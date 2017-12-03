خريطة الخدمات الإلكترونية في 26 بنكا

البنك M Visa Mobile Payment Mobile Banking Internet Banking تحصيل الضرائب والجمارك الكترونيًا

الأهلي المصري تتيح لحاملي بطاقات فيزا استخدامها في عمليات الشراء المباشر من المتاجر أو عبر شبكة الانترنت.

تتيح إجراء التحويلات أو الاطلاع علي أرصدة الحسابات أو سداد الإلتزامات المالية من خلال تطبيق تعمل على شبكات المحمول الثلاثة فودافون وأورنج واتصالات .

إيداع /سحب نقدي من خلال أكثر من 20,000 منفذ من منافذ فوري وفروع البنك. تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط، ويمكن استخدامها في شراء السلع، ودفع الفواتير. تتيح مراجعة فورية على كافة انواع الحسابات و شهادات الاستثمار و الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

التحويل بين حساباتك المختلفة، أو حسابات أخرى خارج البنك .

إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آلياً.

وفي حالة الشركات يمكن الآتي:-

يمكن للعملاء من الشركات تسجيل أكتر من مستخدم للشركة الواحدة

تحديد صلاحيات مالية مختلفة لكل مستخدم (معد / مراجع). من خلال 59 فرع

CIB تتيح دفع الفواتير والشراء أونلاين بدون بطاقة ائتمانية

الحد الاقصى لرصيد المحفظة: 10,000 جنيه الاطلاع على جميع حساباتك، بطاقاتك الائتمانية، الودائع والقروض.

والتحويل بين حساباتك وأي حساب CIB اخر او أي حساب خارج CIB

طلب دفتر شيكات، غلق بطاقتك الائتمانية وتغير حدود البطاقة الائتمانية الإضافية، بجانب خدمات الاستعلام الاطلاع علي أرصدة وحركة الحسابات، وبطاقات الائتمان، والودائع، والقروض وصناديق الاستثمار

عرض وطباعة وحفظ الكشوف السابقة للحسابات والبطاقات

التحويل بين الحسابات الشخصية المختلفة أو حسابات أخرى داخل البنك أو التحويل لأي حساب داخل/خارج مصر

سداد مستحقات بطاقات الائتمان وكذلك بطاقات عملاء آخرين

التبرع لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة لدى البنك

إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آلياً

خدمات إدارة النقد وخدمات التجارة الالكترونية من خلال 93 فرع

مصر التحويل لأى رقم محمول آخر مشترك بالخدمة.

إجراء عملية التحويل النقدي من خلال بطاقة مرتبطة بحساب جاري لعميل البنك. الإطلاع على رصيد الحساب الجارى

الإطلاع على المعلومات المتعلقة ببطاقات الإئتمان من خلال 75 فرع

الإسكندرية تتيح إرسال مبلغ، وتحويل الأموال من شخص لآخر ووقع مؤخرًا اتفاقية مشابهة مع شركة فودافون الاطلاع والتعامل على جميع حساباتك بالبنك والتحويل النقدي بين الحسابات الداخلية أو مع حسابا آخرى داخل مصر.

الاطلاع على تفاصيل جميع بطاقاتك البنكية وسداد مستحقات بطاقات الائتمانية.

إعداد قائمة المستفيدين المفضلة وإمكانية اضافة صورة شخصية لكل مستفيد لتسهيل عمليات التحويل اليومية

الاطلاع على حسابات الودائع لأجل، وشهادات الإيداع

الاطلاع على حسابات التمويل، والسحب على المكشوف

تخصيص الصفحة الشخصية بصورتك الشخصية

إمكانية تحويل مرتبات العاملين ألياً للشركات عبر 154 فرع

الإمارات دبي الوطني يتيح التطبيق لعملاء البنك تحويل الأموال عبر هواتفهم المحمولة إلى كافة العملاء الآخرين في البنك عن طريق خاصية «mePay».

كما ينفرد التطبيق بإمكانية تحويل الأموال إلى الأشخاص باستخدام أرقام هواتفهم عن طريق اختيارهم من قائمة اتصالات الهاتف وليس باستخدام أرقام حساباتهم البنكية، بجانب دفع الفواتير المختلفة دون الذهاب شخصياً والوقوف في طوابير. مراقبة جميع حسابات العميل والإطلاع على كشف الحساب الحالي والمعاملات المالية لبطاقات الائتمان.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان والتحويل النقدى بين الحسابات الشخصية داخل البنك.

التحويل لحسابات عملاء داخل البنك أو حسابات أخرى خارجه .

التحويل النقدى من بطاقة الإئتمان إلى حسابك الشخصي في البنك

التحويل النقدى لعملاء آخرين داخل البنك في نفس اللحظة

إصدار الودائع الثابتة

طلب إصدار دفتر شيكات

فتح حساب فرعي جديد إدارة جميع حساباتك لدى بنك الإمارات دبي الوطني، والتحويل ما بين حساباتك المختلفة لدى البنك، أو أي حساب بنكي محلي أو دولي.

إصدار ودائع لأجل وشهادات إيداع.

فتح حساب فرعي بعملات مختلفة.

مراجعة المعاملات التي تمت ببطاقة الائتمان وكشف الحساب.

طلب إصدار فتر شيكات.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

دفع الفواتير من خلال خدمة «فوري». من خلال 59 فرع

التعمير والإسكان يوفر تحويل الاموال عبر المحمول مع شركة فودافون والتي تتيح التحويل بين محافظ المحمول المختلفة وفقًا للحدود المقررة من البنك المركزي .

ودقع الفواتير من خلال 53 فرع

البنك العقاري المصري العربي يمكن للعميل الاستعلام عن حساباتك لدي البنك من خلال الانترنت وطباعة كشف حساب مصغر .

مصر إيران الإطلاع و طباعة أرصدة الحسابات، والحركات المختلفة، التحويل بين حساباتكم.

بلوم خدمات الاستعلام بمختلف أنواعها، والتحويلات بين حساباتك الخاصة وسداد مستحقات بطاقة الائتمان من حسابك الجارى أو حساب التوفير .

إصدار تعليمات بالأوامر الدائمة لدفع اقساط القرض أو دفع بطاقة الائتمان .

وطلب دفتر شيكات أو فتح حساب فرعي وتحويل أموال إلى شهادة أو وديعة من خلال 27 فرع .

كريدي أجريكول متابعة الحسابات والبطاقات، ومعرفة الرصيد والتحويل بين الحسابات وسداد بطاقاتك الائتمانية، وشحن البطاقة المدفوعة مقدماً .

خدمة سداد فواتير فوري تتيح الاستعلام عن الموقف المالى، وتحويل نقدي في الحال بين حساباتك والى حسابات عملاء آخرين داخل البنك

فتح ودائع لأجل أو حساب عائد الوديعة.

طلب شيك بنكى او دفتر شيكات والاستعلام عنها أو إيقاف شيك في الحال

طلب تحويل نقدى إلى بنوك أخرى في مصر وحول العالم او إلى بطاقاتك الائتمانية لدى البنوك الأخرى عبر 74 فرع

قناة السويس تتيج الاستعلام عن ارصدة حسابات العميل، والاستعلام عن الحركات الدائنة والمدينة والحركات التاريخي، وكذلك الاستعلام عن بطاقات الائتمان وأرصدتها والحركات التاريخية، وسداد بطاقات الائتمان الخاصة بالعميل. التحويل الداخلي بين حسابات العميل الواحد ، وطلب انشاء وديعة ، والاستعلام عن أرصدة الحسابات .

الأهلي الكويتي تتيح المحفظة الدفع لدى بعض التجار المتعاقدين مع البنك، ووتحويل الأموال لمحفظة أخرى، ودفع الفواتير المختلفة تتيح الخدمة للعميل الاطلاع على جميع حساباته بالبنك . من خلال 48 فرع

SAIB تتيح عدد كبير من المدفوعات الحكومية وغير الحكومية، وتحويل الأموال بسهوله من المحفظة إلى محفظة داخل مصر.

دفع قيمة البضائع من أي تاجر لديه شعار ماستركارد موبايل مصر.

الإيداع – وسحب الأموال من خلال فروعنا وأجهزة الصراف الآلى أو الوكلاء المعتمدين لدى البنك حاملى شعار ماستر كارد موبايل مصر .

إنشاء بطاقة افتراضية للشراء بأمان عبر الإنترنت (تنتهي بعد 24 ساعة) بالمبلغ المطلوب فقط . تمكن الخدمة العملاء من الإطلاع والحصول علي معلومات وبيانات حسابه الشخصي إلكترونياً ، وتنفيذ العمليات الآتية: الإستعلام عن أرصدة العميل والحصول علي كشف حساب إلكترونياً ، وتحديث بيانات العميل الشخصية ، والتواصل مع البنك إلكترونياً من خلال رسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات المستحدثة وفقا لخطة التشغيل المقررة من قبل البنك لاحقاً. من خلال 19 فرع

مصرف أبوظبي تتيح التحويل الفوري بين الحسابات الشخصية، أو إلى عميل آخر في المصرف والتحويل إلى مصرف آخر في مصر.

وطلب التحويل خارج مصر

إدارة وتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحويلات المجدولة مسبقًا والمتكررة وإنشاء قائمة بالمستفيدين من التحويلات المتكررة .وخدمات الاستعلام . الاستفسار عن رصيد حسابك

تحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم، والحصول على كشف حساب، وكذلك تحويل الأموال بين حساباتك

دفع فواتيرك:

اتصالات من خلال 68 فرع

HSBC عرض أرصدة الحسابات وفتح حساب وديعة لأجل، وكذلك التحويل إلى الحسابات الخاصة بالعميل بالبنك والبطاقات الائتمانية .

خدمات الاستعلام المختلفة .

طلب بطاقات الائتمان والتسهيلات الائتمانية . متابعة المعاملات على حسابات العميل، ومتابعة معاملات البطاقات الائتمانية، وتواريخ الاستحقاق، وتحويل الأموال بين الحسابات المحلية والدولية المرتبطة بالعميل والبنك أو أي حساب آخر . من خلال 75 فرع

أبوظبي الوطني تمكن العميل من الاطلاع على تفاصيل حساباته لدى البنك وبطاقاته والأرصدة وتاريخ المعاملات وتحويل الأموال بين حساباتك وإلى حسابات البنوك الأخرى داخل مصر وسداد بطاقتك الإئتمانية وتحميل الكشوف والتحكم في بطاقاتك . تتيح تحويل الأموال بين حسابات العميل أو أي حساب آخر داخل البنك والتحويل لحسابات لدى بنوك أخرى داخل مصر مع خصم خاص على رسوم تحويل الأموال بالجنيه . دفع مستحقات بطاقتك الإئتمانية من بنك أبوظبي الوطني مصر .

الاطلاع على كل ما يخصك من حسابات وبطاقات وقروض .

كشوف حساباتك والتحكم في البطاقات الخاصة بك من إيقاف وتفعيل .

العربي الاطلاع على أرصدة وتفاصيل حساباتك/بطاقتك والحصول على كشف حساب .

الاطلاع على تفاصيل الحركات بخيارات عرض مختلفة.

تسديد أية مستحقات قائمة على بطاقتك الائتمانية، والتحويل المالي بين حساباتك

تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمانية، أو قرض وخدمات الاستعلام المختلفة . تتيح الاطلاق على أرصدة وتفاصيل الحسابات والحصول على كشف حساب وإنشاء تحويلات مستقبلية ومتكررة، وكذلك فتح حسابات فرعية.

هذا بجانب تسديد المستحقات على البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك .

التحويل بين حسابات العميل في البنك أو خارجه .وخدمات أخرى . من خلال 29 فرع

المشرق تتيح الاطلاع على المعاملات البنكية وأرصدة العميل .

دفع مديونيات البطاقات الائتمانية وتحويل الاموال بين الحسابات .

إيقاف وتفعيل البطاقات الائتمانية .

تتبع الفقات اليومية والشهرية ومعرفة المبالغ المستحقة والحد الأدنى للدفع . تحويل الأموال ضمن المشرق

فعل بطاقاتك

الكشوفات والإيصالات الالكترونية

دفع بطاقات المشرق الائتمانية

كيفية فتح كشف الحساب الالكتروني

بنك عوده تتيح للأفراد والشركات متابعة وإدارة مختلف الحسابات بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.

سداد التزامات البطاقات الائتمانية

إجراء التحويلات المالية الداخلية والمحلية والدولية .

طلب إصدار دفتر شيكات بجانب كشوفات الحسابات . تتيح للأفراد والشركات متابعة وإدارة مختلف الحسابات بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.

سداد التزامات البطاقات الائتمانية

إجراء التحويلات المالية الداخلية والمحلية والدولية .

طلب إصدار دفتر شيكات بجانب كشوفات الحسابات . من خلال 33 فرع

APC تتيح للأفراد والشركات الاطلاع على بيانات الحسابات، ومراجعة الأرصدة، وتاريخ حساب لمدة عام، ومراجعة رصيد وحدود بطاقة الائتمان (للأفراد فقط). وخدمات الاستعلام والاطلاع الأخرى . من خلال 23 فرع

بنك القاهرة تتيح إرسال مبلغ، وتحويل الأموال من شخص لآخر تتيح الخدمة الاطلاع على حسابات العملاء والتحويل بين الحسابات المختلفة من خلال 125 فرع

الاتحاد الوطني لديه خدمة الخدمات المصرفية عبر الموبايل تتيح الإطلاع على رصيد الحساب والحركات التى تمت علية، وتقديم نماذج الإشتراك فى المنتجات و الخدمات، وكذلك إجراء التحويلات بين حسابات العملاء . من خلال 30 فرع

الكويت الوطني تتيح الإطلاع على رصيد الحساب والحركات التى تمت علية، وتقديم نماذج الإشتراك فى المنتجات و الخدمات .

الإطلاع على بيانات بطاقات الإئتمان ( رصيد اخر كشف حساب.

الإطلاع على بيانات القروض (مبلغ القرض، المبلغ المتبقى، المدة، العائد ، تاريخ القسط القادم و تاريخ اخر قسط) من خلال 36 فرع

المصرف المتحد تمكن العميل من إجراء المعاملات البنكية وتحويل الأموال بين حساباته وخدمات الاستعلام المختلفة . يتوافر لدى البنك الخدمات المصرفية على الانترنت والتي تمكنا لعميل من إدارة حساباته المختلفة وبطاقاته الائتمانية . من خلال 39 فرع