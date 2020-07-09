خريطة رسوم فتح حساب بنكى داخل مصر

يتيح ما يقرب من 30 بنكًا محليًّا رسوم امتلاك حسابات مصرفية بالعملات المحلية والأجنبية بتكلفة تتراوح أغلبها بين 15 و120 جنيه وبعضها يطرحها مجانا طوال الوقت ، حسب حصر أجرته «المال» من خلال المواقع الإلكترونية ومراكز الخدمة الهاتفية للبنوك
تشكل رسوم فتح الحسابات أحد العوامل التى قد تؤثر بشكل أو آخر على خطط البنوك لاجتذاب العملاء الجدد ضمن استراتيجية التضمين المالى، التى يشرف البنك المركزى المصرى على تطبيقها بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
تعتمد البنوك فى تحديد رسوم فتح الحسابات المصرفية لديها على مجموعة من العوامل؛ منها الحد الأدنى لرصيد الحساب وهل يتيح الحصول على عائد أم لا، ونوعية الحساب جارى أو توفير، بجانب عدد العملاء المستهدفين والقدرة على تلبية احتياجاتهم.
وتشترط البنوك عند فتح حساب مصرفى جديد أن يقدم العميل أصل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط.
و فى حالة عدم وجود مهنة واضحة فى اثبات الشخصية مثل أن تكون المهنة حاصل على مؤهل أو بدون عمل ، يجب تقديم مستند يثبت المهنة مثل إحضار مفردات مرتب للموظف أو سجل تجاري لأصحاب الاعمال الحرة .
وبخصوص العملاء المذكور فى اثبات الشخصية (طالب – بدون عمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل ) يتم فتح حسابات توفير و لا يتم فتح حساب جارى أو اصدار دفتر شيكات.
وكشف المسح الذى أجرته «المال» عن تقاضى بنك saib أعلى رسوم لفتح حساب توفير بالعملة المحلية بقيمة 120 جنيها، يليه كل من بنوك abc» وبنك كريدى أجريكول والكويت الوطني والإتحاد الوطني، الإستثمار العربي بنحو 100 جنيه.
من جانب آخر، سجل البنك المصرى الخليجى أقل رسوم بنحو 15 جنيها، يليه بنك المشرق 20 جنيها، فيما تقوم بنوك منها بينها «الأسكندرية» بطرح عروض إمتلاك حسابات مصرفية بدون رسوم.
وشمل الرصد ما يزيد على 62 حساباً مصرفياً (جارى وتوفير بالعملة المحلية والأجنبية) داخل 30 بنكاً مصرياً بأكثر من 250 دورية صرف متنوعة.
محمود الصباغ – فاطمة إمام
جدول يرصد تفاصيل الحد الأدنى ومصاريف فتح الحساب بالبنوك
|البنك
|نوع الحساب
|الحد الادني لفتح الحساب
|مصاريف فتح الحساب
|التجاري الدولي
|الحساب الجاري
|10000
|50
|حساب توفير
|20000
|حساب سمارات توفير
|100
|بدون مصاريف
|باقه حساب العمله الاجنبيه جاري
|1000
|بدون مصاريف
|حسابEasy Savings
|بدون حد ادني
|بدون مصاريف
|حساب جاري Mileseverywhere»
|10000
|50
|العربي الدولي الافريقي
|حساب جاري
|10000 جنيه مصري 3000 دولار امريكي
|لايوجد رسوم
|حساب توووفير جولدن
|5000 جنيه مصري 500 دولار امريكي
|30
|مصر
|حساب جاري بالعمله الاجنبيه
|200
|55 جنيه 30 جنيه مصاريف إصدار بطاقة
|حساب توفير بالعمله المحليه
|1500
|حساب توفير بالعمله الاجنبيه
|200
|حساب جاري بالجنيه
|1500
|الأسكندرية
|حساب اليكس جو الجاري
|1000
|مجانا
|حساب اليكس بلس
|1000
|مجانا
|حساب توفير بلس
|1000
|مجانا
|حساب توفير الميكرو
|500
|30
|حساب التوفير
|1000
|25
|المصرف المتحد
|حساب الأستثمار
|1000
|50
|حساب التوفير
|2500
|حساب جاري
|1000
|saib
|حساب جاري
|2500000
|100
|حساب استثماري
|2000
|حساب توفير
|5000
|120
|كريدي اجريكول
|حساب توفير
|3000 ومايعادلها بالعملات الأخري
|100
|حساب توفير المتزايد
|3000
|حساب كل يوم
|5000
|حساب كواترو
|3000
|حساب جاري
|2500 جنيه مصري 1000 دولار امريكي
|حساب شيك بلس
|2500 جنيه مصري 1000 دولار امريكي
|تجاري وفا
|الحساب الجاري
|1000
|30
|الجاري اليومي
|10000
|50
|حساب توفير
|5000
|قطر الوطني
|حساب جاري
|2500 جنيه 1000 دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية
|33 جنيه + 2 جنيه دمغة
|حساب توفيربلس بالعمله الاجنبيه
|500 دولار \ استيرليني \ يورو
|حساب توفير بلس ذات العائد الشهرى
|1000 جنيه مصري
|حساب يوماتي توفير
|50000 جنيه
|98 جنيه + 2 جنيه دمغة
|Abc
|حساب جاري
|5000
|30
|حساب توفير
|5000
|حساب البزنيس بلس
|25000
|100
|الكويت الوطني
|الحساب الجاري
|10000
|100
|حساب التوفير
|5000
|50
|حساب توفير اكسترا
|100000
|ابوظبي الأول
|حساب التوفير
|10000
|50
|حساب جاري
|10000
|التعمير والأسكان
|الحساب الجاري
|1000
|40
|حساب التوفير
|1000
|60
|حساب توفير إدخار مصرية
|1000
|60
|حساب توفير بيزنس
|500
|60
|حساب التوفير ذو الجوائز
|100
|بدون مصاريف
|الحساب المميز لحجز الاراضي والوحدات السكنية
|1000
|40
|حساب جارى الصفوه
|1000
|40
|حساب توفير الحج والعمرة
|1000
|60
|الاهلي المتحد
|الحساب الجاري
|5000
|50
|الحساب التوفير
|5000
|الاهلي اليوناني
|حساب الادخار ماكس بلس
|1000
|25
|جاري بلس
|2000
|50
|بلوم
|الحساب الجاري
|5000
|50
|حساب التوفير
|1000
|حساب التوفير اليومي
|100000
|حساب توفير ‘Saving Up’
|10000
|البنك الأهلي
|الحساب الجاري
|500 جنيه مصري 100 دولار امريكي
|50
|حساب التوفير
|1000
|حساب التوفير بلس
|500
|حساب التوفير المدخر الصغير
|1000
|حساب نوفير المستقبل
|500
|بدون مصاريف
|المصري الخليجي
|الحساب الجاري
|5000
|15 جنيه للأفراد 50 جنيه للشركات
|حساب التوفير
|5000
|35
|حساب الآدخار التصاعدي
|5000
|35
|حساب توفير MINT
|بدون حد ادني
|بدون مصاريف
|الحساب الجاري ذو العائد – بالدولار الأمريكي
|200 دولار
|5 دولار للأفراد 10 دولار للشركات
|حساب التوفير ذو العائد التصاعدي – بالدولار الأمريكي
|500 دولار
|ما يعادل 35 جنيه مصرى بالعملة الأجنبية
|الآستثمار العربي
|حساب التوفير بلس
|5000
|100
|الحساب التوفير
|1000
|100
|الحساب الجاري
|1000
|80
|الاتحاد الوطني
|حساب النهاردة الجاري
|10000
|100
|الحساب الجاري
|5000
|100
|حساب توفير بلس
|5000
|50
|حساب توفير Speed Up
|بدون حد ادني
|50
|الأهلي الكويتي
|حساب توفير
|من خلال الفرع
|50
|الحساب الجاري
|2000
|قناة السويس
|حساب توفير بريميير
|2000000
|35
|حساب التوفير
|5000
|15
|حساب التفوق
|5000
|15
|حساب الحصالة
|5000
|15
|البركة
|حساب التوفير الذهبى
|40000
|40
|تنمية الصادرات
|حساب توفير
|1000جنيه 500 دولار
|40
|حساب الجاري عادي
|2500 جنيه 500 دولار
|50
|حساب جاري كل يوم
|2500
|30
|hsbc
|الحساب الجاري
|5000
|30
|HSBC Advance
|بدون حد ادني
|بدون مصاريف
|HSBC Premier
|بدون حد ادني
|بدون مصاريف
|حساب التوفير
|100000
|30
|حساب الوديعة لأجل
|10000 جنيه مصري 2000 دولار امريكي
|بدون مصاريف
|عودة
|الحساب الجاري
|5000
|50
|حساب التوفير step up
|500
|حساب التوفير dimond
|10000
|حساب توفير الشباب
|500
|مصرف أبوظبي الأسلامي
|الحساب الجاري
|5000
|50
|حساب التوفير
|5000
|المشرق
|الحساب الجاري
|2000 جنيه 1000 دولار
|20
|حساب إيزي سيفر
|100
|الحساب الجاري بلس
|5000 جنيه مصري 2000 دولار امريكي
|حساب التوفير الأساسى
|10000جنيه 500 دولار امريكي
|حساب التوفير ستب أب
|4000
|الحساب اليومى
|10000
|الأمارات دبي
|الحساب الجاري
|2500 جنيه 1000 دولار
|50
|الحساب الجاري المتميز (كارنت بلاس)
|10000
|حساب توفير ذو العائد تصاعدي
|5000
|الحساب الجاري للرواتب
|بدون حد ادني
|بدون مصاريف
|القاهرة
|الحساب الجاري
|1000
|40
|حساب التوفير
|1000