خريطة المنافسة على تمويل موظفى البنوك

هبة حامد:
يتنافس 17 بنكاً على تدشين برامج خاصة لإقراض شريحة العاملين بالقطاع المصرفى بفائدة متناقصة تتراوح بين 14 – %24، وحدود قصوى لفترة السداد تصل إلى 10 سنوات.
ضمت القائمة، حسب مسح أجرته «المال» على وحدات القطاع البنكى، ضم «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى، والإسكندرية، و SAIB، والمؤسسة المصرفية، والأهلى اليونانى، والاتحاد الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، وعوده – مصر، وإتش اس بى سى، وتنمية الصادرات، والأهلى الكويتى، والمصرف المتحد».
وانفرد بنك القاهرة بطرح أعلى قيمة تمويلية، تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه، مشترطا حداً أدنى 2000 جنيه للمرتب، وفترة سداد 5 سنوات، بعائد متناقص فى حدود %19.5.
ويفرض العائد المتناقص على الجزء المتبقى من رصيد القرض، بعكس الثابت الذى يتم تقاضيه بغض النظر عن الرصيد القائم من التمويل.
البنك
الحد الأدنى للمرتب / جنيه
الحد الأقصى للقرض / جنيه
فترة السداد
الفائدة متناقصة %
CIB
1000000
10 سنوات
20.5 – 29
العربى الأفريقى
A : 3000
750000
7 سنوات
21.5
B: 3000
500000
22.5
C:2500
200000
23.5
D: 2000
150000
5 سنوات
24
مصر
2000
500000
8 سنوات
19.5
أعلى من 20000
750000
أعلى من 40000
40000
الإسكندرية
3000
750000
8 سنوات
19
SAIB
1500
1000000
8 سنوات
20.75
10 سنوات
21
ABC
موظف بنك خاص
350000
5 سنوات
غير متاح
موظف بنك حكومى
300000
7 سنوات
غير متاح
الأهلي
500000
7 سنوات
18
الأهلي اليوناني
3000
400000
7 سنوات
19.25
عائد ثابت 11.29
الإتحاد الوطني–مصر
بنك حكومى : 1200
750000
8 سنوات
20 – 20.5
بنك خاص : 2000
5 سنوات
بنك مركزى : 10 سنوات
17 – 19.75
القاهرة
2000
1.5 مليون جنيه
5 سنوات
19.5
المصرى الخليجى
خاص بموظفى البنك فقط
حتى 300000
حتى 3 سنوات
14
حتى 6 سنوات
16.15
حتى 8 سنوات
16.55
حتى 10 سنوات
17.05
300000 حتى مليون جنيه
حتى 5 سنوات
17.25
حتى 6 سنوات
17.4
حتى 8 سنوات
17.55
حتى 10 سنوات
18.3
المشرق
يتم تقديم طلب والتواصل مع العميل خلال يومين عمل
عودة
5000
250000
7 سنوات
عائد ثابت : 12.25
HSBC
3000
44000
7 سنوات
عائد ثابت : 14.75
تنمية الصادرات
5000
750000
7 سنوات
19.5
الأهلى الكويتى
750000
7 سنوات
19.5
10 سنوات
20
المصرف المتحد
1500
بدون تحويل مرتب : 350000
حتى 5 سنوات
19
تحويل : 750000
حتى 8 سنوات
20
موظف بنك مركزى
حتى 8 سنوات
18
فى المرتبة الثانية من حيث قيمة التمويل، يأتى البنك التجارى الدولى، وبنك SAIB، والبنك المصرى الخليجى، ويسمح بالاقتراض حتى مليون جنيه، فى حين قصر «المصرى الخليجى» الاستفادة على موظفيه، بفترة سداد 3 و10 سنوات، بمستوى فائدة بين 18 و%21.
وطرح بنك المصرف المتحد والاتحاد الوطنى – مصر، برامج خاصة لإقراض العاملين والموظفين بالبنك المركزى المصرى، وحدد الأول مدة سداد بنحو 8 سنوات بعائد %18، بينما سمح الثانى بإمكانية السداد على 10 سنوات، وحدد مستويات الفائدة بين 17 – %19.75.
وقدم البنك المصرى الخليجى أقل عائد على التمويل لأجل 8 سنوات، عند مستوى 17.55% تنخفض إلى %16.55، إذا كانت قيمة القرض أقل من 300 ألف جنيه، بينما أتاح بنك الإسكندرية أقل عائد لنفس الأجل بنسبة %19، مع حدود تمويل تصل إلى 750 ألف جنيه.
وسجل البنك الأهلى أقل عائد على الإقراض لأجل 7 سنوات بلغ %18، مقابل 19.5 إلى %23.5 على نفس الأجل لدى المنافسين.