خريطة رسوم فتح حساب بنكى داخل مصر

يتيح ما يقرب من 30 بنكًا محليًّا رسوم امتلاك حسابات مصرفية بالعملات المحلية والأجنبية بتكلفة تتراوح أغلبها بين 15 و120 جنيه وبعضها يطرحها مجانا طوال الوقت ، حسب حصر أجرته «المال» من خلال المواقع الإلكترونية ومراكز الخدمة الهاتفية للبنوك

تشكل رسوم فتح الحسابات أحد العوامل التى قد تؤثر بشكل أو آخر على خطط البنوك لاجتذاب العملاء الجدد ضمن استراتيجية التضمين المالى، التى يشرف البنك المركزى المصرى على تطبيقها بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

تعتمد البنوك فى تحديد رسوم فتح الحسابات المصرفية لديها على مجموعة من العوامل؛ منها الحد الأدنى لرصيد الحساب وهل يتيح الحصول على عائد أم لا، ونوعية الحساب جارى أو توفير، بجانب عدد العملاء المستهدفين والقدرة على تلبية احتياجاتهم.

وتشترط البنوك عند فتح حساب مصرفى جديد أن يقدم العميل أصل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط.

و فى حالة عدم وجود مهنة واضحة فى اثبات الشخصية مثل أن تكون المهنة حاصل على مؤهل أو بدون عمل ، يجب تقديم مستند يثبت المهنة مثل إحضار مفردات مرتب للموظف أو سجل تجاري لأصحاب الاعمال الحرة .

وبخصوص العملاء المذكور فى اثبات الشخصية (طالب – بدون عمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل ) يتم فتح حسابات توفير و لا يتم فتح حساب جارى أو اصدار دفتر شيكات.

وكشف المسح الذى أجرته «المال» عن تقاضى بنك saib أعلى رسوم لفتح حساب توفير بالعملة المحلية بقيمة 120 جنيها، يليه كل من بنوك abc» وبنك كريدى أجريكول والكويت الوطني والإتحاد الوطني، الإستثمار العربي بنحو 100 جنيه.

من جانب آخر، سجل البنك المصرى الخليجى أقل رسوم بنحو 15 جنيها، يليه بنك المشرق 20 جنيها، فيما تقوم بنوك منها بينها «الأسكندرية» بطرح عروض إمتلاك حسابات مصرفية بدون رسوم.

وشمل الرصد ما يزيد على 62 حساباً مصرفياً (جارى وتوفير بالعملة المحلية والأجنبية) داخل 30 بنكاً مصرياً بأكثر من 250 دورية صرف متنوعة.

محمود الصباغ – فاطمة إمام

جدول يرصد تفاصيل الحد الأدنى ومصاريف فتح الحساب بالبنوك

البنك نوع الحساب الحد الادني لفتح الحساب مصاريف فتح الحساب التجاري الدولي الحساب الجاري 10000 50 حساب توفير 20000 حساب سمارات توفير 100 بدون مصاريف باقه حساب العمله الاجنبيه جاري 1000 بدون مصاريف حسابEasy Savings بدون حد ادني بدون مصاريف حساب جاري Mileseverywhere» 10000 50 العربي الدولي الافريقي حساب جاري 10000 جنيه مصري 3000 دولار امريكي لايوجد رسوم حساب توووفير جولدن 5000 جنيه مصري 500 دولار امريكي 30 مصر حساب جاري بالعمله الاجنبيه 200 55 جنيه 30 جنيه مصاريف إصدار بطاقة حساب توفير بالعمله المحليه 1500 حساب توفير بالعمله الاجنبيه 200 حساب جاري بالجنيه 1500 الأسكندرية حساب اليكس جو الجاري 1000 مجانا حساب اليكس بلس 1000 مجانا حساب توفير بلس 1000 مجانا حساب توفير الميكرو 500 30 حساب التوفير 1000 25 المصرف المتحد حساب الأستثمار 1000 50 حساب التوفير 2500 حساب جاري 1000 saib حساب جاري 2500000 100 حساب استثماري 2000 حساب توفير 5000 120 كريدي اجريكول حساب توفير 3000 ومايعادلها بالعملات الأخري 100 حساب توفير المتزايد 3000 حساب كل يوم 5000 حساب كواترو 3000 حساب جاري 2500 جنيه مصري 1000 دولار امريكي حساب شيك بلس 2500 جنيه مصري 1000 دولار امريكي تجاري وفا الحساب الجاري 1000 30 الجاري اليومي 10000 50 حساب توفير 5000 قطر الوطني حساب جاري 2500 جنيه 1000 دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية 33 جنيه + 2 جنيه دمغة حساب توفيربلس بالعمله الاجنبيه 500 دولار \ استيرليني \ يورو حساب توفير بلس ذات العائد الشهرى 1000 جنيه مصري حساب يوماتي توفير 50000 جنيه 98 جنيه + 2 جنيه دمغة Abc حساب جاري 5000 30 حساب توفير 5000 حساب البزنيس بلس 25000 100 الكويت الوطني الحساب الجاري 10000 100 حساب التوفير 5000 50 حساب توفير اكسترا 100000 ابوظبي الأول حساب التوفير 10000 50 حساب جاري 10000 التعمير والأسكان الحساب الجاري 1000 40 حساب التوفير 1000 60 حساب توفير إدخار مصرية 1000 60 حساب توفير بيزنس 500 60 حساب التوفير ذو الجوائز 100 بدون مصاريف الحساب المميز لحجز الاراضي والوحدات السكنية 1000 40 حساب جارى الصفوه 1000 40 حساب توفير الحج والعمرة 1000 60 الاهلي المتحد الحساب الجاري 5000 50 الحساب التوفير 5000 الاهلي اليوناني حساب الادخار ماكس بلس 1000 25 جاري بلس 2000 50 بلوم الحساب الجاري 5000 50 حساب التوفير 1000 حساب التوفير اليومي 100000 حساب توفير ‘Saving Up’ 10000 البنك الأهلي الحساب الجاري 500 جنيه مصري 100 دولار امريكي 50 حساب التوفير 1000 حساب التوفير بلس 500 حساب التوفير المدخر الصغير 1000 حساب نوفير المستقبل 500 بدون مصاريف المصري الخليجي الحساب الجاري 5000 15 جنيه للأفراد 50 جنيه للشركات حساب التوفير 5000 35 حساب الآدخار التصاعدي 5000 35 حساب توفير MINT بدون حد ادني بدون مصاريف الحساب الجاري ذو العائد – بالدولار الأمريكي 200 دولار 5 دولار للأفراد 10 دولار للشركات حساب التوفير ذو العائد التصاعدي – بالدولار الأمريكي 500 دولار ما يعادل 35 جنيه مصرى بالعملة الأجنبية الآستثمار العربي حساب التوفير بلس 5000 100 الحساب التوفير 1000 100 الحساب الجاري 1000 80 الاتحاد الوطني حساب النهاردة الجاري 10000 100 الحساب الجاري 5000 100 حساب توفير بلس 5000 50 حساب توفير Speed Up بدون حد ادني 50 الأهلي الكويتي حساب توفير من خلال الفرع 50 الحساب الجاري 2000 قناة السويس حساب توفير بريميير 2000000 35 حساب التوفير 5000 15 حساب التفوق 5000 15 حساب الحصالة 5000 15 البركة حساب التوفير الذهبى 40000 40 تنمية الصادرات حساب توفير 1000جنيه 500 دولار 40 حساب الجاري عادي 2500 جنيه 500 دولار 50 حساب جاري كل يوم 2500 30 hsbc الحساب الجاري 5000 30 HSBC Advance بدون حد ادني بدون مصاريف HSBC Premier بدون حد ادني بدون مصاريف حساب التوفير 100000 30 حساب الوديعة لأجل 10000 جنيه مصري 2000 دولار امريكي بدون مصاريف عودة الحساب الجاري 5000 50 حساب التوفير step up 500 حساب التوفير dimond 10000 حساب توفير الشباب 500 مصرف أبوظبي الأسلامي الحساب الجاري 5000 50 حساب التوفير 5000 المشرق الحساب الجاري 2000 جنيه 1000 دولار 20 حساب إيزي سيفر 100 الحساب الجاري بلس 5000 جنيه مصري 2000 دولار امريكي حساب التوفير الأساسى 10000جنيه 500 دولار امريكي حساب التوفير ستب أب 4000 الحساب اليومى 10000 الأمارات دبي الحساب الجاري 2500 جنيه 1000 دولار 50 الحساب الجاري المتميز (كارنت بلاس) 10000 حساب توفير ذو العائد تصاعدي 5000 الحساب الجاري للرواتب بدون حد ادني بدون مصاريف القاهرة الحساب الجاري 1000 40 حساب التوفير 1000

المواقع الرسمية ومراكز خدمة العملاء بالبنوك

إعداد – المال