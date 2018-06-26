خريطة تفاعلية .. مليون سائح يزورون مصر في إبريل الماضي

محمود محسنأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد السائحين الوافدين لمصر أبريل الماضي اقترب من مليون سائح "987.5 ألف سائح" ، بزيادة 4.9% عن الأعداد الوافدة في مارس والبالغة 941.8 ألف سائح، وارتفاعا بلغ 37.9% عن الأعداد الوافدة في أبريل 2017 والتي بلغت 716 ألف سائح.وقال الجهاز المرك

محمود محسن



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد السائحين الوافدين لمصر أبريل الماضي اقترب من مليون سائح “987.5 ألف سائح” ، بزيادة 4.9% عن الأعداد الوافدة في مارس والبالغة 941.8 ألف سائح، وارتفاعا بلغ 37.9% عن الأعداد الوافدة في أبريل 2017 والتي بلغت 716 ألف سائح.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه أن دول أوروبا الغربية هي أكثر الدول ايفادا للسياحة بنسبة 37.7% يليها أوروبا الشرقية بنسبة 24.4% ثم الشرق الأوسط بنسبة 20.1% ثم أفريقيا 7.6%.



ووفقًا للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد السائحين الوافدين من الاتحاد الأوروبي 380.2 ألف سائح وهو أقل بنسبة 1.9% عن الأعداد الوافدة في مارس 2018 والبالغة 387.6 ألف سائح، وبزيادة قدرها 40.6% البالغة 270.3 ألف سائح.



وبلغ عدد السياحة الوافدة من الدول العربية نحو 258.2 ألف سائح مقارنة 235.7 ألف سائح في مارس السابق له بزيادة 9.6%، وأكثر من 23.8% مقارنة بأبريل 2017 والبالغ 208.8 ألف سائح.