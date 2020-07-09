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خريطة رسوم فتح حساب بنكى داخل مصر

البعض يتيحها مجانا فى إطار التوسع لضم المزيد من العملاء
المال - خاص 7:50 ص, الخميس, 9 يوليو 20 7:50 ص, الخميس, 9 يوليو 20

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يتيح ما يقرب من 30 بنكًا محليًّا رسوم امتلاك حسابات مصرفية بالعملات المحلية والأجنبية بتكلفة تتراوح أغلبها بين 15 و120 جنيه وبعضها يطرحها مجانا طوال الوقت ، حسب حصر أجرته «المال» من خلال المواقع الإلكترونية ومراكز الخدمة الهاتفية للبنوك

تشكل رسوم فتح الحسابات أحد العوامل التى قد تؤثر بشكل أو آخر على خطط البنوك لاجتذاب العملاء الجدد ضمن استراتيجية التضمين المالى، التى يشرف البنك المركزى المصرى على تطبيقها بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

تعتمد البنوك فى تحديد رسوم فتح الحسابات المصرفية لديها على مجموعة من العوامل؛ منها الحد الأدنى لرصيد الحساب وهل يتيح الحصول على عائد أم لا، ونوعية الحساب جارى أو توفير، بجانب عدد العملاء المستهدفين والقدرة على تلبية احتياجاتهم.

وتشترط البنوك عند فتح حساب مصرفى جديد أن يقدم العميل أصل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط.

و فى حالة عدم وجود مهنة واضحة فى اثبات الشخصية مثل أن تكون المهنة حاصل على مؤهل أو بدون عمل ، يجب تقديم مستند يثبت المهنة مثل إحضار مفردات مرتب للموظف أو سجل تجاري لأصحاب الاعمال الحرة .

وبخصوص العملاء المذكور فى اثبات الشخصية (طالب – بدون عمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل ) يتم فتح حسابات توفير و لا يتم فتح حساب جارى أو اصدار دفتر شيكات.

وكشف المسح الذى أجرته «المال» عن تقاضى بنك saib أعلى رسوم لفتح حساب توفير بالعملة المحلية بقيمة 120 جنيها، يليه كل من بنوك abc» وبنك كريدى أجريكول والكويت الوطني والإتحاد الوطني، الإستثمار العربي بنحو 100 جنيه.

من جانب آخر، سجل البنك المصرى الخليجى أقل رسوم بنحو 15 جنيها، يليه بنك المشرق 20 جنيها، فيما تقوم بنوك منها بينها «الأسكندرية» بطرح عروض إمتلاك حسابات مصرفية بدون رسوم.

وشمل الرصد ما يزيد على 62 حساباً مصرفياً (جارى وتوفير بالعملة المحلية والأجنبية) داخل 30 بنكاً مصرياً بأكثر من 250 دورية صرف متنوعة.

محمود الصباغ – فاطمة إمام

جدول يرصد تفاصيل الحد الأدنى ومصاريف فتح الحساب بالبنوك

البنك نوع الحساب الحد الادني لفتح الحساب مصاريف فتح الحساب
التجاري الدولي الحساب الجاري 10000 50
حساب توفير 20000
حساب سمارات توفير 100 بدون مصاريف
باقه حساب العمله الاجنبيه جاري 1000 بدون مصاريف
حسابEasy Savings بدون حد ادني بدون مصاريف
حساب جاري Mileseverywhere» 10000 50
العربي الدولي الافريقي حساب جاري 10000 جنيه مصري  3000 دولار امريكي لايوجد رسوم
حساب توووفير جولدن 5000 جنيه مصري  500 دولار امريكي 30
مصر حساب جاري بالعمله الاجنبيه 200 55 جنيه  30 جنيه مصاريف إصدار بطاقة
حساب توفير بالعمله المحليه 1500
حساب توفير بالعمله الاجنبيه 200
حساب جاري بالجنيه 1500
الأسكندرية حساب اليكس جو الجاري 1000 مجانا
حساب اليكس بلس 1000 مجانا
حساب توفير بلس 1000 مجانا
حساب توفير الميكرو 500 30
حساب التوفير 1000 25
المصرف المتحد حساب الأستثمار 1000 50
حساب التوفير 2500
حساب جاري 1000
saib حساب جاري 2500000 100
حساب استثماري 2000
حساب توفير 5000 120
كريدي اجريكول حساب توفير 3000 ومايعادلها بالعملات الأخري 100
حساب توفير المتزايد 3000
حساب كل يوم 5000
حساب كواترو 3000
حساب جاري 2500 جنيه مصري 1000 دولار امريكي
حساب شيك بلس 2500 جنيه مصري 1000 دولار امريكي
تجاري وفا الحساب الجاري 1000 30
الجاري اليومي 10000 50
حساب توفير 5000
قطر الوطني حساب جاري 2500 جنيه 1000 دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية 33 جنيه + 2 جنيه دمغة
حساب توفيربلس بالعمله الاجنبيه 500 دولار \ استيرليني \ يورو
حساب توفير بلس ذات العائد الشهرى 1000 جنيه مصري
حساب يوماتي توفير 50000 جنيه 98 جنيه + 2 جنيه دمغة
Abc حساب جاري 5000 30
حساب توفير 5000
حساب البزنيس بلس 25000 100
الكويت الوطني الحساب الجاري 10000 100
حساب التوفير 5000 50
حساب توفير اكسترا 100000
ابوظبي الأول حساب التوفير 10000 50
حساب جاري 10000
التعمير والأسكان الحساب الجاري 1000 40
حساب التوفير 1000 60
 حساب توفير إدخار مصرية  1000 60
حساب توفير بيزنس 500 60
حساب التوفير ذو الجوائز 100 بدون مصاريف
الحساب المميز لحجز الاراضي والوحدات السكنية 1000 40
حساب جارى الصفوه 1000 40
حساب توفير الحج والعمرة 1000 60
الاهلي المتحد الحساب الجاري 5000 50
الحساب التوفير 5000
الاهلي اليوناني حساب الادخار ماكس بلس 1000 25
جاري بلس 2000 50
بلوم الحساب الجاري 5000 50
حساب التوفير 1000
حساب التوفير اليومي 100000
حساب توفير ‘Saving Up’ 10000
البنك الأهلي الحساب الجاري 500 جنيه مصري 100 دولار امريكي 50
حساب التوفير 1000
حساب التوفير بلس 500
حساب التوفير المدخر الصغير 1000
حساب نوفير المستقبل 500 بدون مصاريف
المصري الخليجي الحساب الجاري 5000 15 جنيه للأفراد 50 جنيه للشركات
حساب التوفير 5000 35
حساب الآدخار التصاعدي 5000 35
حساب توفير MINT بدون حد ادني بدون مصاريف
الحساب الجاري ذو العائد – بالدولار الأمريكي 200 دولار 5 دولار للأفراد 10 دولار للشركات
حساب التوفير ذو العائد التصاعدي – بالدولار الأمريكي 500 دولار ما يعادل 35 جنيه مصرى بالعملة الأجنبية
الآستثمار العربي حساب التوفير بلس 5000 100
الحساب التوفير 1000 100
الحساب الجاري 1000 80
الاتحاد الوطني حساب النهاردة الجاري 10000 100
الحساب الجاري 5000 100
حساب توفير بلس 5000 50
حساب توفير Speed Up بدون حد ادني 50
الأهلي الكويتي حساب توفير من خلال الفرع 50
الحساب الجاري 2000
قناة السويس حساب توفير بريميير 2000000 35
حساب التوفير 5000 15
حساب التفوق 5000 15
حساب الحصالة 5000 15
البركة حساب التوفير الذهبى 40000 40
تنمية الصادرات حساب توفير 1000جنيه 500 دولار 40
حساب الجاري عادي 2500 جنيه  500 دولار 50
حساب جاري كل يوم 2500 30
hsbc الحساب الجاري 5000 30
HSBC Advance بدون حد ادني بدون مصاريف
HSBC Premier بدون حد ادني بدون مصاريف
حساب التوفير 100000 30
حساب الوديعة لأجل 10000 جنيه مصري  2000 دولار امريكي بدون مصاريف
عودة الحساب الجاري 5000 50
حساب التوفير step up 500
حساب التوفير dimond 10000
حساب توفير الشباب 500
مصرف أبوظبي الأسلامي الحساب الجاري 5000 50
حساب التوفير 5000
المشرق الحساب الجاري 2000 جنيه  1000 دولار 20
حساب إيزي سيفر 100
الحساب الجاري بلس 5000 جنيه مصري  2000 دولار امريكي
حساب التوفير الأساسى 10000جنيه  500 دولار امريكي
حساب التوفير ستب أب 4000
الحساب اليومى 10000
الأمارات دبي الحساب الجاري 2500 جنيه  1000 دولار 50
الحساب الجاري المتميز (كارنت بلاس) 10000
حساب توفير ذو العائد تصاعدي 5000
الحساب الجاري للرواتب بدون حد ادني بدون مصاريف
القاهرة الحساب الجاري 1000 40
حساب التوفير 1000

المواقع الرسمية ومراكز خدمة العملاء بالبنوك

إعداد – المال

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بقلم المال - خاص

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