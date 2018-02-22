خريطة العروض البنكية لتمويل السفر لمونديال روسيا

❏ 7 مصارف تقدم برامج تمويلية.. وأخرى دشنت حزمة عروض لتنشيط البطاقات الائتمانية ❏ «أبو ظبى الإسلامى» يمول حتى مليون جنيه.. والفائدة تصل إلى %18.5 فى بنك مصر سهير محمد وهبه حامد تتسابق البنوك العاملة بالسوق المحلية، للمشاركة فى الحدث التاريخى المتمثل فى وصول مصر لكأس ال

❏ 7 مصارف تقدم برامج تمويلية.. وأخرى دشنت حزمة عروض لتنشيط البطاقات الائتمانية

❏ «أبو ظبى الإسلامى» يمول حتى مليون جنيه.. والفائدة تصل إلى %18.5 فى بنك مصر

سهير محمد وهبه حامد

تتسابق البنوك العاملة بالسوق المحلية، للمشاركة فى الحدث التاريخى المتمثل فى وصول مصر لكأس العالم بروسيا، بعد غياب 28 عاما عن البطولة العالمية الأشهر، وتسعى البنوك لاستغلال الحدث بالشكل الأمثل الذى يساهم فى تنشيط الطلب على منتجاتها وخدماتها، التى تمكن العملاء من السفر للمونديال.

تصدرت مصر قائمة الدول العربية والإفريقية، فى عدد حجوزات تذاكر حضور مباريات كأس العالم 2018، حسب ما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة القدم.

كما جاءت فى قائمة أكثر 10 دول طلباً للتذاكر، بالإضافة للأرجنتين، وبيرو، والمكسيك، والولايات المتحدة، وكولومبيا، والبرازيل، والمغرب، والصين وبولندا.

وفى حصر أجرته «المال» أوضح تدشين 7 بنوك برامج تمويلية مخصصة لتغطية تكاليف السفر إلى روسيا، وحضور المباريات، أو تقسيطها من خلال بطاقات الائتمان، بينما قامت بنوك أخرى بالمشاركة فى الحملات الترويجية لماستر كارد وفيزا، من خلال تمويل الرحلات، أو تذاكر أحد المباريات لأكثر مستخدمى البطاقات الائتمانية خلال فترة العرض، الذى يستمر من بداية فبراير إلى نهاية مارس، سواء فى المشتريات، أو السحب كاش داخل أو خارج مصر.

يختلف شكل التمويل الذى تقدمه البنوك، سواء من خلال قرض شخصى مباشر، بفائدة تصل إلى %24، أو من خلال تقسيط تكاليف الرحلة عبر بطاقات الائتمان، بدون فوائد لمدد تصل إلى 12 شهرا.

كما يتفاوت الحد الأقصى لتمويل رحلات مونديال روسيا، فيصل إلى مليون جنيه فى مصرف أبو ظبى الإسلامى، و350 ألف حنيه فى البنك التجارى الدولى، و250 ألف جنيه فى بنك SAIB.

وتتعاقد معظم البنوك التى تقدم تمويل رحلة المونديال لعملائها مع شركات سياحة محددة، فى حين تلزم الأخرى العميل بتقديم عرض معتمد من شركة السياحة، وتتفاوت مدد التمويل من بنك لأخر.

يلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى للمونديال، التى تضم روسيا، وأوروجواى والسعودية، وتقام البطولة فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018.

وحصلت شركة ترافكو للسياحة بالتحالف مع شركات برايم تورز، وبوك يورستار، على حقوق بيع تذاكر المباريات المميزة حصرياً فى مصر، من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على 12 ملعبا فى 11 مدينة، هى موسكو، وسان بطرسبورغ، وكالينينغراد، وفولغوغراد، وقازان، وسمارا، وسارانسك، وسوتشى، ويكاترينبورغ، ونيجنى نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.