خريطة تليفزيون النهار فى عيد الأضحى

محمد فتحى أعلنت شبكة تليفزيون النهار عن خريطتها البرامجية لعيد الأضحى، حيث تنقل شعائر صلاة العيد على الهواء مباشرة، في تمام الساعة السادسة صباحًا، على أن يتبعها لاحقًا فيلم "إسماعيل يس في البوليس الحربي" الساعة العاشرة صباحًا. وسوف تعرض الشبكة فى أول أيام العيد، مسرحية "العيال كبرت" في تمام السا

محمد فتحى

أعلنت شبكة تليفزيون النهار عن خريطتها البرامجية لعيد الأضحى، حيث تنقل شعائر صلاة العيد على الهواء مباشرة، في تمام الساعة السادسة صباحًا، على أن يتبعها لاحقًا فيلم “إسماعيل يس في البوليس الحربي” الساعة العاشرة صباحًا.





وسوف تعرض الشبكة فى أول أيام العيد، مسرحية “العيال كبرت” في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بجانب فيلم “بوحة” للفنان محمد سعد، الساعة السادسة مساءً، يعقبه فيلم “مستر آند مسز عويس” للفنان حمادة هلال، الساعة الثامنة مساءً، ثم فيلم “حد سامع حاجة” للفنان رامز جلال، الساعة العاشرة مساءً.

وفى ثانى أيام العيد تعرض القناة فيلم “حماتي ملاك” للفنان إسماعيل ياسين، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، يعقبه مسرحية “الواد سيد الشغال” للفنان عادل إمام الساعة الواحدة ظهرًا، وفي الثامنة مساءً تُقدم فيلم “فول الصين العظيم” للفنان محمد هنيدي، يليه فيلم “30 فبراير” الساعة العاشرة مساءً، ثم الفيلم الهندي “قمة العشق” الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وسوف تعرض القناة في ثالث أيام العيد فيلم “بيت النتاش” للفنانة شادية، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، يعقبه مسرحية “سك على بناتك” الساعة الواحدة ظهرًا، وفيلم “لا تراجع ولا استسلام” الساعة الثامنة مساءً، يليه فيلم “بوبوس” للفنان عادل إمام، فى الساعة العاشرة مساءً.

وفي رابع أيام العيد تعرض فيلم “إنت اللي قتلت بابايا” للفنان فؤاد المهندس، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، يعقبه مسرحية “مدرسة المشاغبين”، الساعة الواحدة ظهرًا، وفيلم “أبو العربي” للفنان هاني رمزي، الساعة الثامنة مساءً، يليه فيلم “المصلحة” للفنان أحمد عز، الساعة العاشرة مساءً.