❏ 1.49 مليار هاتف إجمالى مبيعات 2017 بقيمة 478.7 مليار دولار ❏ 10 شركات تستحوذ على %75 من سوق المحمول عالميا ❏ %20.6 حصة سامسونج تليها أبل%11.7 ❏ 242 مليارا إجمالى الصادرات عالمياً.. و%96 من نصيب 15 دولةمحمد فتحى وسمية كمالرصدت «المال» خريطة سوق الهواتف الذكية «Smart Phones&r

❏ 1.49 مليار هاتف إجمالى مبيعات 2017 بقيمة 478.7 مليار دولار

❏ 10 شركات تستحوذ على %75 من سوق المحمول عالميا

❏ %20.6 حصة سامسونج تليها أبل%11.7

❏ 242 مليارا إجمالى الصادرات عالمياً.. و%96 من نصيب 15 دولة



محمد فتحى وسمية كمال

رصدت «المال» خريطة سوق الهواتف الذكية «Smart Phones» عالميا خلال العام الماضى، سواء من حيث الحصص السوقية الخاصة بالعلامات التجارية الأشهر أو أنظمة التشغيل، إضافة إلى إجمالى الصادرات وأكبر الدول المصدرة على مستوى العالم.

وتطرق الرصد إلى الحصص السوقية للهواتف الذكية فى السوق المصرية، ونسبة مستخدميها مقارنة بعدد السكان، وغيرها من الإحصائيات والمؤشرات المستقبلية الخاصة بسوق أجهزة السمارت فون وفقا لتقارير بحثية صادرة عن مواقع إلكترونية عالمية مهتمة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها «Statista» و«Counter Point Research» و«Android PUP» و«World Stop Ex-ports».

وبحسب موقع «Statista» تشير التوقعات إلى أن عدد مستخدمى الهواتف الذكية عالميا سيصل إلى 2.53 مليار مستخدم فى 2018، ما يمثل أكثر من ثلث سكان العالم، مقارنة بـ2.3 مليار فى العام السابق 2017 و2.1 فى 2016، كما سيرتفع أيضا عدد مستخدمى السمارت فون إلى 2.71 مليار مستخدم فى 2019 و2.87 مليار عام 2020، من أصل ما يزيد 5 مليارات مستخدم متوقع للهواتف المحمولة سواء السمارت أو العادية الأخرى فى نفس العام 2020.

وأشارت تقارير صادرة عن الموقع إلى أن عدد الهواتف الذكية المباعة فى 2017 بلغ نحو 1.49 مليار وحدة، وسط توقعات ببلوغها 1.58 مليار وحدة فى 2018، على أن تصل إلى 1.64 فى 2019، ثم 1.69 فى 2020 و1.71 مليار فى 2021.

وبلغت إيرادات مبيعات الهواتف الذكية عام 2017 نحو 478.7 مليار دولار، مقارنة بـ 439.9 مليار فى 2016، و398.1 فى 2015 و280.2 فى 2014 و330.4 مليار فى 2013.

هواوى وشاومى وفيفو وأوبو الأعلى نموا

ووفقا لموقع «counter point research» للأبحاث، فإن 10 شركات فقط من أصل أكثر من 600 شركة يستحوذون على %75 من الحصة السوقية للهواتف المحمولة عالميا، وهى سامسونج، أبل، هواوى، أوبو، فيفو، شاومى، إل جى، لينوفو، ZTE، ألكاتيل، بينما يتنافس باقى الشركات على حصة %25 فقط، وذلك حتى الربع الثالث من عام 2017.

وتستحوذ شركة سامسونج على الحصة الأكبر من سوق الهواتف المحمولة بنحو %20.6، ويليها بالترتيب كل من أبل فى المرتبة الثانية بـ %11.7، وهواوى ثالثا بـ %9.8، وأوبو فى المركز الرابع بـ %8.4، وفيفو خامسا بـ %7.1، وشاومى سادسا بـ%7، وإل جى سابعا بـ %3.5، ولينوفو ثامنا بـ%3.2، و ZTE تاسعا بـ %2.4، وألكاتيل فى المرتبة العاشرة بـ %1.5، وتتنافس باقى الشركات على %24.8 من سوق الهواتف المحمولة عالميا.

أما عدد الوحدات التى تم شحنها حتى الربع الثالث من عام 2017، فبلغت نحو 400.5 مليون وحدة استحوذت سامسونج منها على نحو نحو 82.5 مليون وحدة بزيادة %9 عن الوحدات المشحونة فى حتى الفترة نفسها من العام السابق «2016» والتى بلغ عددها 76 مليون، أما شركة أبل فقامت بشحن نحو46.7 مليون وحدة بزيادة %3 عن العام السابق، و39.1 مليونا لشركة هواوى بزيادة %16 عن العام السابق، و33.5 مليونا لأوبو بزيادة %30، و28.6 مليونا لفيفو بزيادة %32، و28 مليونا لشاومى بزيادة %81، 13.9 مليونا لشركة إل جى بزيادة %3 عن الفترة نفسها من عام 2016.

فيما تراجعت منتجات لينوفو بنسبة %7 إذ بلغ عدد الوحدات المشحونة خلال الربع الثالث من 2017 نحو 13 مليون وحدة مقارنة بـ14 مليونا فى 2016، كما سجلت شركة ZTE تراجعا بنسبة %36 بـ 9.8 مليون وحدة مقابل 15.4 ملايين فى 2016، وتراجعت ألكاتيل بنسبة %33 بـ6 ملايين وحدة مقارنة بـ 9 ملايين فى 2016.

ووفقا للبيانات السابقة، فإن هواتف هواوى وشاومى، وفيفو، وأوبو، بلغت أعلى معدلات نمو خلال الفترة المذكورة، مقارنة بأبل وسامسونج وإل جى الذين حققوا أيضا معدلات نموا لكن أقل من الهواتف الصينية المذكورة سابقا.

%15 تراجعا لأعلى من 500 دولار

وفيما يتعلق بمعدلات النمو وفقا للقيم السعرية حتى الربع الثالث من عام 2017، فسجلت الهواتف الذكية التى يقل سعرها عن 99 دولارا تراجعا بنسبة %15، أما الهواتف التى تراوحت أسعارها من 100 إلى 199 دولارا فقد سجلت نموا بنحو %4، فيما سجلت الهواتف التى تتراوح أسعارها ما بين 200 و299 دولارا تراجعا بنسبة %3.

أما الوحدات التى تراوح أسعارها ما بين 300 و 399 دولارا فسجلت زيادة بنسبة %16، وسجلت الهواتف التى تراوح أسعارها ما بين 400 و499 دولارا انخفاضا بنسبة %30، مقابل %15 تراجعا للهواتف التى زاد سعرها عن 500 دولار.

أندرويد يتصدر أنظمة التشغيل بحصة %87.7 مقابل %12.1 لـ IOS

ووفقا لموقع «Statista» فإن الحصص السوقية لأنظمة التشغيل شهدت تصدر نظام «Android» مقارنة بـ«IOS» والأنظمة الأخرى، فوفقا لإحصائيات الربع الثانى من عام 2017 استحوذ نظام أندرويد على %87.7 من الحصة السوقية لأنظمة التشغيل مقارنة بـ %12.1 لنظام IOS و%0.2 للأنظمة الأخرى.

وفى عام 2016 استحوذ الأندرويد على %84.1 من الحصة السوقية مقابل %14.8 لنظام «IOS» و%1.1 للأنظمة الأخرى، مقارنة بـ %82.2 للأندرويد، مقابل %14.6 لـ IOS و%3.2 للآخرين فى 2015، وفى عام 2014 استحوذ الأندرويد على %83.8 من الحصة السوقية مقابل %12.2 لنظام «IOS» و%4 للأنظمة الأخرى، مقارنة بـ %79 للأندرويد و%14.2 لـ IOS و%6.8 للآخرين فى 2013.

سامسونج الأولى فى مصر %46.04 وهواوى تسبق iPhone

أما عن الحصص السوقية لشركات الهواتف المحمولة فى السوق المصرية حتى نهاية ديسمبر الماضى، وفقا لموقع «Statista» للأبحاث، تصدرت شركة سامسونج الكورية قائمة العشرة الأوائل بحصة سوقية %46.04، وتلتها هواوى الصينية بـ %12.45، ثم آبل الأمريكية بـ %7.99.

بينما احتلت شركتا «لينوفو وإنفينيكس» الصينتان المركزين الرابع والخامس بحصص سوقية بلغت %7.87 و%5.02 على التوالى.

وجاءت HTC فى المركز السادس بنسبة %3.75، تليها شركة سونى إريكسون فى المركز السابع بنسبة %2.69، أعقبها شركة تكنو موبايل فى المرتبة الثامنة بـ%2.14، ثم نوكيا بـ%2.1، وفى المركز العاشر جاءت شركة أوبو بنسبة %1.95، بينما تتنافس باقى الشركات على نسبة الـ %8 المتبقية.

ووفقا لموقع «AndroidPUP»، بلغت نسبة مستخدمى الهواتف الذكية فى مصر عام 2017 نحو %23 من عدد السكان البالغ عددهم 100 مليون، وذلك مقارنة بـ%21 فى 2016 و%18.2 فى 2015 و%15.5 فى 2014 و%12.6 فى 2013.

فيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع نسبة مستخدمى الهواتف الذكية بمصر، مقارنة بعدد السكان من %23 2017 إلى %25.8 فى 2018 ثم %27.9 عام 2019.

الصين أعلى المصدرين بقيمة 116 مليار دولار

ووفقا لتقرير بحثى صادر عن موقع «World Stop Exports» فى أبريل 2017 فقد بلغت قيمة صادرات الهواتف الخلوية حول العالم نحو 242.3 مليار دولار فى 2016 من نحو 174 دولة، استحوذت منها 15 دولة فقط على %96 من القيمة الإجمالية لصادرات الهواتف عالميا، فيما استحوذت الصين وحدها على نحو %47.9 من إجمالى القيمة المذكورة بواقع 116.1 مليار دولار.

وجاءت فيتنام فى المرتبة الثانية بنسبة %12.9 بإجمالى قيمة صادرات بلغت نحو 31.1 مليار دولار خلال العام، وتلاها هونج كونج بنسبة %9.8 بواقع 23.7 مليار، ثم هولندا فى المركز الرابع بـ %6.4 بواقع 15.6 مليار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية خامسة بـ 9.9 مليار دولار عن نسبتها من إجمالى الصادرات والبالغة نحو %4.1.

وجاءت كوريا الجنوبية فى المركز السادس بـ %3.4 بواقع 8.2 مليار دولار، ويليها ألمانيا بـ %2.6 بنحو 6.3 مليار، ثم سنغافورة فى المركز الثامن بحصة %2.1 بواقع 5.2 مليارا، ثم النمسا بـ 4 مليارات دولار عن حصة %1.6، ثم سلوفاكيا فى المرتبة العاشرة بـ 3.5 مليار دولار عن حصتها البالغة 1.5%.

وجاءت التشيك فى المركز الحادى عشر بحصة %1 بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، ويليها تايوان بحصة %0.8 بواقع 1.9 مليار، ثم السويد فى المركز الثالث عشر بنفس النسبة لكن بقيمة 1.8 مليارا، بينما حلت المملكة المتحدة بالمركز الرابع عشر بنسبة %0.7 بإجمالى صادرات بنحو 1.7 مليار، ثم فرنسا فى المركز الخامس العشر عن حصتها البالغة %0.4 بواقع 989 مليون دولار.