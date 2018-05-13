خريطة المنافسة على تمويل موظفى البنوك

«القاهرة» ينفرد بأعلى قيمة تصل إلى 1.5 مليون جنيهالمصرى الخليجى يقتصر على موظفيه«الأهلى» يتيح أقل عائد لأجل 7 سنوات بنحو %18هبة حامد:يتنافس 17 بنكاً على تدشين برامج خاصة لإقراض شريحة العاملين بالقطاع المصرفى بفائدة متناقصة تتراوح بين 14 - %24، وحدود قصوى لفترة السد

«القاهرة» ينفرد بأعلى قيمة تصل إلى 1.5 مليون جنيه





المصرى الخليجى يقتصر على موظفيه





«الأهلى» يتيح أقل عائد لأجل 7 سنوات بنحو %18



هبة حامد:



يتنافس 17 بنكاً على تدشين برامج خاصة لإقراض شريحة العاملين بالقطاع المصرفى بفائدة متناقصة تتراوح بين 14 – %24، وحدود قصوى لفترة السداد تصل إلى 10 سنوات.

ضمت القائمة، حسب مسح أجرته «المال» على وحدات القطاع البنكى، ضم «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى، والإسكندرية، و SAIB، والمؤسسة المصرفية، والأهلى اليونانى، والاتحاد الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، وعوده – مصر، وإتش اس بى سى، وتنمية الصادرات، والأهلى الكويتى، والمصرف المتحد».

وانفرد بنك القاهرة بطرح أعلى قيمة تمويلية، تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه، مشترطا حداً أدنى 2000 جنيه للمرتب، وفترة سداد 5 سنوات، بعائد متناقص فى حدود %19.5.

ويفرض العائد المتناقص على الجزء المتبقى من رصيد القرض، بعكس الثابت الذى يتم تقاضيه بغض النظر عن الرصيد القائم من التمويل.





البنك الحد الأدنى للمرتب / جنيه الحد الأقصى للقرض / جنيه فترة السداد الفائدة متناقصة % CIB 1000000 10 سنوات 20.5 – 29 العربى الأفريقى A : 3000 750000 7 سنوات 21.5 B: 3000 500000 22.5 C:2500 200000 23.5 D: 2000 150000 5 سنوات 24 مصر 2000 500000 8 سنوات 19.5 أعلى من 20000 750000 أعلى من 40000 40000 الإسكندرية 3000 750000 8 سنوات 19 SAIB 1500 1000000 8 سنوات 20.75 10 سنوات 21 ABC موظف بنك خاص 350000 5 سنوات غير متاح موظف بنك حكومى 300000 7 سنوات غير متاح الأهلي 500000 7 سنوات 18 الأهلي اليوناني 3000 400000 7 سنوات 19.25 عائد ثابت 11.29 الإتحاد الوطني–مصر بنك حكومى : 1200 750000 8 سنوات 20 – 20.5 بنك خاص : 2000 5 سنوات بنك مركزى : 10 سنوات 17 – 19.75 القاهرة 2000 1.5 مليون جنيه 5 سنوات 19.5 المصرى الخليجى خاص بموظفى البنك فقط حتى 300000 حتى 3 سنوات 14 حتى 6 سنوات 16.15 حتى 8 سنوات 16.55 حتى 10 سنوات 17.05 300000 حتى مليون جنيه حتى 5 سنوات 17.25 حتى 6 سنوات 17.4 حتى 8 سنوات 17.55 حتى 10 سنوات 18.3 المشرق يتم تقديم طلب والتواصل مع العميل خلال يومين عمل عودة 5000 250000 7 سنوات عائد ثابت : 12.25 HSBC 3000 44000 7 سنوات عائد ثابت : 14.75 تنمية الصادرات 5000 750000 7 سنوات 19.5 الأهلى الكويتى 750000 7 سنوات 19.5 10 سنوات 20 المصرف المتحد 1500 بدون تحويل مرتب : 350000 حتى 5 سنوات 19 تحويل : 750000 حتى 8 سنوات 20 موظف بنك مركزى حتى 8 سنوات 18

فى المرتبة الثانية من حيث قيمة التمويل، يأتى البنك التجارى الدولى، وبنك SAIB، والبنك المصرى الخليجى، ويسمح بالاقتراض حتى مليون جنيه، فى حين قصر «المصرى الخليجى» الاستفادة على موظفيه، بفترة سداد 3 و10 سنوات، بمستوى فائدة بين 18 و%21.

وطرح بنك المصرف المتحد والاتحاد الوطنى – مصر، برامج خاصة لإقراض العاملين والموظفين بالبنك المركزى المصرى، وحدد الأول مدة سداد بنحو 8 سنوات بعائد %18، بينما سمح الثانى بإمكانية السداد على 10 سنوات، وحدد مستويات الفائدة بين 17 – %19.75.

وقدم البنك المصرى الخليجى أقل عائد على التمويل لأجل 8 سنوات، عند مستوى 17.55% تنخفض إلى %16.55، إذا كانت قيمة القرض أقل من 300 ألف جنيه، بينما أتاح بنك الإسكندرية أقل عائد لنفس الأجل بنسبة %19، مع حدود تمويل تصل إلى 750 ألف جنيه.

وسجل البنك الأهلى أقل عائد على الإقراض لأجل 7 سنوات بلغ %18، مقابل 19.5 إلى %23.5 على نفس الأجل لدى المنافسين.