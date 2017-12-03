خريطة الخدمات الإلكترونية في 26 بنكا

سيد بدر:
رصدت «المال» عددًا من المنتجات المصرفية الإلكترونية المقدمة فى نحو 26 بنكًا تضمنها المسح، وتنوعت الخدمات بين منتج M Visa الذى أطلقته الشركة مؤخرًا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك QNB، بالإضافة إلى خدمة تمويل الأموال عبر المحمول التى أطلقها البنك المركزى عام 2013، ويقدمها 9 بنوك ضمن المسح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يضع فيه القطاع المصرفى على عاتقه تطوير البنية التكنولوجية لتطبيق أحدث التكنولوجيات التى تمكنه من ميكنة الخدمات المصرفية للعملاء الأفراد والشركات وزيادة عدد المنتجات المصرفية الإلكترونية الموجودة بالسوق المصرفية، والتى تنعكس بالإيجاب على أداء القطاع وتوفر الوقت والجهد فى تقديم الخدمات للعملاء، كما تقلل عملية تداول الكاش وتحقق مبدأ الشمول المالى الذى يعتبر على رأس أولويات البنك المركزى فى الفترة الحالية.
وبحسب المسح، جاءت خدمة الإنترنت البنكى الأكثر انتشارًا، فيقدمها 25 بنكًا، ثم خدمة الدفع الإلكترونى للضرائب والجمارك والتى يطبقها 20 بنكا.
البنك
M Visa
Mobile Payment
Mobile Banking
Internet Banking
تحصيل الضرائب والجمارك الكترونيًا
الأهلي المصري
تتيح لحاملي بطاقات فيزا استخدامها في عمليات الشراء المباشر من المتاجر أو عبر شبكة الانترنت.
تعمل على شبكات المحمول الثلاثة فودافون وأورنج واتصالات .
تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط، ويمكن استخدامها في شراء السلع، ودفع الفواتير.
تتيح مراجعة فورية على كافة انواع الحسابات و شهادات الاستثمار و الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.
من خلال 59 فرع
CIB
تتيح دفع الفواتير والشراء أونلاين بدون بطاقة ائتمانية
الاطلاع على جميع حساباتك، بطاقاتك الائتمانية، الودائع والقروض.
الاطلاع علي أرصدة وحركة الحسابات، وبطاقات الائتمان، والودائع، والقروض وصناديق الاستثمار
من خلال 93 فرع
مصر
التحويل لأى رقم محمول آخر مشترك بالخدمة.
الإطلاع على رصيد الحساب الجارى
من خلال 75 فرع
الإسكندرية
تتيح إرسال مبلغ، وتحويل الأموال من شخص لآخر ووقع مؤخرًا اتفاقية مشابهة مع شركة فودافون
الاطلاع والتعامل على جميع حساباتك بالبنك والتحويل النقدي بين الحسابات الداخلية أو مع حسابا آخرى داخل مصر.
عبر 154 فرع
الإمارات دبي الوطني
يتيح التطبيق لعملاء البنك تحويل الأموال عبر هواتفهم المحمولة إلى كافة العملاء الآخرين في البنك عن طريق خاصية «mePay».
مراقبة جميع حسابات العميل والإطلاع على كشف الحساب الحالي والمعاملات المالية لبطاقات الائتمان.
إدارة جميع حساباتك لدى بنك الإمارات دبي الوطني، والتحويل ما بين حساباتك المختلفة لدى البنك، أو أي حساب بنكي محلي أو دولي.
من خلال 59 فرع
التعمير والإسكان
يوفر تحويل الاموال عبر المحمول مع شركة فودافون والتي تتيح التحويل بين محافظ المحمول المختلفة وفقًا للحدود المقررة من البنك المركزي .
من خلال 53 فرع
البنك العقاري المصري العربي
يمكن للعميل الاستعلام عن حساباتك لدي البنك من خلال الانترنت وطباعة كشف حساب مصغر .
مصر إيران
الإطلاع و طباعة أرصدة الحسابات، والحركات المختلفة، التحويل بين حساباتكم.
بلوم
خدمات الاستعلام بمختلف أنواعها، والتحويلات بين حساباتك الخاصة وسداد مستحقات بطاقة الائتمان من حسابك الجارى أو حساب التوفير .
من خلال 27 فرع .
كريدي أجريكول
متابعة الحسابات والبطاقات، ومعرفة الرصيد والتحويل بين الحسابات وسداد بطاقاتك الائتمانية، وشحن البطاقة المدفوعة مقدماً .
تتيح الاستعلام عن الموقف المالى، وتحويل نقدي في الحال بين حساباتك والى حسابات عملاء آخرين داخل البنك
عبر 74 فرع
قناة السويس
تتيج الاستعلام عن ارصدة حسابات العميل، والاستعلام عن الحركات الدائنة والمدينة والحركات التاريخي، وكذلك الاستعلام عن بطاقات الائتمان وأرصدتها والحركات التاريخية، وسداد بطاقات الائتمان الخاصة بالعميل.
التحويل الداخلي بين حسابات العميل الواحد ، وطلب انشاء وديعة ، والاستعلام عن أرصدة الحسابات .
الأهلي الكويتي
تتيح المحفظة الدفع لدى بعض التجار المتعاقدين مع البنك، ووتحويل الأموال لمحفظة أخرى، ودفع الفواتير المختلفة
تتيح الخدمة للعميل الاطلاع على جميع حساباته بالبنك .
من خلال 48 فرع
SAIB
تتيح عدد كبير من المدفوعات الحكومية وغير الحكومية، وتحويل الأموال بسهوله من المحفظة إلى محفظة داخل مصر.
تمكن الخدمة العملاء من الإطلاع والحصول علي معلومات وبيانات حسابه الشخصي إلكترونياً ، وتنفيذ العمليات الآتية: الإستعلام عن أرصدة العميل والحصول علي كشف حساب إلكترونياً ، وتحديث بيانات العميل الشخصية ، والتواصل مع البنك إلكترونياً من خلال رسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات المستحدثة وفقا لخطة التشغيل المقررة من قبل البنك لاحقاً.
من خلال 19 فرع
مصرف أبوظبي
تتيح التحويل الفوري بين الحسابات الشخصية، أو إلى عميل آخر في المصرف والتحويل إلى مصرف آخر في مصر.
الاستفسار عن رصيد حسابك
من خلال 68 فرع
HSBC
عرض أرصدة الحسابات وفتح حساب وديعة لأجل، وكذلك التحويل إلى الحسابات الخاصة بالعميل بالبنك والبطاقات الائتمانية .
متابعة المعاملات على حسابات العميل، ومتابعة معاملات البطاقات الائتمانية، وتواريخ الاستحقاق، وتحويل الأموال بين الحسابات المحلية والدولية المرتبطة بالعميل والبنك أو أي حساب آخر .
من خلال 75 فرع
أبوظبي الوطني
تمكن العميل من الاطلاع على تفاصيل حساباته لدى البنك وبطاقاته والأرصدة وتاريخ المعاملات وتحويل الأموال بين حساباتك وإلى حسابات البنوك الأخرى داخل مصر وسداد بطاقتك الإئتمانية وتحميل الكشوف والتحكم في بطاقاتك .
تتيح تحويل الأموال بين حسابات العميل أو أي حساب آخر داخل البنك والتحويل لحسابات لدى بنوك أخرى داخل مصر مع خصم خاص على رسوم تحويل الأموال بالجنيه .
دفع مستحقات بطاقتك الإئتمانية من بنك أبوظبي الوطني مصر .
العربي
الاطلاع على أرصدة وتفاصيل حساباتك/بطاقتك والحصول على كشف حساب .
تتيح الاطلاق على أرصدة وتفاصيل الحسابات والحصول على كشف حساب وإنشاء تحويلات مستقبلية ومتكررة، وكذلك فتح حسابات فرعية.
من خلال 29 فرع
المشرق
تتيح الاطلاع على المعاملات البنكية وأرصدة العميل .
تحويل الأموال ضمن المشرق
بنك عوده
تتيح للأفراد والشركات متابعة وإدارة مختلف الحسابات بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.
تتيح للأفراد والشركات متابعة وإدارة مختلف الحسابات بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.
من خلال 33 فرع
APC
تتيح للأفراد والشركات الاطلاع على بيانات الحسابات، ومراجعة الأرصدة، وتاريخ حساب لمدة عام، ومراجعة رصيد وحدود بطاقة الائتمان (للأفراد فقط). وخدمات الاستعلام والاطلاع الأخرى .
من خلال 23 فرع
بنك القاهرة
تتيح إرسال مبلغ، وتحويل الأموال من شخص لآخر
تتيح الخدمة الاطلاع على حسابات العملاء والتحويل بين الحسابات المختلفة
من خلال 125 فرع
الاتحاد الوطني
لديه خدمة الخدمات المصرفية عبر الموبايل
تتيح الإطلاع على رصيد الحساب والحركات التى تمت علية، وتقديم نماذج الإشتراك فى المنتجات و الخدمات، وكذلك إجراء التحويلات بين حسابات العملاء .
من خلال 30 فرع
الكويت الوطني
تتيح الإطلاع على رصيد الحساب والحركات التى تمت علية، وتقديم نماذج الإشتراك فى المنتجات و الخدمات .
من خلال 36 فرع
المصرف المتحد
تمكن العميل من إجراء المعاملات البنكية وتحويل الأموال بين حساباته وخدمات الاستعلام المختلفة .
يتوافر لدى البنك الخدمات المصرفية على الانترنت والتي تمكنا لعميل من إدارة حساباته المختلفة وبطاقاته الائتمانية .
من خلال 39 فرع
QNB
سهولة الدفع للتجار الذين لديهم علامة ام فيزا وتحويل الأموال والدفع الإلكتروني ومتابعة رصيد بطاقة فيزا وكذلك ربط أكثر من بطاقة خصم مباشر على نفس التطبيق.
تحويل الاموال بسهولة من خلال المحفظة والاستعلام ودفع الفواتير، بما فيها الاتصالات والانترنت والرسوم المرورية، ودفع التبرعات وتحويل الاموال بين محافظ الهواتف المجمولة، كما يمكن إنشاء قائمة مفضلة للفواتير .
الإطلاع علي أرصدة وحركات حساباتك وبطاقاتك الائتمانية، والودائع، شهادات الإدخار والقروض .
تحويل نقدي فوري بين حساباتك وسداد فوري لمستحقات بطاقاتك الائتمانية، وطلب اصدار دفتر شيكات وتحديد الفر ع المفضل لإستلامه
لإطلاع الفوري على، أرصدة وحركات الحسابات والبطاقات الائتمانية والودائع، الشهادات، القروض وصناديق الإستثمار
التحكم في إصدار ودائع وشهادات إدخار وطلب دفتر شيكات، وخدمات السداد الفوري لمستحقات البطاقات الائتمانية
من خلال 155 فرع