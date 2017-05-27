خريطة الخيام الرمضانية بالفنادق الكبرى

دعاء محمود: رصدت "المال" أبرز الخيم الرمضانية وحفلات الافطار والسحور لهذا العام فى 10 فنادق بالقاهرة والاسكندرية، وهم سميراميس انتركونتيننتال، فورسيزون فيرست ريسيدنس بالجيزة، وريتز كارلتون، ورويال مكسيم بالاس كمبينسكي بالقاهرة الجديدة، وموفنبيك الهرم، ونوفتيل القاهرة، وكونراد القاهرة، وفيرمونت نايل

دعاء محمود: رصدت “المال” أبرز الخيم الرمضانية وحفلات الافطار والسحور لهذا العام فى 10 فنادق بالقاهرة والاسكندرية، وهم سميراميس انتركونتيننتال، فورسيزون فيرست ريسيدنس بالجيزة، وريتز كارلتون، ورويال مكسيم بالاس كمبينسكي بالقاهرة الجديدة، وموفنبيك الهرم، ونوفتيل القاهرة، وكونراد القاهرة، وفيرمونت نايل سيتي، وسوفتيل الجزيرة وهيلتون الاسكندرية كورنيش. قالت هند سيف الدين مساعد مدير الاتصالات التسويقية بفندق سميراميس انتركونتيننتال، إن الفندق خصص مطعم داي اند نايت لبرنامج الإفطار بسعر 345 جنيها للفرد شامل الخدمة والضريبة. وأضافت أن هناك برامج للافطار والسحور علي الطريق الإيطالي مع الشيشة من خلال مطعم بين فينو تيريس حيث تبدأ أسعار القائمة من 300 جنيه للفرد، متابعة وبنفس الأسعار يقدم مطعم وصالة ذي غريل برنامج الإفطار. وتابعت أن مطعم صبايا يقدم البرنامجين بأسعار تبدأ من 300 جنيه للفرد، مشيرة إلي أنه تم تخصيص قاعة تسع 1200 فرد للشركات من خلال إعداد قوائم للافطار بأسعار تبدأ من 280 جنيه للفرد أما لو كان أوبن بوفيه فالأسعار 350 جنيه للفرد، أما برنامج السحور فأسعار المنيو تبدأ من 230 جنيه للفرد. وقال أحمد مدني مدير قطاع الحفلات بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة إن الفندق يقدم منيو للإفطار شامل العصائر والمأكولات بأسعار تتراوح بين 180 و 200 و220 و250 و270 جنيه للفرد وتختلف الأسعار وفقاً لنوع الطعام المقدم، لآفتاً إلي أن برنامج السحور هو أوبن بوفيه بسعر يصل إلي 170 جنيه للفرد. وقال أحمد مدني مدير قطاع الحفلات بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة إن الفندق يقدم منيو للإفطار شامل العصائر والمأكولات بأسعار تتراوح بين 180 و 200 و220 و250 و270 جنيه للفرد وتختلف الأسعار وفقاً لنوع الطعام المقدم، لآفتاً إلي أن برنامج السحور أوبن بوفيه بسعر يصل إلي 170 جنيه للفرد. ويقيم فندق رويال مكسيم بالاس كمبينسكي بالقاهرة الجديدة، 9 حفلات خلال شهر رمضان، لفرق أيامنا الحلوة، وباند، ومسار اجباري، والنفيخة، والشرقية تخت. كما يقيم الفندق حفلا غنائئا يوم 31 مايو للمطرب الشعبى حكيم بسعر 450 جنيها للفرد بخيمة باب القصر شاملة السحور والمشروبات والخدمة والضريبة، بالإضافة إلي حفلات لـ محمود العسيلي وعبد الباسط حموده وحمدي باتشان. وخصص مطعم باب القصر لبرنامج الافطار بسعر 395 جنيه للفرد والسحور مقابل 338 جنيه للفرد في منتصف الأسبوع و 448 جنيه للفرد في العطلة. أما فندق النيل ريتز كارلتون، فخصص مطعمين لبرامج الإفطار بسعر يصل إلي 607 جنيه للفرد شامل مأكولات أوبن بوفيه ومشروبات رمضانية والخدمة والضريبة. أما برامج السحور في نفس المطاعم في حال كان العدد يصل إلي 10 أفراد أو أكثر فالأسعار تتراوح ما بين 200 و 325 جنيه للفرد شامل الطلبات والتخت الشرقي والخدمة والضريبة. ويقيم فندق فورسيزون فيرست ريسيدنس هذا العام خيمة رمضانية مفتوحة هي “لا غورمانديس” لحفلات الإفطار والسحور ، ويشمل برنامج الإفطار علي ماكولات أوبن بوفيه ومشروبات رمضانية بسعر يصل إلي 540 جنيه للفرد شامل الخدمة والضريبة. كما خصص الفندق أيضاً مطعم أورا لتقديم الماكولات الشامية فسعر الفرد في برنامج الإفطار يصل إلي 540 جنيه شامل الطلبات والعصائر والمشروبات الساخنة والخدمة والضريبة. أما برنامج السحور سواء في الخيمة أو المطعم في حال كان العدد يصل إلي 10 أفراد أو أكثر فسعر الفرد 375 جنيه شامل الطلبات والتخت الشرقي والخدمة والضريبة ولكن بدون مشروبات، متابعة أما في حال كان أقل من العدد المحدد فالأسعار تحدد حسب المنيو. وخصص فندق كونراد القاهرة مطعم سولانا لبرنامج الإفطار ويشمل بوفيه مفتوح بسعر 250 جنيه للفرد شامل الخدمة والضريبة، أما السحور فالأسعار 155 جنيه للفرد. كما يقدم الفندق برنامج الافطار أيضاً في مطعم أوك جريل بأسعار تتراوح بين 320 و 380 جنيه للفرد حسب المنيو. ويقيم فندق فيرمونت نايل سيتي هذا العام خيمة رمضانية “باب النيل” وهناك نوعين من المنيو في برنامج الإفطار بأسعار 350 و400 جنيه للفرد، وهكذا لبرنامج السحور ولكن بأسعار 170 و 260 جنيه للفرد. وخصص فندق سوفتيل الجزيرة في برامج الإفطار والسحور المطعم المغربي بأسعار 300 و380 جنيه للفرد شامل الخدمة والضريبة، و مطعم الكبابجي بسعر 350 جنيه للفرد شامل الخدمة والضريبة، وأسعار السحور 380 جنيه للفرد شامل أوبن بوفيه والخدمة والضريبة. ويقيم فندق هيلتون الإسكندرية كورنيش خيمة ليالي رمضان بعد الافطار وحتي السحور بأسعار 150 جنيه للفرد في الأيام العادية و 200 جنيه للويك اند شامل السحور والمشروبات والشيشة، أما برامج الإفطار فالفندق خصص مطاعم للاوبن بوفيه سعر موحد340 جنيه للفرد، و للمنيو يبدأ من 270 جنيه و حتي 350 جنيه حسب الطلبات. وفيما يلى جدول يوضح أسعار و برامج حفلات السحور والإفطار بالفنادق الكبرى.. الأسعار برنامج السحور الأسعار برنامج الإفطار الفندق 338 جنيه للفرد في منتصف الأسبوع و 448 جنيه للفرد في العطلة خيمة باب القصر 395 جنيه للفرد خيمة باب القصر كمبينسكي القاهرة الجديدة 170 جنيه للفرد شامل الاوبن بوفيه مطاعم تتراوح بين 180 و 200 و220 و250 و270 جنيه للفرد شامل العصائر والمأكولات مطاعم موفنبيك الهرم بالجيزة 230 جنيه للفرد مطعم بين فينو تيريس 345 جنيه للفرد شامل الخدمة والضريبة. مطعم داي اند نايت سميراميس انتركونتينتال مطعم بين فينو تيريس و صالة ذي غريل 300 جنيه للفرد تتراوح ما بين 200 و 325 جنيه للفرد شامل الطلبات والتخت الشرقي والخدمة والضريبة. مطاعم 607 جنيه للفرد شامل مأكولات أوبن بوفيه ومشروبات رمضانية والخدمة والضريبة مطاعم نايل ريتز كارلتون لو 10 أفراد أو أكثر فسعر الفرد 375 جنيه شامل الطلبات والتخت الشرقي والخدمة والضريبة أما الأفراد تحدد الأسعار حسب المنيو خيمة رمضانية مفتوحة هي “لا غورمانديس 540 جنيه للفرد شامل أوبن بوفيه ومشروبات رمضانية +الخدمة والضريبة خيمة رمضانية مفتوحة هي “لا غورمانديس فورسيزون الجيزة مطعم أورا مطعم أورا تتراوح بين 150 و 50 جنيه للفرد شامل الاوبن بوفيه والضريبة والخدمة مطاعم تتراوح بين 250 و 300 جنيه للفرد شامل الأوبن بوفيه والضريبة والخدمة مطاعم نوفتيل القاهرة 155 جنيه للفرد مطعم سولانا 250 جنيه للفرد شامل الاوبن بوفيه+ الخدمة والضريبة مطعم سولانا كونراد القاهرة مطعم أوك جريل تتراوح بين 320 و 380 جنيه للفرد حسب المنيو 170 و 260 جنيه للفرد. خيمة رمضانية باب النيل بأسعار 350 و400 جنيه للفرد خيمة رمضانية باب النيل فيرمونت نايل سيتي 380 جنيه للفرد شامل أوبن بوفيه والخدمة والضريبة المطعم المغربي 300 و380 جنيه للفرد شامل الخدمة والضريبة المطعم المغربي سوفتيل الجزيرة 380 جنيه للفرد شامل أوبن بوفيه والخدمة والضريبة مطعم الكبابجي 350 جنيه للفرد شامل الخدمة والضريبة مطعم الكبابجي بأسعار 150 جنيه للفرد في الأيام العادية و 200 جنيه للويك اند شامل السحور والمشروبات والشيشة خيمة ليالي رمضان للاوبن بوفيه سعر موحد340 جنيه للفرد مطاعم هيلتون الاسكندرية كورنيش و للمنيو يبدأ من 270 جنيه و حتي 350 جنيه حسب الطلبات