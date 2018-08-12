خريطة زمنية| محطات رئيسية لتسلا فى صناعة السيارات الكهربائية

شريف عيسىشهدت شركة تسلا، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المحطات على مدار تاريخها منذ أن أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك تأسيسها فى عام 2003، بولاية كاليفورنيا، وحتى الآن.وعلى مدار 15 عامًا من تاريخ الشركة شهد العديد من التغييرات بداية من بدء التعامل على اسهمها

شريف عيسى

شهدت شركة تسلا، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المحطات على مدار تاريخها منذ أن أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك تأسيسها فى عام 2003، بولاية كاليفورنيا، وحتى الآن.

وعلى مدار 15 عامًا من تاريخ الشركة شهد العديد من التغييرات بداية من بدء التعامل على اسهمها لتصبح أول شركة سيارات كهربائية يجرى التداول عليها منذ عام 1956، والذى شهد ادارج شركة فورد فى سوق المال.

وترصد الخريطة الزمنية التالية المحطات الهامة فى تاريخ شركة تسلا لصناعة السيارات منذ بدء التداول على أسهمها وحتى الآن على النحو التالى :



