشركة هذا العام بعدد من المطربين والفنانين ولاعبى كرة القدم منهم شيرين عبد الوهاب ، وتامر حسنى ، والفنان عمرو يوسف ، والفنانة كندة علوش ، ولاعب النادى الأهلى رمضان صبحى، والفنانة غادة عادل ، بجانب مدرب المنتخب المصرى ” هيكتور كوبر ” والذى يتناول وجبة دسمه فى حى الحسين ، وسلطت الحملة الضوء على لمة العيلة والأصدقاء خلال الشهر الكريم.



وقدمت عرض ” كارت الفرحة ” ويتضمن شحن رصيد المحمول 15 مرة للعميل و 14 مرة أخرى لاقاربه وأصدقائه، يذكر أن “فودافون” و”أورنج” و”اتصالات” أرجأت بث حملتها الاعلانية لهذا العام حدادا على أرواح ضحايا حادث المنيا الأرهابى الذى أسفر عن وقوع عدد من القتلى ..