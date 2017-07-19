ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 19 يوليو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الأربعاء 19 يوليو 2017.روتانا سينما   اسم الفيلم توقيت العرض
19 يوليو، 2017 19 يوليو، 2017

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الأربعاء 19 يوليو 2017.

روتانا سينما

 

اسم الفيلم

توقيت العرض

الاكاديمية

12:00ص

انتحار مدرس ثانوي

2:00ص

الجراج

5:00ص

اللمبي 8 جيجا

7:00ص

خالتي فرنسا

10:00ص

فتح عينيك

11:00ص

احكي ياشهرزاد

2:00م

ماتيجي نرقص

4:30م

الوعد

8:00م

صباحو كدب

10:00م

 

 

روتانا كلاسيك

بلاغ للراي العام

3:00ص

نهاية الشياطين

5:00ص

ايامنا الحلوة

8:30ص

واحده بواحده

11:00ص

مهمة صعبة جدا

2:00م

السعد وعد

5:00م

النظارة السوداء

7:30م

امراة علي الهامش

11:00م

 

 

أوربت سينما 1

شفاة غليظة

3:00ص

امير الظلام

5:00ص

ابناء وقتلة

7:00ص

الوتر

9:00ص

سكوت ح نصور

11:00ص

الجنتل

1:00م

حارة برجوان

3:00م

القط أصله أسد

5:00م

قدارة

7:00م

اسكندرية كمان وكمان

9:00م

الراعي والنساء

11:00م

 

 

 

 

سيما

بنات بحري

2:30ص

المغنواتي

5:00ص

جريمة في الاعماق

7:30ص

بنات بحري

10:00ص

ايظن

12:30م

امراة ايلة للسقوط

3:00م

عيب يالولو يالولو عيب

6:00م

المتشردان

9:00م

المحاكمة

11:30م

 

 

 

 

 

 ART سينما

 

 

 

MBC2  

 

 

 

MBC Action

 

 

 

MBC MAX

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