خريطة الوفود السياحية القادمة لمصر

❏ ألمانيا تتصدر العشر الكبار.. والسعودية الأولى عربيًّا ❏ %74.4 زيادة فى أعداد الروس رغم وقف حركة الطيران ❏ فنادق جنوب سيناء: السائح المحلى ينفق 3 أضعاف الروسى ❏ %18 تراجعًا فى التوافد القطرى بعد المقاطعة دعاء محمود ـ محمود…

❏ ألمانيا تتصدر العشر الكبار.. والسعودية الأولى عربيًّا

❏ %74.4 زيادة فى أعداد الروس رغم وقف حركة الطيران

❏ فنادق جنوب سيناء: السائح المحلى ينفق 3 أضعاف الروسى

❏ %18 تراجعًا فى التوافد القطرى بعد المقاطعة

دعاء محمود ـ محمود محسن

ارتفع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال الـ7 أشهر الماضية من العام الجارى بنسبة %51.5، بعد توافد 4.3 مليون سائح، مقارنة بـ2.8 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ورصدت «المال» فى هذا التقرير، وفقاً لأرقام صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالى، والتى بلغت على التوالى (543.9 ألف سائح، 539.1 ألف، 654.9 ألف، 716 ألفا، 573.8 ألف، 533 ألفًا، و781.2 ألف سائح).

وبلغت الأعداد خلال الفترة الزمنية نفسها من 2016 على التوالى (363.5 ألف سائح، 346.5 ألف، 440.7 ألف، 425 ألفا، 431.8 ألف، 328.6 ألف، و529.2 ألف سائح).

كما ارتفعت أعداد الليالى السياحية التى قضاها السائحون فى مصر أول 7 أشهر من العام الحالى إلى 39.4 مليون ليلة بزيادة %144 عن الفترة نفسها من العام الماضى والتى وصل فيها عدد الليالى إلى 16.2 مليون ليلة سياحية.

الدول العشر الأوائل

تصدرت ألمانيا قائمة الأسواق الأكثر جلباً للسائحين إلى مصر خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى بنحو 612.3 ألف سائح المانى، وبلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها الألمان فى مصر 6.1 مليون ليلة سياحية.

واحتلت أوكرانيا المركز الثانى من حيث أعداد السائحين مسجلة 407.6 ألف سائح خلال تلك الفترة، قضوا 2.9 مليون ليلة سياحية.

كما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بعد وصول عدد سائحيها خلال الفترة نفسها إلى 363.3 ألف سائح، قضوا نحو3.05 مليون ليلة سياحية.

وجاءت دولة السودان فى المركز الرابع بعد توافد 200.8 ألف سائح بعدد ليال 2.8 مليون، أما المركز الخامس فاحتلته الصين والتى سجلت توافد 179.3 ألف سائح قضوا 1.07 مليون ليلة.

وفى المركز السادس جاء الإنجليز، بزيارات سجلت نحو 174.7 ألف سائح خلال هذه الفترة وبعدد ليال نحو1.8 مليون، بينما احتلت ليبيا المركز السابع بعد توافد نحو 170.5 ألف وبعدد ليالى سياحية نحو 2.1 مليون ليلة.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثامن ليبلغ عدد سائحيها 130.3 ألف سائح، وبلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها الأمريكان فى مصر نحو 1.6 مليون ليلة.

وفى المركز قبل الأخير جاءت إيطاليا بأعداد وصلت إلى 128.2 ألف سائح وبعدد ليالى سياحية نحو 1.3 مليون ليلة، بينما احتلت الأردن المركز العاشر بنحو 114.9 ألف سائح قضوا 1.1 مليون ليلة.

هدوء روسى ينتظر فك الحظر

رغم استمرار التوقف التام لحركة الطيران الروسى إلى مطار شرم الشيخ، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت، فى سيناء أكتوبر 2015، ما تسبب فى سقوط ضحايا، وقررت الحكومة الروسية آنذاك تعليق حركة الطيران بين البلدين، فإن الإحصائيات السياحية سجلت توافد للسائحين الروس وهى بالطبع تمثل نسبا ضعيفة ولا تقارن بالمعدلات الطبيعية لهذه السوق المهمة، والتى كان يأتى منها أكثر من 3 ملايين سائح وفقاً لإحصائيات عام 2014.

وسجل السائحون الروس توافد نحو 47 ألفًا و300سائح خلال الـ 7 أشهر الماضية وذلك بزيادة%74.4، مقارنة بنفس الفترة من 2016 والتى جاء فيها نحو 27 ألفا و124 سائحا.

وكانت السياحة الروسية تحتل المركز الأول فى قائمة الدول العشر المصدرة للسياحة إلى مصر وذلك بلا منافس، ومثلت سابقا %50 من إجمالى الوفود التى تزور مصر سنويا.

وقال مصدر بغرفة الفنادق بجنوب سيناء، إن الحكومة الروسية أوقفت رحلات الطيران من وإلى مدينة شرم الشيخ، ولكن مازال هناك رحلات تصل إلى مطار القاهرة، متابعا أن أعدادا قليلة جداً من الروس يستغلون ذلك للذهاب إلى الغردقة.

وأضاف المصدر أن شرم الشيخ خالية تماماً فى الوقت الحالى من السائحين الروس، مشيراً إلى أن الحديث عن قرب عودة السياحة الروسية لمصر ما هو الإ أقاويل للاستهلاك المحلى، موضحا أن حادث سقوط الطائرة الروسية مر عليه حوالى 3 سنوات واستجابت وزارة الطيران لكل متطلبات الجانب الروسى ومع ذلك لم تُستأنف الرحلات.

ولفت إلى أن شركة بيجاس التركية كانت تجلب أكثر من 10 آلاف سائح روسى يومياً لمدينة شرم الشيخ، مضيفاً أن هذه الرحلات كانت سبباً فى إنعاش المنتجعات والفنادق الموجودة هناك.

وطالب المصدر بضروررة البحث عن أسواق بديلة عن السوق الروسية فعلى الرغم من أنها تأتى بأعداد كبيرة فإن حجم إنفاقها منخفض للغاية ولا يحقق مكاسب مرضية للقطاع السياحى قائلاً “ الأمر وصل أن تباع الغرفة للسائح الروسى بـ12 دولارًا فى الليلة فى حين أنها تباع للسائح المصرى بـ 700 جنيه فى الليلة بما يعادل 40 دولارًا.

يذكر أن هشام الدميرى، رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، عقد لقاء خلال الشهر الماضى مع الوج سافونوف رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة على هامش معرض الـ Leisure 2017 بالعاصمة الروسية موسكو، وقال سافونوف إن رفع الحظر يتوقف على التقارير الواردة من هيئة الطيران المدنى.

وتعاملت مصر بإيجابية مع متطلبات الجانب الروسى، سواء من خلال الاستجابة الفورية لطلبات التفتيش الأمنى المتكررة أو تحديث وشراء الأجهزة، ومنها التتبع للعاملين بـ«البيروميتر» رغم تكلفتها الباهظة، كما تم انفاق 42 مليون دولار على تحديث الأنظمة الأمنية.

وخلال العام الماضى، أرسلت روسيا 7 وفود أمنية لزيارة مصر، وجاءت إحدى الزيارات برئاسة مكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسى، فى سبتمبر الماضى، ثم أخيرا وفد الخبراء الروس فى مبنى 2 بمطار القاهرة فى نهاية ديسمبر.

هبوط للسياحة القطرية بعد المقاطعة

شهدت أعداد السائحين القطريين الوافدين لمصر تراجعاً بنسبة %18 خلال الـ 7 أشهر الماضية من العام الجارى بعد توافد 11 ألفا و314 سائحا مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 والذى جاء فيه نحو 13 ألف و811 سائحا وذلك بسبب مقاطعة عدة دول عربية وخليجية وعلى رأسهم مصر لقطر.

يذكر أن دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قاطعوا دولة قطر منذ 5 يونيو الماضى، بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتدخل فى شئون الدول الأخرى وهى التهم التى انكرتها الأخيرة، كما أوقفت الدول الـ 4 رحلات الطيران المباشر من وإلى الدوحة.

فى حين سجل توافد القطريين إلى مصر نحو 11 ألف سائح، خلال النصف الأول من 2017، بتراجع%4، عن نفس الفترة من 2016، وقضوا 84 ألف ليلة سياحية.

وكان مسئول حكومى قد قال لوكالة رويترز إن إيرادات القطاع السياحى قفزت %170 مسجلة 3.5 مليار دولار فى أول 7 أشهر من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.