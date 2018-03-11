خريطة حسابات التوفير والعائد عليها

❐ تنوع كبير فى الأوعية ودوريات الصرف وحد الاكتتاب ❐ «العربى الأفريقى» و «التعمير والإسكان» يطرحان أعلى فائدة بلغت %14 تصرف سنويا ❐ «قطر الوطنى» و«عودة» و«الأهلى المتحد» و«الأسكندرية» تدفع %13.5 على الحسابات فوق مليون جنيه ❐ 5 أ

❐ تنوع كبير فى الأوعية ودوريات الصرف وحد الاكتتاب

❐ «العربى الأفريقى» و «التعمير والإسكان» يطرحان أعلى فائدة بلغت %14 تصرف سنويا

❐ «قطر الوطنى» و«عودة» و«الأهلى المتحد» و«الأسكندرية» تدفع %13.5 على الحسابات فوق مليون جنيه

❐ 5 ألاف جنيه الحد الأدنى للاكتتاب لدى أغلب البنوك



هبه حامد

تتنافس البنوك المحلية على جذب أموال العملاء عبر حسابات التوفير المختلفة، التى تتباين من حيث دوريات الصرف، والحد الأدنى للاكتتاب، فضلاً عن أسعار العائد.

حاولت «المال» رسم خريطة لتلك الحسابات، عبر حصر – اُجرته عبر الهاتف – شمل 26 بنكا محليا، يمتلك كل منها 3 – 4 حسابات، لتلبية احتياجات العملاء.

كشف الحصر انفراد بنكى العربى الأفريقى الدولى والتعمير والإسكان، بتقديم أعلى فائدة على حساب التوفير بلغت %14، بدورية صرف سنوية، بحد أدنى للاكتتاب 5 ألاف جنيه، فى العربى الأفريقى الدولى، فى حين يشترط «التعمير والإسكان» حد أدنى يتجاوز مليون جنيه، وتتراوح العوائد لديه بين 9 – %12، حسب قيمة الاكتتاب.

وجاءت بنوك: قطر الوطنى، وعودة، والأهلى المتحد، والإسكندرية، فى المرتبة الثانية من حيث العائد، وتقدم تلك البنوك فائدة بنحو %13.5 على حساباتها، بشرط ألا يقل حد الاكتتاب عن مليون جنيه.

كما تشترط أغلب البنوك حدا أدنى للاكتتاب فى حسابات التوفير، بنحو 5 ألاف جنيه، فيما تسمح بنوك: الإسكندرية، والأهلى المتحد، وأبوظبى الإسلامى، باكتتاب يبدأ من 100 جنيه.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، كانت قد قررت فى اجتماعها الأخير قبل 3 أسابيع، خفض الفائدة على الجنيه بنحو 100 نقطة أساس، لتصل إلى %17.75 على الإيداع، و%18.75 على الإقراض.



