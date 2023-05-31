خريطة صناعة الصيرفة الإسلامية نهاية الربع الأول 2023

ارتفع عدد الفروع الإسلامية إلى 254 فرعًا نهاية مارس الماضي بزيادة 9 فروع عن عام 2022 م ، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بنوكا تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها.

وأضاف تقرير الصيرفة الإسلامية الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والذي حصلت المال على نسخه منه، أنه من المتوقع تحويل البنك الأهلي المتحد لمصرف إسلامي بعد الاستحواذ عليه من قبل بيت التمويل الكويتي ، بعد البدء في تحويل البنك الأهلي المتحد في البحرين .

وذكر أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية مارس 2023 م حوالي 544 مليارجنيه تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 110 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 25% عن مارس 2022 م .

يحتل بنك فيصل الإسلامي المصري المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال بلغ 169.2 مليار جنيه يشكل نسبة 31.1% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري .

وذكر التقرير أن أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر تطورت بصورة سريعة خلال الفترة الحالية ليحتل دور الوصيف بحجم أعمال 124.3 مليار جنيه بنسبة 23 % من حجم السوق المصري ، وبمعدل نمو عن العام السابق 33.3% ، محققا أعلي معدل نمو بالسوق المصرفي الإسلامي المصري.

يأتي في المركز الثالث بنك مصر ” المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 110 مليار جنيه وبنسبة 21.1 % من حجم السوق المصري وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 23%.

واحتل بنك البركة المركز الرابع بحجم أعمال 93.3 مليار جنيه بنسبة 17.4 % من حجم السوق المصري، يليه بنك المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 14 مليار جنيه بنسبة 3 % من حجم السوق المصري.

413 مليار جنيه حجم الودائع الإسلامية نهاية مارس 20123

بلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2023 م حوالي 413.3 مليار جنيه تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 34 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 28.5% عن مارس 2022 م.

من ناحية آخرى وصل حجم التمويل في نهاية مارس 2023 م حوالي 430.6 مليار جنيه تشكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 88 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 25.7 % عن مارس 2022 م.

3 ملايين عميل لخدمات الصيرفة الإسلامية

وبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 254 فرعا تشكل نسبة 5.2% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية ، تقدم خدماتها إلي حوالي 3 مليون عميل .

شهد السوق المصري تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 60 منتجا وخدمة مصرفية ، وما زالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

الصعيد العالمي

بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية مارس عام 2023 م حوالي 3.6 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 4 تريليون دولار نهاية عام 2023 م.

وصل حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية مارس عام 2023 م حوالي 3.6 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 4 تريليون دولار نهاية عام 2023 م.

العمليات المالية غير المصرفية :

تم تشكيل هيئة شرعية لاصدارت الصكوك تبع الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد أصدرت الهيئة قرار بقيام الهيئة الشرعية بمراجعة كافة أعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك ، التأمين التكافلي ، صناديق الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل العقاري ، التمويل متناهي الصغر .

1 – إصدارات الصكوك بالسوق المصري بلغت 60 مليار جنيه:

صدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 م ، وقد تم اصدار عدد 6 صكوك حتي نهاية مارس 2023 بقيمة 12.8 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة ثلاث إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري .

تم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية وتم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من العام الحالي 2023 م بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 46 مليار جنيه” وفق عقد إجارة المنافع .

2 – يوجد بالسوق المصري 17 صندوق استثماري وفق الضوابط الشرعية .

3 – يوجد بالسوق المصري عدد 11 شركة تأمين تكافلي وفق الضوابط الشرعية .

4 – يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل الاستهلاكي وفق الضوابط الشرعية .

5– يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري وفق الضوابط الشرعية .

6– يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية .