خريطة الخيام الرمضانية بفنادق القاهرة والإسكندرية

دعاء محمود: رصدت «المال» أبرز الخيم الرمضانية وحفلات الإفطار والسحور لهذا العام فى أكبر 10 فنادق بالقاهرة والإسكندرية، وتضمنت القائمة فنادق: سميراميس إنتركونتيننتال، وفورسيزون فيرست ريسيدنس، وكونراد القاهرة، وهيلتون رمسيس، ورويال مكسيم بالاس كمبينسكى القاهرة الجديدة، وهيلتون الإسكندرية جرين بلازا،…

دعاء محمود:

رصدت «المال» أبرز الخيم الرمضانية وحفلات الإفطار والسحور لهذا العام فى أكبر 10 فنادق بالقاهرة والإسكندرية، وتضمنت القائمة فنادق: سميراميس إنتركونتيننتال، وفورسيزون فيرست ريسيدنس، وكونراد القاهرة، وهيلتون رمسيس، ورويال مكسيم بالاس كمبينسكى القاهرة الجديدة، وهيلتون الإسكندرية جرين بلازا، وفندق وكازينو لو باساج كايرو، وفيرمونت نايل سيتى، وهيلتون الإسكندرية كنجز رانش، ولو ميريديان هليوبوليس.

وقالت هند سيف الدين، مساعد مدير الاتصالات التسويقية بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، إن الفندق خصص مطعم داى آند نايت لبرنامج الإفطار بسعر 400 جنيه للفرد غير شامل الخدمة والضريبة.

وأضافت أن هناك برامج للإفطار والسحور على الطريقة الإيطالية مع الشيشة من خلال مطعم pane Vino، حيث تبدأ أسعار القائمة من 360 جنيها للفرد، أما برنامج السحور فسعر الفرد يصل إلى 275 جنيها غير شامل الخدمة والضريبة.

وتابعت إن مطعم صبايا اللبنانى يقدم البرنامجين بأسعار تبدأ من 385 جنيها للفرد، أما برنامج السحور فسعر الفرد يبدأ من 275 جنيها غير شامل الخدمة والضريبة.

ولفتت إلى أن الفندق يقيم خيمة «فوانيس» لتقديم برامج الإفطار والسحور وتحدد الأسعار وفقاً للمنيو، شاملة التخت الشرقى والفرق الغنائية.

وقالت سالى فخرى، مساعد مدير الاتصالات التسويقية بمجموعة فنادق هيلتون العالمية، إن فندق هيلتون الإسكندرية كينجز رانش يقدم مطعم تياترو العديد من المأكولات فى بوفيه الإفطار بسعر يصل إلى 380 جنيها للفرد شامل الخدمة والضريبة.

وأضافت أن الفندق يقدم برنامج السحور فى مطعم سبلاش على حمام السباحة ويضم التخت الشرقى بسعر 250 جنيها للفرد شامل الخدمة والضريبة، كما يقدم الفندق خلال شهر رمضان عروضا على الإقامة، ويبدأ سعر الفرد بالغرفة المزدوجة من 975 جنيها شاملا الإفطار والسحور.

أما فندق هيلتون الإسكندرية جرين بلازا فيقدم مطعم أبو قير بوفيه إفطار بسعر 295 جنيها شاملا الخدمة والضريبة، أما السحور فيقدم مطعم أكوا بلو بوفيه سحورا وطربا شرقيا بسعر 225 جنيها شاملا الخدمة والضريبة.

وخصص فندق رمسيس هيلتون مطعم ألتراس كافيه لبوفيه الإفطار بسعر 335 جنيها للفرد شاملا المأكولات والمشروبات، أما بوفيه السحور فسعر الفرد يصل إلى 240 جنيها.

ويقيم فندق رويال مكسيم بالاس كمبينسكى بالقاهرة الجديدة، 8 حفلات خلال شهر رمضان، لمحمود الليثى، وبوسى، والعسيلى، وأبو، ومحمد شرنوبى، ومحمد عدوية، وعايدة الإيوبى وتخت شرقى.

كما يقيم الفندق خيمة باب القصر على حمام السباحة لبرامج السحور والتى تتراوح أسعارها بين 528 و403 جنيهات للفرد شاملة المأكولات والمشروبات والتخت الشرقى والخدمة والضريبة، أما فى الويك الإند فالسعر يصل إلى 590 جنيها.

وعن برنامج الإفطار فسعر الفرد فى مطعم باب القصر يصل إلى 600 جنيه شاملا المأكولات والمشروبات والخدمة والضريبة.

ويقيم فندق فورسيزون فيرست ريسيدنس هذا العام خيمة رمضانية مفتوحة هى «لا غورمانديس» لحفلات الإفطار والسحور، ويشمل برنامج الإفطار مأكولات أوبن بوفيه ومشروبات رمضانية بسعر يصل إلى 475 جنيها للفرد شاملا الخدمة والضريبة، أما برنامج السحور فالأسعار تحدد حسب الاختيارات من القائمة.

كما خصص الفندق أيضاً مطعم Aura لتقديم المأكولات الشامية فسعر الفرد فى برنامج الإفطار يصل إلى 475 جنيها شاملا المأكولات والمشروبات الرمضانية والخدمة والضريبة، أما برنامج السحور فالأسعار تحدد حسب الاختيارات من القائمة.

وخصص فندق كونراد القاهرة هذا العام مطعم جايدا «اللمة الحلوة» لبرنامج الإفطار والسحور والتخت الشرقى، ويصل سعر الفرد فى الإفطار آخر الأسبوع 285 جنيها غير شامل الخدمة والضريبة، أما السحور حفلات نهاية الأسبوع فيصل سعر الفرد إلى 350 جنيها غير شامل الخدمة والضريبة، أما السحور طوال الأسبوع فالسعر 270 جنيها للفرد غير شامل الخدمة والضريبة.

أما برنامج الإفطار فى حال كان العدد يصل إلى 10 أفراد أو أكثر فسعر الفرد يتراوح بين 205 و285 جنيها شاملا الطلبات والتخت الشرقى وغير شامل الخدمة والضريبة.

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ويقيم الفندق حفلات غنائية لعدد من المطربين على مدار الشهر منهم محمود الليثى وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة.

أما فندق لو باساج كايرو فيصل سعر برنامج الإفطار للفرد لنحو 250 جنيها شاملا الأوبن بوفيه ومشاهدة التلفاز، أما السحور فيمكن الاستمتاع ببوفيه خاص مقابل 145 جنيها للفرد.

أما فندق فيرمونت نايل سيتى فهناك 3 برامج للسحور ست منيو وتخت شرقى بأسعار 195 و290 و350 جنيها غير شامل الخدمة والضريبة.

وخصص الفندق أحد مطاعمه لبرنامج الإفطار أوبن بوفيه بسعر يصل إلى 350 جنيها غير شامل الخدمة والضريبة، كما يقيم الفندق خيمة باب النيل لبرنامجى الإفطار والسحور، حيث يتراوح سعر الفرد فى برنامج الإفطار set meanu بين 385 و450 جنيها غير شامل الخدمة والضريبة.

وفى إطار متصل، يقدم «فندق لو ميريديان هليوبوليس «من خلال مطعم السان جيرمان بوفيه إفطارا مفتوحا سعر الفرد فيه 225 جنيها+ الضرائب المقررة، أما برنامج السحور فمن خلال مطعم الماركوبولو يقدم بوفيه سحور بسعر 175+ الضرائب المقررة للفرد.