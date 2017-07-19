خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 19 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الأربعاء 19 يوليو 2017.
روتانا سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
الاكاديمية
12:00ص
انتحار مدرس ثانوي
2:00ص
الجراج
5:00ص
اللمبي 8 جيجا
7:00ص
خالتي فرنسا
10:00ص
فتح عينيك
11:00ص
احكي ياشهرزاد
2:00م
ماتيجي نرقص
4:30م
الوعد
8:00م
صباحو كدب
10:00م
روتانا كلاسيك
بلاغ للراي العام
3:00ص
نهاية الشياطين
5:00ص
ايامنا الحلوة
8:30ص
واحده بواحده
11:00ص
مهمة صعبة جدا
2:00م
السعد وعد
5:00م
النظارة السوداء
7:30م
امراة علي الهامش
11:00م
أوربت سينما 1
شفاة غليظة
3:00ص
امير الظلام
5:00ص
ابناء وقتلة
7:00ص
الوتر
9:00ص
سكوت ح نصور
11:00ص
الجنتل
1:00م
3:00م
5:00م
7:00م
اسكندرية كمان وكمان
9:00م
الراعي والنساء
11:00م
سيما
بنات بحري
2:30ص
المغنواتي
5:00ص
7:30ص
بنات بحري
10:00ص
12:30م
امراة ايلة للسقوط
3:00م
عيب يالولو يالولو عيب
6:00م
9:00م
11:30م
ART سينما
2:00ص
10:00ص
12:00ص
المدينة
2:00م
4:00م
6:00م
المدينة
8:00م
10:00م
MBC2
3:30ص
6:00ص
8:00م
10:00ص
12:30م
3:30م
5:30م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
6:00م
11:30م
MBC MAX
3:30ص
6:00ص
8:00 ص
12Rounds
10:30م
12:30م
P.S. I Love You
2:30م
5:00م
7:00م
9:00م
11:30م